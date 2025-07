Una guida completa su cosa fare e vedere a Cavallino-Treporti, 5° comune più visitato in Italia, tra spiagge, laguna e natura, per una vacanza in totale relax.

Il litorale di Cavallino-Treporti è una sottile striscia di terra sospesa tra mare e laguna, una penisola che si distende tra Venezia e Jesolo come un ponte naturale tra due mondi. Qui il profumo della laguna si mescola alla brezza marina, il paesaggio mette in scena campi coltivati, canali silenziosi, spiagge dorate e pinete ombrose. Una terra fertile, modellata dall’uomo e dalla natura, che custodisce una biodiversità sorprendente e un’atmosfera rarefatta, a tratti fuori dal tempo. Affacciato sull’Adriatico e abbracciato dalla Laguna di Venezia, questo tratto di costa lungo 15 chilometri è molto più di una semplice località balneare: è un’esperienza da vivere lentamente, a piedi, in bici o in barca. Non sorprende che Cavallino-Treporti sia oggi il 5° comune italiano per affluenza turistica, più visitato persino di città come Bologna, Torino o Verona. Perfetto da vivere in estate, ma capace di sorprendere anche fuori stagione. In questa guida ti accompagniamo alla scoperta delle sue meraviglie: ecco cosa fare e cosa vedere a Cavallino-Treporti.

Breve storia di Cavallino-Treporti

Prima di raccontarti tutto quello che puoi vedere e fare a Cavallino-Treporti, è utile conoscere un po’ della sua storia e il motivo per cui è diventata una meta turistica così apprezzata. La sua storia è fatta di bonifiche, battaglie e rinascite. Terra di frontiera e di fatiche, la laguna e il mare hanno modellato il paesaggio e fatto da metronomo alle vite dei suoi abitanti. Una figura importante per la storia di questa località nel veneziano, è quella di Giovanni Matteo Alberti, medico e benefattore che nel diciannovesimo secolo si dedicò completamente alla comunità promuovendo l’istruzione e la salute in una zona ancora rurale e paludosa. Negli anni, Cavallino-Treporti è passata da essere un’area agricola e militare a una delle zone turistiche più amate del nostro paese, ma le radici non si dimenticano e le testimonianze del suo passato sono ancora ben visibili. Oggi, Cavallino-Treporti è un must del turismo en-plein-air grazie alla moltitudine di campeggi, glamping, villaggi turistici e strutture che ricevono, ogni anno, milioni di turisti da tutta Europa. 5° comune in Italia per affluenza turistica, 15 km di costa e capitale del turismo all’aria aperta, questa zona non vanta solo un ampio ventaglio di riconoscimenti record, ma è apprezzata perché è semplice, autentica e varia. Dalle spiagge alla laguna, dallo sport al relax, qui puoi davvero fare ciò che vuoi.

Cosa vedere a Cavallino-Treporti

Tra spiagge lunghe e sabbiose, scorci di laguna, piccoli borghi sospesi in un passato antico e architetture militari, Cavallino-Treporti è uno scrigno ricco di tesori che raccontano storie antiche, e di paesaggi capaci di togliere il fiato. Ecco cosa non devi perderti se vuoi scoprire il lato più vero di questo luogo.

Le Spiagge

Una delle prime cose da vedere a Cavallino-Treporti sono le sue spiagge. Sabbia fina e dorata che conduce dolcemente verso un mare calmo e sicuro, perfetto per famiglie e amanti del relax. Alle spalle dell’arenile, dune naturali e una pineta lussureggiante offrono il contesto ideale per chi cerca il contatto con la natura. Ogni bagno, separato da dighe artificiali, mette a disposizione tutti i comfort: lettini, ombrelloni, chioschi dove mangiare o sorseggiare un drink, servizi igienici e docce. Alcuni offrono anche la possibilità di noleggiare equipaggiamenti per attività acquatiche come pedalò o SUP e altri hanno sono dog-friendly. Il tutto sorvegliato da staff di salvataggio che, controllando dall’alto di piccole casette, garantisce la sicurezza dei bagnanti.

