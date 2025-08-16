In Calabria, la vacanza in famiglia è fatta di sabbia dorata, giochi in riva al mare e fondali sicuri. Tra lidi attrezzati e paesaggi mozzafiato, ecco come vivere giornate top

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La spiaggia di Grotticelle Capo Vaticano

Le spiagge della Calabria per bambini incantano: mare incredibilmente pulito, litorali di sabbia, buoni servizi e prezzi competitivi accanto a località tutte da scoprire. Si spazia tra costa tirrenica, con scogliere e panorami o la costa ionica dove la sabbia dorata domina la scena. Regina delle Bandiere Verdi e Blu, la Calabria è un’ottima regione dove organizzare una vacanza in famiglia. Ecco quali sono le spiagge più belle da scoprire in estate.

Spiaggia di Praia a Mare

Sulla Riviera dei Cedri, proprio al confine con la Basilicata, trovi Praia a Mare, una delle località simbolo per le famiglie. La spiaggia di Praia a Mare è ampia, mista sabbia e ciottoli, con fondale che degrada lentamente: perfetta per i giochi dei più piccoli.

Puoi organizzare escursioni all’Isola di Dino, famosa per le grotte marine, oppure visitare la Torre di Fiuzzi e il Castello di Rocca di Praia. Se ami cambiare scenario ogni giorno, nei dintorni ci sono calette e baie tutte da scoprire, come San Nicola Arcella con l’iconico Arco Magno.

Spiaggia di Cirella di Diamante

Spostandosi a sud di Praia di Mare si fa notare Cirella di Diamante dove la spiaggia è perfetta per bambini e famiglie. Si spazia tra stabilimenti balneari serviti o numerose spiagge libere gratuite. Porta maschera e boccaglio: il fondale è ricco di vita.

Puoi anche salire su una barca e raggiungere la piccola isola di Cirella con la sua torre d’avvistamento. Il borgo dall’anima medievale è invece tutto da esplorare durante le serate in vacanza in famiglia.

Spiaggia di Nicotera

La zona della costa degli dei in Calabria non ha bisogno di presentazioni e tra le spiagge più belle per famiglie non possiamo non citare Nicotera che con fondali bassi e ottimi panorami incanta. Tra i punti più fotogenici c’è l’affaccio dove si riescono a scorgere le isole Eolie non così lontane. La spiaggia di Nicotera è premiata con Bandiera Verde e offre stabilimenti, villaggi e spazi liberi. Si può persino raggiungere Capo Vaticano con una gita in barca che parte da Tropea.

Le spiagge bianche di Bovalino

Tra le spiagge della Calabria Ionica, Bovalino è il luogo giusto se cerchi una spiaggia della Calabria per vacanze in famiglia lontana dalla folla. Sabbia chiara, mare trasparente e tanto spazio per correre e giocare. Qui le spiagge libere sono tante, ma ci sono anche lidi attrezzati. Alle spalle, il Parco Nazionale dell’Aspromonte ti aspetta per una gita nella natura.

Spiaggia di Roccella Jonica

Con la sua lunga distesa di sabbia e fondali che diventano profondi più rapidamente, Roccella Jonica è perfetta per alternare giochi sulla riva ed esplorazioni subacquee. Il borgo, dominato dal castello aragonese, è bellissimo da visitare a piedi. In estate troverai festival, musica e una splendida promenade sul mare.

iStock

Spiaggia di Santa Caterina dello Ionio

La spiaggia di Santa Caterina dello Ionio unisce sabbia e ciottoli, con mare che diventa subito profondo. L’aria ventilata rende piacevole stare in spiaggia anche nelle ore più calde. Il paese è tranquillo e ben fornito di servizi, con mercati, eventi estivi e pescatori che vendono il pescato fresco direttamente in riva.

Spiaggia di Simeri Crichi

A soli 10 km da Catanzaro Lido, Simeri Crichi ti accoglie con sabbia fine e mare azzurro. Gli stabilimenti sono attrezzati per famiglie e nelle vicinanze trovi hotel e villaggi turistici pensati per i bambini.

Isola di Capo Rizzuto

Una delle spiagge della Calabria per bambini più famose è quella di Isola di Capo Rizzuto, all’interno della più grande Area Marina Protetta d’Italia. Fondali ricchi di pesci, stelle marine e acque turchesi ti faranno innamorare. Non perderti un giro nei battelli con fondo trasparente e la visita a Le Castella, un castello aragonese che sembra galleggiare sul mare.

iStock

Spiaggia di Torre Melissa

Sabbia bianca e un fondale che scende lentamente caratterizza Torre Melissa, una spiaggia top per chi viaggia in famiglia con bambini piccoli. A dominare la scena è la torre aragonese mentre nell’entroterra si può visitare il castello di Santa Severina per alternare tuffi e cultura.

Spiaggia di Mirto Crosia

Tra le spiagge top per famiglie con bambini c’è anche quella di Mirto Crosia dove si alternano ciottoli, sabbia e scogli in un mare tra i più limpidi della regione. A rendere il panorama più fotogenico è la crescita delle piante di liquirizia.

Spiaggia di Bianco

Mare limpido, natura incontaminata e il borgo antico a due passi dalla spiaggia: la spiaggia di Bianco è una meta da sogno per chi vuole relax e autenticità. Ogni anno a Ferragosto, i fuochi d’artificio sono uno spettacolo per tutta la famiglia.

Marina di Caulonia

Sabbia finissima e dorata rende il litorale di Caulonia top per chi viaggia con i bambini. Un motivo in più per visitarla? Viene ospitata la nidificazione della tartarughe Caretta Caretta che proprio qui depongono le uova.

Spiaggia di Locri

Nella Costa dei Gelsomini, Locri offre una lunga spiaggia di sabbia e fondali bassi. A pochi passi, il parco archeologico di Locri Epizephyrii racconta millenni di storia, ideale per una gita educativa con i bambini.

Spiaggia di Palmi

Sulla costa tirrenica, Palmi ti regala scenari spettacolari come lo Scoglio dell’Ulivo e tramonti infuocati sullo Stromboli. Le spiagge sono protette dal Monte Sant’Elia, creando un mix unico di colori e natura.

Spiaggia di Soverato

Sabbia bianca, mare pulito e tutti i servizi possibili: Soverato è una delle mete più amate dalle famiglie. Nella Baia dell’Ippocampo, puoi fare snorkeling alla ricerca dei cavallucci marini.

Spiaggia di Scalea

Il litorale di Scalea è vario: lidi attrezzati con animazione, tratti sabbiosi e scogliere perfette per lo snorkeling. A San Nicola Arcella, la Spiaggia dell’Arco Magno è un piccolo paradiso naturale.

Spiaggia di Diamante

Per ammirare questa gemma dobbiamo spostarci in provincia di Cosenza, nel cuore della Riviera dei Cedri. La spiaggia di Diamante è un gioiello dove insenature pittoresche e scogliere vulcaniche si alternano creando scenari mozzafiato.

Il mare qui regala sfumature che vanno dal turchese all’azzurro intenso, perfette per un tuffo rigenerante o una sessione di snorkeling con i bambini. È una spiaggia adatta ai bambini grazie agli ampi spazi, al mare pulito e ai servizi del borgo.

Spiaggia di Zambrone

Se cerchi una spiaggia della Calabria per vacanze in famiglia che unisca relax e avventura, Zambrone ti conquisterà. A pochi metri di distanza, troverai lunghe distese di sabbia bianca, scogliere granitiche e piccole baie nascoste, ideali per esplorare e giocare con i più piccoli.