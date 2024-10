Sei nuovi percorsi escursionistici per scoprire l’Oltrepò Pavese

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Giornalista specializzata in Travel

Fonte: iStock Paesaggio dell'Oltrepo Pavese, Italia

Una nuova rete di sentieri escursionistici conduce alla scoperta degli antichi borghi dell’Oltrepò Pavese. E’ il “Fiore di Borgoratto Mormorolo”, sei percorsi ad anello che si snodando tra il dolce paesaggio di colline, boschi e vigneti di un territorio ricco di storia e di tesori nascosti nel cuore della Lombardia. Frutto della proficua collaborazione tra la Pro Loco di Borgoratto Mormorolo, il Comune, il CAI di Voghera e la Comunità Montana Oltrepò Pavese, in tre anni di lavoro sono stati tracciati nuovi sentieri e ripristinati tracciati preesistenti che vengono finalmente aperti alla fruizione di escursionisti, turisti e, in generale, di tutti gli amanti della natura.

I nuovi sentieri: l’inaugurazione domenica 20 ottobre

L’inaugurazione ufficiale del “Fiore di Borgoratto Mormorolo” è fissata per domenica 20 ottobre, in occasione della 31ª edizione della “Festa d’Autunno”, durante la quale sarà allestito un infopoint nel centro del paese che fornirà informazioni dettagliate sui vari itinerari. Adriano Nonna, Presidente della Pro Loco, ha espresso con entusiasmo che “questo progetto non solo valorizza il nostro territorio, ma offre anche a residenti e visitatori l’opportunità di immergersi nella bellezza naturalistica e paesaggistica delle nostre colline.

Questi sentieri rappresentano un importante passo verso la promozione del turismo sostenibile e dell’escursionismo nella nostra area. Invitiamo tutti a partecipare alla ‘Festa d’Autunno’ e a scoprire questi percorsi, che sono stati realizzati grazie alla collaborazione e all’impegno di molte persone, istituzioni e associazioni.” Mentre il sindaco Fabio Molinari ha dichiarato: “L’Oltrepò Pavese è terra di piccoli borghi, strade che attraversano vigneti a perdita d’occhio, castelli arroccati e chiese dalle quali si ammirano panorami incantevoli. Il progetto ‘Fiore di Borgoratto Mormorolo’ ha come primo obbiettivo far conoscere il nostro territorio, le nostre peculiarità.”

Gli itinerari del “Fiore di Borgoratto Mormorolo”

I sei sentieri, che rappresentano idealmente i “petali” che formano il “Fiore di Borgoratto Mormorolo”, disegnano itinerari ad anello di circa 7 km ciascuno, adatti a tutti, dagli amanti dell’escursionismo alle famiglie in gita domenicale in Lombardia. I più allenati possono unire più “petali” allungando così il percorso, oppure percorrere il “Giro della Corolla”, ovvero l’itinerario di crinale che corrisponde al perimetro esterno del Fiore di Borgoratto Mormorolo, per un totale di circa 18 km.

Itinerario “Petalo 1”

Percorso: Borgoratto Mormorolo – Costa Pelata – Boiolo – Crocetta – Borgoratto Mormorolo.

Lunghezza: 6.5 km

Dislivello positivo: 366 m

Tempo di percorrenza: 2,20 ore

Segnaletica presente sul sentiero: CAI 212, 209, 211, 213.

Da Piazza della Libertà di Borgoratto Mormorolo, imboccando la strada in leggera salita per circa 60 metri, si raggiunge il primo bivio dove si devia a sinistra sul sentiero 212, diretto verso l’Acqua solforosa. Lungo questo percorso, si incontra la caratteristica Pietra Focaia, una roccia da cui un tempo si estraevano pietre per affilare gli acciarini.

Il sentiero conduce poi a Costa Pelata, un crinale che offre un panorama mozzafiato a 360 gradi, da cui il percorso prosegue in discesa verso la frazione di Boiolo. Raggiunta la Crocetta, si imbocca il sentiero 213 che, attraversando splendidi vigneti, conduce a un guado del torrente Coppa. Risalendo, si ricongiunge con il sentiero 212 che riporta infine alla Piazza della Libertà, concludendo così l’anello.

Itinerario “Petalo 2”

Percorso: Borgoratto Mormorolo – Crocetta – Ca Bernocchi – Ca Facchini – Braglia – Zebedo – Borgoratto Mormorolo.

Lunghezza: 6 km

Dislivello positivo: 215 m

Tempo di percorrenza: 2 ore

Segnaletica presente sul sentiero: CAI 213, 211, 211A, 212.

Partendo da Piazza della Libertà, dopo una breve salita di circa 60 metri, si imbocca il sentiero 213 al primo bivio sulla sinistra, dirigendosi verso un guado. Risalendo dal guado, si raggiunge la Crocetta, un incrocio con il sentiero 211. Seguendo questo sentiero, immerso tra rigogliosi vigneti, si giunge a un altro guado in località Ca Bernocchi.

