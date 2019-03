Via delle Dee, il trekking per sole donne tra Emilia Romagna e Toscana

editato in: da

Passeggiare nel mezzo della natura, tra i panorami che fanno bella l’Italia e i sentieri che conducono alla scoperta di borghi e di città : nasce la Via delle Dee, ed è riservata alle sole donne.

Pensata per le donne che vogliono vivere un’esperienza d’emozioni e d’avventura, la Via delle Dee è un trekking che – lanciato lo scorso 8 marzo, in occasione della Festa della Donna – potrà essere prenotato dal prossimo aprile: a proporlo è Destinazione Umana, tour operator di vacanze ispirazioni che – per l’appunto – lo descrive come “trekking emozionale“. Un gruppo di sole donne, desiderose di camminare insieme lasciando a casa sensi di colpe e paure, camminerà lungo l’antico cammino che collega Bologna a Firenze, attraversando lo splendido paesaggio dell’Appennino Tosco Emiliano.

Si parte da Piazza Maggiore a Bologna e si arriva a Piazza della Signoria a Firenze (date in programma: 23 aprile, 21 maggio, 24 settembre, ma presto se ne aggiungeranno altre), dopo aver percorso 130 chilometri e aver attraversato gli straordinari paesaggi dell’Appennino, accompagnati da due blogger, una scrittrice e da una guida ambientalistica che sarà lei sola a conoscenza delle tappe intermedie, in modo che le donne possano staccare la mente completamente e non pensare a niente.

In realtà , la Via delle Dee altro non è che la versione aperta alle sole donne della Via degli Dei, il sentiero escursionistico che collega Bologna a Firenze e che – attualmente segnalato dal CAI – utilizza un percorso di crinale molto simile ai percorsi che nel Medioevo venivano utilizzare per le comunicazioni tra le due città e ancora prima, dai Romani, lungo la Flaminia Militare. Ideato alla fine degli anni Ottanta da un gruppo di escursionisti bolognesi, il sentiero ricalca gli antichi tracciati tra Monte Bastione e Monte di Fo‘ e – in alcuni tratti – sfiora pregevoli basolati della strada romana, riscoperti di recente.

La Via degli Dei può essere percorsa a piedi in cinque o sei giorni, oppure in mountain bike in due o tre. Oppure, è possibile percorrerne solo alcuni tratti: la difficoltà è bassa, a delineare un itinerario adatto a tutti.