Il centro storico di Treporti

Dalla spiaggia, ci spostiamo nell’entroterra alla scoperta del centro storico di Treporti: un piccolo gioiello lagunare che sorge su tre piccole isole – Portosecco, l’Isola della Chiesa e Saccagnana. Il cuore pulsante del paese è la Chiesa della Santissima Trinità, particolarmente interessante non solo per la pala d’altare ottocentesca che custodisce al suo interno, ma anche per le due torri campanarie che spiccano all’orizzonte e da cui deriva l’epiteto “Il paese dei due campanili”. Passeggia per le calli acciottolate del borgo, lasciati condurre verso scorci che si affacciano su piccoli canaletti e fermati a osservare la vita che si compie sulla sua piazzetta principale, dove le persone si incontrano e le barche ormeggiate ondeggiano dolcemente, cullate dai moti placidi della laguna.

La Laguna

Se la Laguna di Venezia fosse una conchiglia, il tratto di Cavallino-Treporti sarebbe la sua perla. Dichiarata Patrimonio UNESCO, è un capolavoro fatto di barene, canali, briccole e specchi d’acqua più o meno profondi. Qui la pace regna sovrana e una ricca fauna lagunare dà il meglio di sé con voli spettacolari di aironi e fenicotteri, e tuffi carpiati di pesci della laguna. Il consiglio? Passeggia sulla strada del Pordelio al tramonto per vedere la laguna indossare il suo vestito migliore: cieli infuocati che si riflettono su specchi d’acqua colorando tutto di rosso, arancione e, a volte, viola. Un luogo ideale da scoprire a piedi, in barca, in bici o in kayak per ritrovare sé stessi e rigenerarsi l’anima.

Lio Piccolo

A nord di Treporti, immerso nella laguna, si trova un antichissimo borgo lagunare abitato da una decina di persone al massimo. Si tratta dell’insediamento più antico di tutta la zona e conserva, ancora oggi, tracce di epoca romana, come piccole rovine e mosaici. Se in passato è stato un fiorente scalo commerciale, grazie alla sua posizione strategica in mezzo alle valli da pesca, oggi è una cartolina che proviene dal passato per ricordare a tutti noi che, a volte, per apprezzare le cose belle che ci circondano dobbiamo solo rallentare. Passeggiare o, perché no, pedalare qui significa fare un piccolo viaggio nel tempo con la chiesetta e il palazzo Boldù che, insieme alle saline e ai riflessi d’acqua, raccontano storie uniche e restituiscono scorci poetici. Se sei fortunato, qui, potrai anche ammirare degli splendidi fenicotteri rosa.

Forti di Cavallino-Treporti

Sei un amante della storia e in ogni viaggio che fai cerchi sempre di dedicare del tempo alla visita di luoghi di interesse storico? Allora qui non ti annoierai! Tra le cose da vedere a Cavallino-Treporti ci sono anche una serie di fortificazioni austro-ungariche e italiane risalenti al primo conflitto mondiale. Lungo tutta la penisola si snoda la Via dei Forti, un museo a cielo aperto punteggiato proprio da torri telemetriche, batterie come Vettor Pisani, Amalfi e San Marco, polveriere e caserme. Giganti dormienti che ci ricordano, in un solenne silenzio, gli anni tumultuosi che hanno fatto tremare persino questa terra lontana da tutto e da tutti. Tra le fortificazioni, la più importante è Forte Treporti, conosciuta anche con il nome di Forte Vecchio ed edificata a metà del 1800 sopra gli antichi resti di una postazione francese, ideale per difendere l’ingresso nella laguna.

I fari di Cavallino-Treporti

Se le storie di lupi di mare, di navi, di pirati e di fari che fanno da sentinelle del mare ti hanno sempre affascinato, allora non puoi esimerti dal visitare i due fari del litorale di Cavallino-Treporti che vegliano silenziosi sulle sue acque.

Il Faro di Piave Vecchia: situato alla foce del Sile, questo faro è una struttura costruita nel 1846 dagli austriaci per scopi militari. Completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale dalle forze tedesche, venne ricostruito tra il 1949 e il 1951. Alto 48 metri è una guida per le navi e una testimonianza della storia travagliata del territorio. Oggi è un punto di riferimento , visibile fino a 18 miglia di distanza. Il suo aspetto così iconico l’ha fatto rientrare a pieno titolo nello skyline jesolano nonostante appartenga, a tutti gli effetti, al territorio di Cavallino-Treporti. Il faro non è visitabile in quanto all’interno di una zona militare adibita a sede della Guardia Costiera, ma nulla ti vieta di passeggiare sulla sua spiaggia e ammirarlo anche da vicino.

