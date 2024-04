Benvenuti all’Albergo Ristorante Poli, sulla via degli Dei

Fonte: Albergo Ristorante Poli Alla scoperta dell'Albergo Ristorante Poli sull'Appennino Tosco emiliano

Nel cuore dell’incantevole scenario dell’Appennino Tosco-Emiliano, l’Albergo Ristorante Poli rappresenta una tappa obbligata lungo l’antica via degli Dei. In un luogo così suggestivo è possibile vivere un’esperienza autentica, immersa nel verde, in cui poter vivere momenti di puro relax lontani dal trambusto della vita quotidiana.

L’ambiente è accogliente, caratterizzato da un design minimalista e l’atmosfera che si respira è familiare, intima ed è accompagnata da un’accoglienza professionale e attenta. L’Albergo Ristorante Poli è dotato di un rigoglioso giardino e di un ampio parcheggio privato per i clienti, un’area sosta per campeggiatori con doccia e servizi annessi completamente gratuiti. Ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire un’esperienza di soggiorno indimenticabile.

La cucina emiliana è un vero e proprio viaggio di sapori genuini nella tradizione locale e anche bolognese: tra i numerosi assaggi tipici del territorio è impossibile non menzionare le tagliatelle preparate a mano, i gustosi tortelloni ripieni, la polenta, le crescentine, la carne e i salumi locali; ogni assaggio è indimenticabile e un’occasione unica per deliziare il palato. I piatti sono preparati con cura e raccontano una storia fatta di tradizione e passione autentica. Gli ingredienti provengono dai produttori locali e ciò a testimonianza dell’assoluta freschezza e genuinità della materia prima utilizzata. L’Albergo Ristorante Poli si impegna a valorizzare e promuovere i prodotti dei produttori locali. Funghi e tartufi di stagione, sono infatti raccolti direttamente nelle immediate vicinanze dei boschi circostanti e la maestria con cui vengono sapientemente cucinati conferisce un tocco di eleganza ai piatti, regalando un’esperienza culinaria unica e inconfondibile.

Non solo un rifugio confortevole e intimo, l’Albergo Ristorante Poli è anche un palcoscenico perfetto per eventi speciali come feste di compleanno, matrimoni, anniversari e pranzi aziendali. Per coloro che desiderano esplorare i dintorni è possibile avventurarsi nella natura circostante attraverso passeggiate rigeneranti ed escursioni in mountain bike. Le opzioni sono infinite per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta e godere della bellezza paesaggistica e suggestiva dei dintorni.

Calore, cucina tradizionale e comfort ineguagliabili: cosa aspetti a vivere un’esperienza memorabile? Lasciati trasportare in un viaggio di autenticità e benessere nel cuore pulsante dell’Appennino Tosco Emiliano.