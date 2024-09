Viaggio in Perù: cosa vedere nella città portuale di Callao

Callao è una splendida città portuale del Perù, dove modernità e tradizione si uniscono in un'unica sinfonia. Scopri cosa vedere e cosa fare in questa guida.

Fonte: iStock La splendida Callao, in Perù, vista dall'alto

Se hai in programma un viaggio in Perù e sei un amante delle città portuali – con quel fascino antico fatto di storie e leggende di naviganti, di taverne, di pirati e di mostri di mare – allora devi assolutamente fermarti a Callao, una città situata sulla costa di Lima. Porto più importante del Perù sin dall’età coloniale, ancora oggi è il punto crocieristico della capitale dove, ogni anno, smontano migliaia di visitatori. Nonostante la vicinanza alla più celebre Lima, anche il distretto di Callao ha molto da offrire. Abbiamo raccolto in questa guida tutte le attrazioni che, a nostro avviso, devono assolutamente rientrare nel tuo itinerario di viaggio.

Di pirati, mercanti e invasori: brevissima storia di Callao

Come in ogni viaggio, prima di scoprire le attrazioni di un luogo è utile, per capirne la vera essenza, conoscere brevemente la sua storia. E quella di Callao è davvero interessante. Fondato nel 1537, il porto di Callao ha sempre fatto da punto di accesso strategico nelle rotte commerciali dell’epoca coloniale, facendo da crocevia per gli scambi tra Asia, Europa e Americhe. Proprio per la sua posizione, Callao fu preso di mira da pirati e invasori che costrinsero i governanti dell’epoca a difendersi costruendo una fortezza: la Fortaleza del Real Felipe. Durante la guerra d’indipendenza dell’America Latina, Callao fu teatro di eventi storici di grande importanza per il paese come l’assedio del 1824 che segnò l’indipendenza del Perù dal dominio spagnolo. Da quel giorno, la città ha subito un processo di sviluppo costante nel tempo, che l’ha portata a quella rinascita culturale che ne ha plasmato l’identità fino ai giorni nostri.

Cosa vedere a Callao: le attrazioni da non perdere

Nonostante Callao sia compresa all’interno dell’area metropolitana di Lima, mantiene una forte identità propria e gode di uno status autonomo, con una sua governance indipendente. Camminando per le sue strade, ti renderai conto subito della differenza di atmosfera rispetto alla vicina Lima. Qui l’energia è diversa, i suoi abitanti – i “chalacos” – ti accoglieranno con un calore e un entusiasmo contagiosi, facendoti sentire subito parte della vita quotidiana della città. Callao è ricca di cultura, storia e tradizioni marittime e, proprio per non farti mancare nulla, in questa guida abbiamo raccolto le sei attrazioni più affascinanti e imperdibili che ti permetteranno di immergerti completamente nell’anima di Callao. Dai quartieri artistici ai musei particolari, ogni luogo che esplorerai ti regalerà un assaggio di ciò che rende questa città unica nel suo genere; un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, con il mare come cornice costante del tuo viaggio.

La Fortaleza del Real Felipe

Simbolo di resilienza è l’attrazione super-gettonata della città. La Fortaleza del Real Felipe gode del primato di fortezza tra le più grandi mai costruite dagli spagnoli nelle Americhe. Edificata nel 1746 con lo scopo di proteggere il porto dagli attacchi di pirati e invasori, la fortezza presenta un’architettura caratterizzata da una pianta a forma di pentagono, mura massicce e torri difensive, rappresentando un chiaro esempio di come venivano costruite tutte le strutture militari in epoca coloniale. Oggi la fortezza è sede del Museo dell’Esercito peruviano, all’interno del quale potrai toccare con mano la storia militare del Perù grazie alle ampie sale espositive che conservano documenti, oggetti e cimeli storici legati alle vicende belliche del Paese. Una chicca per tutti gli appassionati di storia. La fortezza offre anche la possibilità di godere di una vista spettacolare sul porto di Callao e sul mare grazie alla sua posizione elevata.