Il Convento di Mesole

Ultima tappa delle cose da vedere a Cavallino-Treporti è il Convento di Mesole, uno degli edifici più antichi e intriganti di questa zona. Costruito nel XIV secolo sui resti di un antico monastero femminile, è una testimonianza del passato rurale legato intrinsecamente alla vita lagunare. Distribuito su due piani con una facciata semplice e bianca dominata da un grande focolare esterno coronato da un camino quadrangolare, mostra al suo lato un oratorio del seicento. Il convento è una delle tappe preferite dagli amanti del cicloturismo che solcano sulle proprie bici queste zone.

Cosa fare a Cavallino-Treporti

Se Cavallino-Treporti è quinto comune in Italia per affluenze turistiche, il motivo non risiede solo nelle cose da vedere ma anche nella moltitudine di esperienze che ha da offrire. Una vacanza qui e 0gni giornata può trasformarsi in un’avventura diversa: che tu voglia semplicemente rilassarti in spiaggia, fare un’escursione in barca, divertirti in un parco acquatico e chi più ne ha più ne metta. Dall’alba al tramonto, il litorale offre attività per tutti i gusti e per tutti i tipi di viaggiatori. Ecco quindi la nostra selezione di cose che puoi fare a Cavallino-Treporti.

Relax in Spiaggia

La prima attività che ci viene in mente è, senza dubbio, una buona sessione di relax in una delle tante spiagge del litorale. Con i suoi fondali bassi e le acque calme è la soluzione perfetta per chi ambisce a un mare dotato di tutti i comfort, l’ideale per le famiglie con i bambini. Che tu sia un amante delle spiagge attrezzate o di quelle libere, che tu sia in compagnia del tuo cane, della tua famiglia, dei tuoi amici, ce n’è per tutti i gusti. Non solo, se sei un fan dell’happy hour in spiaggia potrai trovare diversi bagni i cui chioschetti attendono le 18 per mettere su un dj-set e animare la golden hour.

Escursioni in Kayak

Una delle esperienze più belle è pagaiare tra canali, barene e valli da pesca per scoprire una laguna silenziosa e suggestiva. Ci sono diversi esercizi che mettono a disposizione il noleggio di kayak a ore per scoprire la laguna in autonomia. Tuttavia, il nostro consiglio è quello di partecipare a un’escursione guidata con gli esperti che organizzano diverse esperienze, una più interessante dell’altra, come l’aperitivo in kayak, il kayak notturno, al tramonto o all’alba. Un modo divertente per coniugare sport e natura, immerso nel contesto unico di una vera poesia lagunare.

Noleggiare una barca

Un’altra cosa da fare a Cavallino-Treporti è noleggiare una barca e fare un’uscita di un giorno o in laguna, alla scoperta delle barene e dei suoi canali, o in mare aperto per un tuffo a largo in un mare dalle tinte blu profonde e scure. Nessuna meta obbligata, solo il profumo del mare, il vento tra i capelli e una sensazione di libertà unica.

Fare escursioni di un giorno nei dintorni

Cavallino-Treporti è un’ottima base per scoprire le località vicine. Da qui partono tantissime escursioni verso le isole della laguna nord di Venezia. Puoi visitare la coloratissima Burano, con le sue casette iconiche e la sua anima autentica; scoprire l’antica arte del vetro soffiato nata nell’isola di Murano o scoprire le leggende della silenziosa Torcello, con il suo Ponte del Diavolo e il trono di Attila. Se un giorno decidessi di fare qualcosa di ancora diverso, puoi recarti a Punta Sabbioni e prendere un traghetto che in pochi minuti ti porterà a Venezia o al suo vivacissimo Lido.

