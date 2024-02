Alla scoperta di San Teodoro con una guida speciale

Vorresti vivere le tue vacanze a San Teodoro in modo autentico e originale? Ti piacerebbe osservare i fenicotteri rosa durante il periodo della migrazione e goderti il mare cristallino su spiagge bianche e finissime come quelle di Brandinchi, La Cinta e Isuledda? Ecco come farlo grazie agli itinerari proposti da Toucan Travel, uno dei maggiori tour operator esperti sulla Sardegna.

San Teodoro è l’incantevole località situata sulla meravigliosa costa nord-orientale della Sardegna, ed è una destinazione perfetta per i viaggiatori in cerca di belle spiagge e natura incontaminata, da non perdere una visita al Parco Marino di Tavolara e Punta Coda Cavallo, luoghi ideali per fare snorkeling e immersioni subacquee accompagnati da guide esperte. San Teodoro è famosa anche per la sua elettrizzante vita notturna. Offre infatti numerosi locali e club che animano le serate estive. Oltre al centro del paese dove trovare boutique, ristoranti e caffè, dove è possibile assaporare l’autentica cucina sarda.

Tra le imperdibili esperienze proposte da Toucan Travel con le escursioni nel Nord-Est della Sardegna troviamo:

Tour in barca a vela alla Maddalena: la maggiore di circa 60 tra isole e isolotti che compongono il più vasto arcipelago della Gallura e dell’intera Sardegna, protetto dal parco nazionale istituito nel 1994, meraviglia incontaminata del Mediterraneo. Il tour parte dal lungomare di Padule, si arriva al Nido d’Aquila, vicino a una fortezza militare. Non lontano, un’altra meraviglia di sabbia e scogli levigati, Punta Tegge. A nord, cale fatte di dune di sabbia bianca finissima, circondate da rocce modellate dal tempo: Cala Lunga, Monti d’Arena e Bassa Trinita, spiaggia sormontata da una chiesetta del Settecento. A oriente ammirerai la deliziosa caletta di Spalmatore fatta di sabbia color crema incorniciata da macchia mediterranea e impreziosita da rocce rosa.

Per un’esperienza unica tra comfort, relax e avventura si può optare per l’esperienza in gommone all’arcipelago di Tavolara, la suggestiva area marina protetta composta dalle isole di Tavolara, Molara, Molarotto e Piana che offre ai visitatori affascinanti itinerari sospesi tra mare e montagna. L’isola di Tavolara in particolare è caratterizzata da chilometri di spiagge bellissime; nel versante sud-est si possono ammirare falesie alte fino a cento metri sul mare.

Se desideri aggiungere alla tua esperienza di viaggio una chicca che mescola storia, arte e autenticità, allora una visita ad Orgosolo è una tappa obbligatoria. Orgoloso è un paesino pittoresco che si trova in provincia di Nuoro ed è famoso per i murales che decorano le facciate delle case e raccontano storie di protesta, cultura e orgoglio sardo. Un luogo magico dove entrare in contatto anche con l’artigianato locale e scoprire i segreti della tessitura e della lavorazione del legno.

Cosa aspetti? Visita il sito toucandt.com e scopri l’itinerario più adatto alle tue esigenze.