Museo Abtao

Restando sempre in tema musei e attrazioni rilevanti per gli appassionati di storia, un altro luogo affascinante da non perdere assolutamente è sicuramente il Museo Abtao. Si tratta di un vecchio sottomarino – l’Abtao per l’appunto – adibito a museo galleggiante. Una volta entrato, potrai esplorare gli spazi del sottomarino, compresi di sala comandi, sala motori, cuccette dell’equipaggio e molto altro. Qui potrai scoprire, anche accompagnato da guide se vorrai accedere a un’esperienza completa, la vita dei marinai in tempo di guerra e le tecniche belliche prendendo parte a una simulazione d’immersione che aggiunge un tocco coinvolgente all’intera visita. Il museo è aperto dal mercoledì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30 e si trova nei pressi del porto di Callao.

Il porto di Callao

Dopo la visita al museo Abtao, dal momento che ti troverai già nel porto, potrai proseguire il tuo viaggio alla scoperta di Callao passeggiando per le banchine e guardando le navi arrivare e partire. Qui potrai ammirare i grandi alberi delle barche a vela e osservare la maestosità delle crociere che attraccano. Inoltre, questo è il punto da cui partono tutte le escursioni per le isole vicine, che scopriremo più avanti in questa guida.

Chucuito

Un quartiere vivace e poco gettonato rispetto alle altre attrazioni turistiche di Callao, caratterizzato da stradine con case colorate dall’architettura tradizionale che riflettono la cultura allegra di questa splendida città portuale. Il quartiere è noto per la sua vita notturna e i suoi locali tradizionali ma, soprattutto, per il suo mercato: un luogo vibrante dove è possibile immergersi nella tradizione culinaria peruviana e acquistare prodotti tipici come frutta, verdura, spezie e altri articoli gastronomici.

La Punta

Proseguendo con la scoperta dei quartieri di Callao, è arrivato il momento di spostarsi in una delle zone d’elite di questa area portuale: La Punta. Elegante e raffinata, riflette lo status quo dei suoi abitanti. Qui, infatti, potrai vedere splendide villette singole in stile repubblicano, barche a vela e yacht ormeggiati sul suo lungomare e goderti il piacere del mare. Questa zona attira ogni anno molti turisti che amano passare il proprio tempo sulle sue spiagge. Per i più temerari, un tuffo nelle acque fredde del mare di questa zona si rivelerà un’esperienza piacevole e rinfrescante.

Monumental Callao

Fonte: iStock

Per tutti gli appassionati di street-art, una visita al Monumental Callao è d’obbligo. Un progetto artistico-culturale nato con l’obiettivo di riqualificare una delle zone più degradate del distretto. Il cuore pulsante di quest’area è Casa Fugaz, un edificio coloniale attorno al quale si è sviluppato questo centro artistico e che, oggi, rappresenta la testimonianza tangibile della rinascita di questo quartiere. L’edificio in sé ospita gallerie e studi di artisti emergenti, ma anche caffè e negozi. Oltre a Casa Fugaz, il progetto artistico si è espanso toccando le strade circostanti e gli edifici nei dintorni i quali ospitano più di 60 murales realizzati dagli artisti di strada. Per un’esperienza completa di Monumental Callao, consigliamo di prendere parte a uno dei tantissimi tour guidati che partono ogni giorno e che accompagnano i visitatori in un percorso alla scoperta dei pezzi più belli di tutta la zona. Durante la tua passeggiata potrai anche incontrare artisti all’opera che, spesso, si soffermano ben volentieri con i visitatori per raccontare la propria arte e i propri progetti.

Cosa fare a Callao: le attività da provare

Dopo aver scoperto cosa vedere a Callao, esploriamo insieme alcune delle attività più interessanti per vivere questa città e godere di un’esperienza completa. Con un’offerta che soddisfa tutti i gusti, da chi ama il relax nelle spiagge a chi preferisce la vivacità dei centri abitati, ecco la nostra top 3 delle attività da fare a Callao.

Perderti per le vie del centro

Cammina per le stradine del centro di Callao, perditi tra i suoi vicoli e lasciati condurre dal tuo istinto che vorrà farsi conquistare dal fascino e dalle atmosfere che solo una città con una ricca storia può offrire. Lasciati stupire da ciò che si cela dietro ogni angolo, dagli scorci suggestivi e dagli edifici storici di epoca coloniale, perfettamente conservati, che ti racconteranno le incredibili storie di un passato lontano. Tra una svolta e l’altra, fermati in qualche piccola bottega e ammira gli artigiani e gli artisti locali che mettono passione e abilità nelle proprie opere: è proprio qui che potrai trovare pezzi autentici – tra cui gioielli e oggetti d’arte – da portare a casa come ricordo del tuo passaggio in questa terra meravigliosa. Per riposarti dalla camminata, concediti una deliziosa sosta in uno dei tanti caffè o ristoranti locali, e assapora le specialità della cucina peruviana. Rilassarti, goditi l’atmosfera e magari scambia qualche parola con i locals, arricchendo ulteriormente la tua esperienza di viaggio a Callao.

