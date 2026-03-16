Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Il suggestivo Castello di Malpaga a Cavernago, Lombardia

Con l’arrivo della primavera tornano anche le grandi fioriture che colorano parchi e giardini storici in tutta Italia. Tra le più suggestive del 2026 c’è quella ospitata nel Castello di Malpaga, in provincia di Bergamo, dove dal 21 marzo al 12 aprile 2026 l’antico giardino del maniero si trasforma in una distesa variopinta di 200.000 tulipani appartenenti a oltre 200 varietà diverse.

L’evento “Tulipani al Castello” permette a tutti gli appassionati e curiosi di passeggiare tra i filari in fiore e raccogliere i propri tulipani preferiti con il metodo del pick and pay, vivendo un’esperienza immersiva tra natura e storia. Ma non è tutto, perché ci sono tante attività ed eventi che accompagnano i visitatori durante il periodo primaverile, che comprende le festività pasquali. L’occasione perfetta per una gita fuori porta con tutta la famiglia a pochi chilometri dalla città.

La fioritura di tulipani nel giardino del Castello di Malpaga

A partire dal 21 marzo, per alcune settimane, il giardino storico del Castello di Malpaga torna a trasformarsi in un esteso campo fiorito dove colori e profumi annunciano la primavera. L’iniziativa, organizzata dal Castello insieme all’associazione Cogli il Bulbo e ai Tulipani di Maddi, invita i visitatori a immergersi tra suggestivi filari di tulipani e scegliere personalmente i fiori da portare a casa.

Potrete passeggiare tra i tulipani con le mura medievali e le torri del castello sullo sfondo: un luogo che rende questa esperienza ancor più suggestiva.

Immergersi nell’evento è semplice e coinvolgente: all’ingresso vengono forniti secchio e forbici e si può passeggiare tra le aiuole per raccogliere i tulipani preferiti. Il costo è di 2 euro per ogni fiore, secondo la formula pick and pay, sempre più diffusa negli ultimi anni.

Oltre alla raccolta dei fiori, l’area del giardino è pensata anche come spazio di relax, con sedute in cui fermarsi un istante ad ammirare il paesaggio primaverile e a scattare fotografie meravigliose tra i tulipani.

Gli eventi al castello per adulti e bambini

Oltre alla raccolta dei fiori, nel Castello di Malpaga la primavera è un caleidoscopio di avventure ed eventi da non perdere (per adulti e bambini!). Durante la visita alla tenuta è possibile partecipare a workshop gratuiti (su prenotazione), assistere a un corso di decorazione di biscotti con la ghiaccia (a pagamento), oppure divertirsi con giochi di legno tradizionali per tutte le età.

Nei weekend e nei giorni festivi è inoltre presente un mercato agricolo, dove scoprire prodotti locali e specialità del territorio. Non mancano servizi e attività per le famiglie, come il truccabimbi, mentre il bistrot del castello resta aperto per colazioni, pranzi, merende o aperitivi.

Tra le iniziative speciali della stagione primaverile spiccano anche la caccia alle uova per famiglie, in programma in diverse date tra fine marzo e metà aprile, con personaggi ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie, i laboratori per bambini dedicati agli antichi mestieri medievali, organizzati nelle domeniche da marzo a maggio, e le suggestive visite serali del castello a lume di candela, dedicate agli adulti.

Orari di apertura e biglietti

Il Castello di Malpaga, con i suoi splendidi tulipani colorati, apre le sue porte dal 21 marzo fino al 12 aprile 2026, mentre i giorni 18 e 19 aprile sono dedicati alla fase finale con la raccolta dei bulbi.

Gli orari di apertura variano durante la settimana: dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 19:00, l’ingresso è gratuito, mentre sabato, domenica e festivi (inclusi 2, 3 e 7 aprile 2026) si entra dalle 10:00 alle 19:00 a pagamento (3 euro online – 5 euro alla cassa).

Nei casi in cui si paga il biglietto, è richiesto dai 4 anni in su e consente l’accesso a diverse attività organizzate all’interno del giardino.

Dove si trova e come raggiungerlo

Uno dei manieri più affascinanti della Lombardia, il Castello di Malpaga si trova nel comune di Cavernago, il “borgo dei due castelli” da visitare in provincia di Bergamo, immerso nella campagna della Bassa Bergamasca. La posizione è particolarmente comoda per una gita di primavera, perché il castello dista circa 15 chilometri dalla città e poco più di 50 chilometri da Milano.

Raggiungerlo in auto è semplice: da Bergamo basta seguire la SP498 in direzione Cavernago, mentre chi arriva da Milano può percorrere l’autostrada A4 Milano-Venezia e uscire a Seriate o Bergamo, proseguendo poi verso la pianura bergamasca. Per chi preferisce i mezzi pubblici, dalla stazione ferroviaria di Bergamo partono autobus diretti verso Cavernago, con fermate a breve distanza dal castello.