Fare un giro in bici sulla pista ciclabile più lunga d’Europa

Con più di 40 km di ciclabili che si snodano tra pinete, campagne, argini e laguna, Cavallino-Treporti è un paradiso per gli amanti del cicloturismo. Ma la vera chicca è la nuova pista ciclabile sull’acqua più lunga d’Europa. Una strada pensata per le biciclette completamente a sbalzo sulla laguna veneziana che si estende per 7 chilometri lungo il canale del Pordelio e che offre panorami mozzafiato a chiunque decida di solcarla. L’ennesima attrazione che giustifica il 5° posto nella lista dei comuni più visitati d’Italia.

Cenare in uno dei suoi agriturismi

Siamo in Italia, possiamo esimerci dal dedicare un paragrafo alla tradizione culinaria di un luogo? Ovviamente no. Ecco che tra le cose da fare a Cavallino-Treporti abbiamo inserito anche l’esperienza di provare la cucina locale in uno dei tanti ristoranti e agriturismi della zona. Ce ne sono alcuni di favolosi immersi come lupi solitari nella laguna, altri più vivaci sulla spiaggia e altri ancora in paese. Per la location c’è davvero l’imbarazzo della scelta, mentre su cosa mangiare, beh, anche qui non si scherza: piatti di terra, di mare o di laguna, qualsiasi palato può trovare soddisfazione.

Partecipare ai numerosi eventi in spiaggia che si tengono in estate

Cavallino-Treporti è una zona che ha tanto da offrire a prescindere dalla stagione in cui la si visita ma è l’estate la stagione in cui si tengono alcuni degli eventi più interessanti. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere per una serata all’insegna dello svago.

Sand and Sound: un festival musicale sulla sabbia che si tiene in giugno e che prevede postazioni dislocate per tutti i 15 chilometri di litorale dove si esibiscono artisti e band di qualsiasi tipo. Dal jazz al rock, dalla samba al cantautorato italiano, qui il divertimento è assicurato.

un festival musicale sulla sabbia che si tiene in e che prevede postazioni dislocate per tutti i 15 chilometri di litorale dove si esibiscono artisti e band di qualsiasi tipo. Dal jazz al rock, dalla samba al cantautorato italiano, qui il divertimento è assicurato. Ferragosto: a ferragosto, tutta Cavallino-Treporti si anima con feste in spiaggia private e non, concerti dal vivo, dj-set, spettacoli teatrali e chi più ne ha più ne metta. Ti consigliamo di visitare i siti ufficiali della zona per scoprire il programma qualora ti trovassi qui il 15 di agosto.

a ferragosto, tutta Cavallino-Treporti si anima con feste in spiaggia private e non, concerti dal vivo, dj-set, spettacoli teatrali e chi più ne ha più ne metta. Ti consigliamo di visitare i siti ufficiali della zona per scoprire il programma qualora ti trovassi qui il Beach On Fire: questo evento si tiene solitamente a fine agosto ed è uno degli spettacoli pirotecnici più lunghi al mondo. Da Punta Sabbioni al Faro Piave Vecchia, fuochi d’artificio sincronizzati illumineranno e coloreranno la notte per iniziare a salutare (a malincuore) l’estate.

Scoprire il lido di Jesolo

Se vuoi dare uno scossone alla tua vacanza rilassante a Cavallino-Treporti e cambiare ritmo per una sera, il Lido di Jesolo è il posto perfetto. A pochi minuti di distanza, offre un’atmosfera vivace, frenetica e urbana; un universo parallelo fatto di luci, musica e movimento. Sei chilometri di isola pedonale, una delle più lunghe d’Europa, punteggiati da locali alla moda, negozi, ristoranti, gelaterie, discoteche e vetrine illuminate fino a tarda notte. Qui si viene per vivere la movida jesolana in tutte le sue sfumature: fare aperitivo in terrazza, cenare all’aperto con il sottofondo dei DJ set, ballare fino a tardi o semplicemente passeggiare lungo Via Bafile, il cuore pulsante della città, dove ogni sera si respira un’energia briosa. Un’esperienza che aggiunge un pizzico di energia alla tranquillità di Cavallino-Treporti, perfetta per chi ama alternare relax e nightlife.