Esplorare le isole

Se la tua indole da viaggiatore ti spinge sempre a cercare anche qualche piccola gita, sappi che il porto di Callao è il punto di partenza di numerose escursioni in barca che accompagnano i visitatori alla scoperta delle isole limitrofe. Qui sarà possibile ammirare le bellezze naturali di questa zona, osservare la fauna locale e godere di un momento di relax. Le isole di Callao sono in totale quattro e sono:

L’isola di San Lorenzo: quest’isola gode del primato di isola più grande del mare peruviano ed è un luogo di grande interesse storico viste le continue scoperte di resti archeologici. Alcuni studiosi hanno anche rinvenuto tracce dell’occupazione da parte dei pirati conferendo a quest’isola un’aura di fascino che ha dato vita a numerose leggende.

quest’isola gode del primato di isola più grande del mare peruviano ed è un luogo di grande interesse storico viste le continue scoperte di resti archeologici. Alcuni studiosi hanno anche rinvenuto conferendo a quest’isola un’aura di fascino che ha dato vita a numerose leggende. Le isole Palomino: due piccole isole ravvicinate famose per la presenza di numerosi leoni marini che si riposano sulle rocce dell’isola. Quando il mare è calmo potrai vedere i visitatori più temerari immergersi nelle sue acque e avvicinarsi a questi simpatici animali.

due piccole isole ravvicinate famose per la presenza di sulle rocce dell’isola. Quando il mare è calmo potrai vedere i visitatori più temerari immergersi nelle sue acque e avvicinarsi a questi simpatici animali. Le isole Cavinzas: anche queste isole sono famose per la ricca fauna che le popola; nello specifico durante questo tour potrai osservare diverse varietà di uccelli marini come pellicani e guanay e potrai ammirare la bellezza delle sue grotte naturali.

anche queste isole sono famose per la ricca fauna che le popola; nello specifico durante questo tour potrai come pellicani e guanay e potrai ammirare la bellezza delle sue grotte naturali. L’isola di El Frontón: a chiudere il tour delle isole nelle vicinanze di Callao è l’isola di El Frontón, celebre per il suo ruolo di prigione politica in epoca coloniale. Tra le sue celle sono state rinchiuse figure di spicco come il viceré Blasco Núñez de Vela. Attualmente è disabitata e questa condizione aggiunge un tocco di mistero all’atmosfera di quest’isola.

Provare le esperienze gastronomiche

Callao è un’ottima base per tutte le buone forchette che amano scoprire un luogo anche attraverso la sua cucina. La posizione vicino al mare rende Callao una zona perfetta per esplorare tutte quelle pietanze a base di pesce tipiche delle zone del Perù come il ceviche (pesce crudo marinato al lime) ma anche l’arroz con mariscos. I posti migliori dove mangiare a Callao sono i ristorantini e le cevicherias locali, per un’esperienza che saprà conquistare le tue papille gustative.

Con questa guida hai tutte le informazioni che ti servono per organizzare la tua gita a Callao, in Perù. Preparati a lasciarti conquistare dall’anima vivace e accogliente di una città portuale capace di superare anche le più grandi aspettative. Callao vive di contrasti, dalle spiagge tranquille, perfette per rilassarsi e ricaricare le energie, alle strade movimentate e ricche di arte urbana del Barrio Monumental, dove l’energia culturale si respira in ogni angolo. Qui il passato e il presente convivono in perfetta armonia: da un lato, l’antica indole marittima del porto più importante del Perù, dall’altro, la vivacità e il brio di una scena culturale in continuo fermento.

Passeggiando tra i suoi vicoli, potrai ammirare non solo i colori sgargianti e i murales, ma anche le numerose gallerie d’arte e caffetterie nascoste, dove potrai fermarti per una pausa e immergerti nella cultura locale. Callao è un luogo che sa sorprendere, dove ogni angolo è un invito a scoprire qualcosa di nuovo. Per vivere appieno l’anima di Callao non dimenticarti di fare una sosta nei ristoranti e nelle taverne locali, dove potrai assaporare piatti tipici della cucina peruviana.