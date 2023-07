Questo borgo sul mare è un gioiello da scoprire

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Fonte: iStock Photo Pioppi, piccolo borgo sul mare da scoprire

Un piccolo borgo affacciato sul mare, lontano dal turismo di massa, dalle grandi folle e, per questo, luogo ideale per trascorrere delle giornate rilassanti immersi nel fascino di scorci che sembrano rubati da una cartolina. Perché qui il mare è fantastico (lo dimostrano i riconoscimenti), uno specchio azzurro dalle mille sfumature, la natura ci regala panorami mozzafiato e l’offerta turistica è di alta qualità.

Ci troviamo a Pioppi, frazione sul mare del comune di Pollica in provincia di Salerno. Siamo lungo la costa del Cilento, una delle più amate e visitate. Qui, in questo piccolo borgo che conta circa 300 anime, è stata studiata la dieta mediterranea. Sempre qui si possono trascorrere giornate sulla spiaggia, ammirare le tante bellezze architettoniche del luogo e fare un’immersione nella natura.

Pioppi: il borgo tra mare, terra e dieta mediterranea

Ecoturismo, salvaguardia del territorio, servizi che rispettano l’ambiente ed enogastronomia: sono alcune delle ragioni per cui anche nel 2023 il Comune di Pollica (e di conseguenza le sue frazioni sul mare) ha conquistato le cinque vele dalla Guida Blu 2023 di Legambiente e Touring Club Italiano arrivando in terza posizione, un riconoscimento che si aggiunge alla Bandiera Blu che viene assegnata dalla FEE alle località costiere che rispondono a determinati criteri di qualità nelle acque e nei servizi.

E Pioppi, una delle sue frazioni sul mare, è uno dei luoghi in cui fare il pieno di benessere, bellezza e relax. Incastonato lungo la costa del Cilento, è senza dubbio uno dei suoi gioielli da scoprire.

Una passeggiata lungo il suo suggestivo lungomare, qualche ora trascorsa in spiaggia (si trova sia di sabbia sia di ciottoli), ma anche un viaggio alla scoperta delle sue tante bellezze architettoniche rendono questo luogo un piccolo concentrato di bellezza.

Oltre al mare, senza dubbio tra le sue attrazioni più affascinanti, vi sono due interessanti musei. Questi ultimi sono ospitati a Palazzo Vinciprova. Il MUSea – Museo Vivo del Mare di Pioppi ha aperto i battenti all’interno di questa struttura che viene denominata Castello dagli abitanti del luogo. Inaugurato nel 1998, dal 2013 viene gestito da Legambiente Onlus e si trova al piano terra dell’edificio. Al secondo piano, con la stessa gestione, trova la sua collocazione l’Ecomuseo della Dieta Mediterranea.

E questo luogo non è stato scelto a caso, infatti è proprio in questo piccolo borgo lungo la costa del Cilento che Ancel Keys, studioso americano, ha portato avanti per circa 40 anni gli studi sulla dieta mediterranea.

Pioppi, cosa fare nel borgo del Cilento

Passeggiate, mare, immersioni nella natura e nei sapori di questo luogo: sono tantissime le cose che si possono fare a Pioppi e nei dintorni. Nel borgo vale la pena visitare la chiesa del Carmine che è stata realizzata agi inizi del Seicento. Per chi vuole fare un’escursione, invece, vi è il sentiero dell’Uva Nera che si snoda per circa tre chilometri lungo il torrente Mortella.

Vale la pena visitare anche Pollica, il borgo principale che si trova a circa sei chilometri dalle sue due località costiere. Oltre a Pioppi, infatti, il suo altro sbocco sul mare è ad Acciaroli dove si trova un piccolo porto, una torre di avvistamento e un’antica chiesa.

E poi tutta la costa del Cilento, ricca di tantissime bellezze da scoprire e di spiagge meravigliose incastonate tra natura, terra e cielo.