Cose fare a Cavallino-Treporti se viaggi con i bambini

Sei in vacanza con la tua famiglia e ti stai chiedendo cosa potresti fare di alternativo per intrattenere i tuoi bambini regalando loro delle esperienze che si porteranno nel cuore per sempre? Cavallino-Treporti ha la risposta anche per te. Ecco due cose da fare a Cavallino-Treporti per te e i tuoi bambini.

Andare al parco divertimenti Caribe Bay

A solo 10 km da Cavallino-Treporti, si trova uno dei parchi acquatici più celebri d’Europa: Caribe Bay. Con scivoli mozzafiato, piscine a tema, aree relax, spettacoli dal vivo e attrazioni acquatiche è la soluzione perfetta per chi vuole divertirsi con tutta la famiglia, a prescindere dalle età. Anche i più piccini, infatti, possono godere di scivoli per loro e spettacoli live ad hoc per stimolare la loro immaginazione, tra storie di pirati fate e sirene. Se decidi di trascorrere una giornata in questo splendido parco devi sapere che:

È aperto dal 31 maggio al 14 settembre.

Il parco prevede due ingressi: uno giornaliero dalle 10.00 alle 18 e uno pomeridiano dalle 14.00 (con ultimo accesso alle 15:45).

uno giornaliero dalle 10.00 alle 18 e uno pomeridiano dalle 14.00 (con ultimo accesso alle 15:45). Il costo del biglietto per adulti giornaliero è di 39 €, con ridotto a 33 € (bambini da 100 a 140 cm) e ingressi gratuiti sotto i 100 cm. Il costo dell’ingresso pomeridiano scende a 35 € per adulti e 29€ per i ridotti.

Un giro sulla Jolly Roger

Un’altra imperdibile esperienza da far fare ai tuoi bambini è salire a bordo della famosa Jolly Roger, una vera nave dei pirati che salpa dalle spiagge di Cavallino-Treporti e si spinge a largo per dare vita a una vera e propria festa di lupi di mare. Una volta a bordo, la ciurma recluta aspiranti pirati con giochi, prove di abilità e preparandosi per un “arrembaggio” contro una nave nemica. Cannoni, tatuaggi (temporanei, ovviamente), spettacoli e colpi di scena sarà un’esperienza divertente che ricrea il meraviglioso mondo dei pirati e che conquisterà sia il cuore dei più piccoli che, te ne renderai conto, il tuo. Ecco alcune informazioni utili se deciderai di salpare con una ciurma di corsari:

La crociera dura circa 90 minuti.

L’esperienza è accessibile da metà giugno a inizio settembre.

L’imbarco è direttamente sulla spiaggia, utilizzando una scaletta in acqua. Le tappe previste per gli imbarchi sono sia a Cavallino‑Treporti sia a Jesolo.

è direttamente sulla spiaggia, utilizzando una scaletta in acqua. Le tappe previste per gli imbarchi sono sia a Cavallino‑Treporti sia a Jesolo. Il costo è di 22 euro per gli adulti e 20 per i bambini.

Come raggiungere Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti è facile da raggiungere e accessibile. Partendo da Venezia-Mestre puoi arrivarci in auto seguendo l’A4 fino all’uscita di Venezia Est e proseguendo poi per la strada regionale “Via del Mare”. Puoi arrivare a Cavallino-Treporti anche in autobus con il servizio locale ATVO: partendo dalla stazione di Mestre o Venezia vengono messe a disposizione linee fino a Lido di Jesolo e poi transfer con autobus fino a Ca’ Savio/Cavallino. Infine, puoi arrivare via mare partendo da Venezia (nello specifico da Piazzale Roma o S. Marco) e arrivare a Punta Sabbioni in circa 40 minuti di traghetto. Da lì potrai poi proseguire via bus o taxi per l’ultimo tratto.

In sintesi, Cavallino-Treporti è una destinazione magica che conquista per la sua ampia gamma di esperienze da provare: mare, laguna, borghi, natura, eventi e avventure. Un luogo capace di regalare emozioni forti e soprattutto di restituire quel famoso tempo per noi che ricerchiamo invano nelle nostre quotidianità scandite da impegni, lavoro e famiglia. Che sia la prima volta o un ritorno, Cavallino‑Treporti sarà sempre pronto ad accoglierti con qualcosa di nuovo. Buona Vacanza!