iStock La spiaggia di sabbia a Tropea

La Calabria è quel tratto di costa italiano che si affaccia sia sul Mar Ionio che sul Mar Tirreno, contraddistinto da cittadine collinari, una cultura e una storia fieramente e profondamente proprie e spiagge bellissime. Dalle distese dorate della Costa degli Dei ai litorali nascosti dello Ionio, questa regione sorprende con la sua varietà di scenari che incantano viaggiatori in cerca di mare e relax.

Qui vi portiamo alla scoperta delle spiagge di sabbia più belle della Calabria, veri e propri angoli di paradiso.

Spiaggia di Grotticelle

Non una, bensì tre spiagge compongono quest’angolo di paradiso calabrese chiamato spiaggia di Grotticelle. Incastonata nell’incantevole cornice di Capo Vaticano, lungo la Costa degli Dei, prende il nome da una grotta naturale ed è costituita da tre piccole cale in prevalenza sabbiose con scogli che affiorano maestosi dall’acqua. La sabbia è chiara e sottile, mentre i fondali sono perfetti per chi, oltre al relax, vuole anche dedicarsi alla scoperta subacquea.

Spiaggia dell’Arco Magno

Composta da sabbia e ciottoli levigati dal mare, la spiaggia dell’Arco Magno si presenta come una piccola baia incastonata in un anfiteatro naturale, protetta da imponenti pareti rocciose che la isolano dal resto del mondo. Il fondale digrada dolcemente e l’acqua, incredibilmente limpida, riflette ogni sfumatura di azzurro, dal turchese al blu profondo.

A dominare la scena è il maestoso arco di roccia che dà il nome alla spiaggia: una scultura naturale alta circa 20 metri che sembra scolpita dal vento e dal tempo, segnando l’ingresso trionfale al mare. Conosciuta anche come la “spiaggia di Enea”, questo luogo è avvolto dal mito: si racconta che l’eroe troiano vi approdò durante il suo esilio dopo la caduta di Troia. E, secondo la leggenda, fu proprio tra queste onde che le sirene cercarono di sedurre i primi navigatori greci.

iStock

Praia i Focu

Tra le spiagge di sabbia più belle nella Costa degli Dei spicca Praia i Focu. Anche qui, come nel caso di Grotticelle, non si tratta di una sola spiaggia, ma di un susseguirsi di piccole calette separate da imponenti scogliere granitiche, accessibile quasi esclusivamente via mare. Il nome ‘Praia i Focu’, traducibile in ‘Spiaggia del Fuoco’ deriva dai colori caldi e infuocati che le rocce e la sabbia assumono al tramonto o, secondo altre leggende, ai fuochi che venivano accesi anticamente dai pescatori.

Lontana dal turismo di massa e accessibile solo in barca, questa spiaggia di sabbia regala momenti di tranquillità da trascorrere sotto il sole o nuotando nelle sue acque cristalline.

La spiaggia di Sabbia d’Oro

Il nome di questa spiaggia non è casuale, deriva proprio dalla sua sabbia fine e dorata che, con i riflessi della luce, offre uno scenario quasi caraibico. Situata nei pressi di Nicotera Marina, la spiaggia di Sabbia d’Oro è caratterizzata da un litorale ampio e accogliente, perfetto per chi cerca tranquillità, lunghe passeggiate sul bagnasciuga o momenti di relax al sole.

Il mare è generalmente calmo e il fondale digrada dolcemente, rendendo la spiaggia ideale anche per famiglie con bambini. Sullo sfondo, nelle giornate limpide, si scorgono le sagome delle Isole Eolie, regalando panorami mozzafiato al tramonto.

Spiaggia di Michelino

È sicuramente una delle perle più affascinanti della costa calabrese grazie alla sua bellezza selvaggia e incontaminata. La spiaggia di Michelino vanta acque limpide e trasparenti, sabbia morbida e uno scenario immerso nella natura, impreziosito dalla lunga scogliera che abbraccia la baia regalando fondali ricchi e spettacolari, perfetti per fare immersioni e snorkeling.

Per raggiungerla è necessario affrontare una suggestiva scalinata di oltre 210 gradini: una piccola sfida ripagata da una vista mozzafiato sul mare, con il profilo dello Stromboli all’orizzonte a rendere il panorama ancora più magico.

Spiaggia di Soverato

Soverato, soprannominata la “Perla dello Ionio”, incanta con la sua lunga spiaggia di sabbia bianca, bagnata da un mare azzurro e straordinariamente limpido, dove i fondali restano visibili anche a diverse profondità. Il litorale è ben attrezzato e offre numerosi comfort, tra stabilimenti balneari, ristoranti e servizi pensati per i turisti.

Il vivace lungomare è il cuore pulsante della cittadina, ideale per passeggiate al tramonto e ritrovi serali, mentre il Parco Marino Regionale “Baia di Soverato” rappresenta un piccolo tesoro naturalistico, istituito per proteggere i delicati ecosistemi marini, tra cui i suggestivi cavallucci marini che popolano queste acque.

La spiaggia di Tropea

Infine, non possiamo concludere i nostri consigli sulle spiagge di sabbia più belle della Calabria senza citare quella di Tropea. Considerata una delle più belle d’Europa, grazie al suo paesaggio da cartolina, offre un mare cristallino e spiagge di sabbia bianca incorniciate da imponenti scogliere. Il tutto reso ancora più suggestivo dal promontorio che domina la costa.

Vicina al centro storico, con il suo intreccio di vicoli panoramici, palazzi nobiliari e piazzette sospese sul blu del Tirreno, la spiaggia rappresenta la location ideale dove rilassarsi e godersi le atmosfere del sud Italia.