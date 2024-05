L’autentica ospitalità dell’Albergo Ristorante Poli sulla Via degli Dei

Fonte: Freepik Panorama dell'Appennino Tosco emiliano

Immerso tra le imponenti vette dell’Appennino Tosco Emiliano, in un luogo paesaggistico unico e dal panorama mozzafiato, l’Albergo Ristorante Poli rappresenta un vero e proprio rifugio di puro relax lungo l’antica Via degli Dei. Non solo luogo per evadere dalla routine quotidiana, ma anche punto di interesse ideale per escursioni, attività sportive e location per eventi e anniversari memorabili. L’esperienza è indimenticabile per chiunque varchi la soglia, consentendo infatti ai visitatori di immergersi completamente nella bellezza e nella quiete dell’ambiente naturale circostante.

Atmosfera incredibile

Posizionato al numero 5 di Piazza della Neve, nella località di Madonna dei Fornelli di San Benedetto Val di Sambo, l’Albergo Ristorante Poli è luogo di puro relax dove poter vivere un’esperienza memorabile immersi nella bellezza paesaggistica dell’Appennino Tosco – Emiliano.

Benessere, accoglienza e cortesia

Stile minimalista e cura nei dettagli: l’Albergo Ristorante Poli è dotato di ampie camere balconate, sauna per 4 persone e doccia idromassaggo nell’area comune, ideali per godere di momenti di puro benessere a fine giornata. Inoltre la struttura è dotata di un rigoglioso giardino e un ampio parcheggio privato per i clienti, un’area sosta per campeggiatori con doccia e servizi annessi completamente gratuiti dove la pulizia è impeccabile.

Sapori tradizionali tosco emiliani

Una vera e propria delizia per il palato: i sapori sono quelli autentici della tradizione culinaria Tosco Emiliana. Gli ingredienti sono freschi, locali, impossibile non rimanere estasiati ad ogni singolo assaggio dalle crescentine, dai gustosi tortellini ripieni e dalla carne locale.

Servizi per ogni necessità

Colazioni rinforzate, proposte menù concordate, serate a tema, eventi, ogni servizio offerto ha l’obiettivo di soddisfare a pieno tutti gli ospiti della struttura. La grande cura dei dettagli e la professionalità rendono questo luogo perfetto per tutte le esigenze.

Avventure nel verde e momenti di relax

Non solo rifugio dalla routine quotidiana, l’Hotel Ristorante Poli è anche il luogo ideale per passeggiate rigeneranti ed escursioni in mountain bike. Ogni giorno è possibile vivere una nuova esilarante avventura circondati da un paesaggio incredibile e suggestivo.