Il percorso prosegue in salita fino a raggiungere Ca Facchini, caratterizzato dalla presenza di una storica casa-torre. Da qui, si continua verso Braglia, un ampio piazzale attrezzato con parcheggio e giochi per bambini, con lo sfondo imponente dei castelli di Montalto e Stefanago. Giunti al bivio con il sentiero 212, si svolta a sinistra in direzione della frazione di Zebedo. L’itinerario si conclude con un piacevole tratto tra le vigne che riporta al punto di partenza.

Itinerario “Petalo 3”

Percorso: Borgoratto Mormorolo – Zebedo – Stefanago – S.Cristina – Ca Facchini – Zebedo – Borgoratto Mormorolo.

Lunghezza: 7.5 km

Dislivello positivo: 338 m

Tempo di percorrenza: 2,40 ore

Segnaletica presente sul sentiero: CAI 212, 211, 211A, 212.

Da Piazza della Libertà, dopo una breve discesa di circa 60 metri, si imbocca la prima strada sulla destra. Il sentiero conduce alla frazione di Zebedo e, proseguendo in salita, raggiunge il maestoso castello di Stefanago, lungo un percorso che si sviluppa tra boschi di querce. Giunti al castello, si svolta a destra e si continua sul sentiero 212 fino a Santa Cristina. Da qui, si consiglia una breve deviazione verso Monte Reale per ammirare lo splendido panorama. Il percorso conduce quindi a Ca Facchini, da dove si rientra a Borgoratto Mormorolo, chiudendo così l’anello.

Itinerario “Petalo 4”

Percorso: Borgoratto Mormorolo – Femminico – Inveriaghi – Fortunago – Stefanago – Zebedo – Borgoratto Mormorolo.

Lunghezza: 7.6 km

Dislivello positivo: 293 m

Tempo di percorrenza: 2,30 ore

Segnaletica presente sul sentiero: CAI 213, 214, SP 169, CAI 212.

Dal centro di Borgoratto Mormorolo, si imbocca la SP 203 e si procede in salita per circa 150 metri fino a raggiungere il bivio per Femminico. Si attraversa la frazione di Femminico e si continua a salire fino a raggiungere la frazione di Inveriaghi. Da qui, il sentiero si snoda lungo un percorso panoramico che costeggia vigneti e attraversa un breve tratto di bosco.

Si giunge così a Fortunago, un borgo caratteristico dove si trovano l’Auditorium Giovanni Azzaretti, una fontana e un’area giochi per bambini. L’itinerario prosegue verso la chiesetta romanica di Sant’Antonio e raggiunge successivamente il maestoso castello di Stefanago. Dopo aver ammirato il castello, si scende lungo un sentiero immerso nel bosco. Il sentiero 212 riporta infine a Borgoratto Mormorolo.

Itinerario “Petalo 5”

Percorso: Borgoratto Mormorolo – Femminico – Inveriaghi – Costa Pelata -Pietra Focaia – Borgoratto Mormorolo.

Lunghezza: 7.9 km

Dislivello positivo: 250 m

Tempo di percorrenza: 3,10 ore.

Segnaletica presente sul sentiero: CAI 213, 214, 209, 212.

Dal centro di Borgoratto Mormorolo, si imbocca una strada in leggera salita per circa 150 metri fino a raggiungere il bivio per Femminico. Si attraversa la frazione e si continua a salire fino a Inveriaghi. Il sentiero prosegue offrendo scorci suggestivi su campi coltivati e tratti di bosco, conducendo a Costa Pelata. Da questo punto panoramico, è possibile ammirare un’ampia vista a 360 gradi sulla vallata. Dalla costa, il percorso scende verso il torrente Coppa. Dopo aver attraversato il torrente, si inizia la risalita che conduce nuovamente a Borgoratto Mormorolo, chiudendo così l’anello.

Itinerario “Giro della Corolla”

Lunghezza: 17.7 km.

Dislivello positivo: 667 m

Tempo di percorrenza: 6.30 ore.

Segnaletica presente sul sentiero: CAI 213, 214, 209, 211, 212, SP 169, 214, 213.

Da piazza della Libertà a Borgoratto Mormorolo, si imbocca la SP 203 e si sale verso Femminico e Inveriaghi. Il percorso si addentra in un paesaggio incantevole, tra vigneti che si estendono a perdita d’occhio e boschi di pini, fino a raggiungere Costa Pelata, da cui si abbraccia uno splendido panorama a 360 gradi che spazia dagli Appennini alla pianura pavese.

Seguendo i segni bianco-rossi, si scende verso Boiolo e, dopo aver attraversato la Crocetta, ci si immerge in magnifici vigneti fino a raggiungere il guado di Ca Bernocchi. Attraversata la SP 203, si risale verso Ca Facchini e Santa Cristina, per poi raggiungere il maestoso Castello di Stefanago. Da qui, un percorso ombreggiato conduce allo storico borgo di Fortunago. Dopo aver attraversato la piazza e il viale della Rocchetta, si scende verso un rio e si risale nuovamente verso Inveriaghi per concludere il giro a Borgoratto Mormorolo.