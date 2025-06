Fonte: iStock Un nuovo Frecciarossa collega Milano con Centola

Sito UNESCO nella sua interezza, il Cilento è un’area vasta e variegata situata nella parte più meridionale della Campania. E ora, se da Milano volete sfuggire al caldo cittadino per raggiungerla e godervi i ritmi rilassati e le bellezze della sua costa, potete farlo senza troppo stress. A partire dal 20 giugno 2025, infatti, sarà possibile salire sul Frecciarossa che, dal capoluogo lombardo, fermerà alla stazione di Centola, nella località di San Severino.

Si tratta di un progetto importante che amplia ulteriormente le opportunità di collegamento per questa zona bellissima della Campania. Com’è stato dichiarato nella nota del comune di Centola, verranno ampliati anche i trasporti interni al territorio: “L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, in vista della stagione estiva 2025, il servizio di trasporto urbano sarà potenziato con l’introduzione di corse aggiuntive, al fine di garantire una mobilità più efficace ed efficiente, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica”.

I giorni e gli orari del Frecciarossa Milano-Centola

Quest’estate il Cilento diventa ancora più accessibile grazie al Frecciarossa che ha esteso la sua rete per collegare direttamente il Nord Italia con la splendida costa campana. Si tratta di un’opportunità imperdibile per migliaia di viaggiatori che desiderano sfuggire alla calura urbana per immergersi nelle meraviglie di questa terra, spesso sottovalutata ma ricca di fascino. Qui, infatti, oltre all’antica città greca di Paestum, ci sono montagne, colline e chilometri e chilometri di spiagge bellissime.

Il Frecciarossa sarà attivo solo nei weekend (venerdì, sabato e domenica) durante tutta la stagione estiva. Il viaggio, con partenza alle 7:15, durerà all’incirca 7 ore collegando la stazione di Milano Centrale con Centola, con arrivo previsto alle 14:12.

Il ritorno, in direzione Milano, sarà alle ore 16:00, con arrivo nella capitale lombarda alle 23:50. La scelta della frequenza nei fine settimana testimonia l’importanza che il collegamento assume per il turismo estivo, portando ogni weekend migliaia di viaggiatori alla scoperta di una delle perle più ambite del Sud Italia.

Il Frecciarossa in arrivo da Milano, inoltre, effettuerà fermate anche ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.

Il servizio di trasporto urbano locale

Al Frecciarossa si aggiunge anche un ulteriore servizio dedicato ai viaggiatori che desiderano spostarsi in modo sostenibile all’interno delle località del Cilento. Dal 9 giugno al 7 settembre, infatti, sarà attivo anche un servizio di trasporto urbano locale che collegherà la stazione di Centola con le principali località del comune, tra cui la rinomata frazione di Palinuro. Questa è una destinazione molto amata per le sue spiagge, tra le più belle della zona, per le sue grotte e per la possibilità di scoprire il territorio a passo lento.

Chi ama il turismo attivo, infatti, non dovrà dimenticare di portare con sé delle scarpe comode per percorrere il famoso trekking sul promontorio di Capo Palinuro o per visitare il Parco Nazionale del Cilento, di cui Palinuro rappresenta uno degli accessi principali.

In questo modo, i visitatori potranno immergersi nella bellezza del Cilento dimenticando le complessità degli spostamenti e del parcheggio, ma godendo di un’accoglienza comoda e immediata.