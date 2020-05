5 canzoni che ti faranno sentire subito a Genova

editato in: da

Genova è una di quelle città che forse si fatica a comprendere, almeno inizialmente. Non è un luogo comune, dove poter passeggiare, ammirare le bellezze architettoniche e andare via, occorre aprire occhi e cuore per conoscerla fino in fondo, per saperla prendere e lasciarsi andare.

Perché di meraviglie nascoste Genova ne ha tantissime, dagli antichi tesori alle specialità culinarie fino a quei paesaggi mozzafiato contraddistinti da tramonti infuocati e da orizzonti incantati.

Le bellezze architettoniche e paesaggistiche inoltre rendono il panorama cittadino incredibile, dal Porto antico a Spianata Castelletto, dai carruggi a via XX Settembre. Come poi non includere l’Acquario di Genova e i Palazzi dei Rolli?

Basta poi ascoltare le canzoni dedicate a Genova per capire quanto la città sia amata, per la sua bellezza e la sua anima, da chi la conosce bene. Ed è alla musica che oggi ci affidiamo per portarvi proprio a Genova, con la nostra playlist.

Crêuza de mä di Francesco De André

Creuza De Mä è la canzone dedicata a Genova e ai suoi lavoratori. In questo brano Francesco De André racconta di sentieri e mulattiere che appartengono a quelle persone che vivono e sopravvivono in quei luoghi.

Chi guarda Genova di Ivano Fossati

Innamorato della sua Genova, Ivano Fossati ha prodotto un capolavoro musicale dal nome Chi guarda Genova. Si tratta di una canzone incredibile dedicata alla città, a quello che rappresenta per chi la vive un giorno o una vita intera.

Ma se ghe penso di Bruno Lauzi

Ma se ghe penso è una storica canzone in lingua genovese di Bruno Lauzi. Ascoltandola è impossibile non pensare a Genova, alle strade della città e alle persone che la vivono.

Genova blues di Francesco Baccini

“Genova io questa notte ho voglia di cantare” ha detto Francesco Baccini nella sua canzone Genova blues. E lo ha fatto, omaggiando la città ligure con un brano straordinario.

Genova per noi di Paolo Conte

Genova per noi è un capolavoro musicale di Paolo Conte. Quello raccontato nel brano è lo sguardo di un piemontese che viene dalla campagna e che prova un incredibile senso di meraviglia nel scoprire una città così ricca e complessa.