Delimitata dalla scenografica falesia calcarea, la spiaggia di San Michele rappresenta una delle più belle sulla Riviera del Conero per colori e atmosfera

iStock La spiaggia di San Michele

La Riviera del Conero offre oltre 20 chilometri di coste e un promontorio a picco sul mare. Ed è qui che, tra le rocce bianche e il verde del Parco Regionale, si aprono grotte e spiagge tutte da scoprire. Una di queste è sicuramente la spiaggia di San Michele, delimitata dallo scenografico paesaggio tipico del territorio, selvaggio e verdeggiante.

Il colore cristallino del suo mare invita a nuotare e a scoprirne i ricchi fondali, mentre il profumo dei pini suggerisce di stendere l’asciugamano e godersi momenti di sano ozio.

Se state organizzando una vacanza in questa zona delle Marche, qui troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno sulla spiaggia di San Michele al Conero, da dove si trova a cosa vedere per portarvi a casa un’esperienza completa.

Cosa vedere alla spiaggia di San Michele

Quella di San Michele è una delle spiagge più belle del Conero, situata a pochi passi da Sirolo. Selvaggia e suggestiva, è composta da ciottoli e sassolini e bagnata da un mare trasparente e cristallino, con tonalità che variano dal verde smeraldo al blu intenso. Incastonata tra alte falesie bianche e il profilo verde del Monte Conero, che scende a picco sull’Adriatico, è la spiaggia ideale per chi ama la natura incontaminata e il mare limpido.

Risulta meno affollata rispetto ad altre spiagge, dove una parte è libera e l’altra attrezzata, con servizi di noleggio per sdraio e ombrelloni. Se avete voglia di camminare, da qui potete raggiungere a piedi sia la spiaggia di Urbani, molto amata dalle famiglie, che quella più famosa dei Sassi Neri, chiamata così in riferimento alle rocce scure che si intravedono sui fondali.

Dove si trova la spiaggia di San Michele e come raggiungerla

La spiaggia di San Michele si trova nel comune di Sirolo, in provincia di Ancona, nelle Marche. Incastonata tra le pendici boscose del Monte Conero e il mare Adriatico, fa parte del Parco Naturale del Conero, un’area protetta famosa per i suoi panorami mozzafiato.

Per raggiungerla avete due opzioni. Se amate camminare, potete prendere il sentiero che parte dal Parco della Repubblica di Sirolo e che, dopo aver attraversato un bosco, vi condurrà in 20-30 minuti direttamente alla spiaggia. In questo caso sono necessarie scarpe comode!

In alternativa, potete usufruire anche del comodo servizio di navetta che collega Sirolo alla zona di partenza del breve sentiero finale, facilitando così l’accesso soprattutto nelle giornate più calde o per chi ha difficoltà a camminare a lungo. La navetta passa ogni 30 minuti e parte dal municipio di Sirolo: consigliamo comunque di monitorare gli orari e le date sul sito ufficiale.

Infine, se arrivate a Sirolo con la vostra auto, potete lasciarla nei diversi parcheggi a pagamento messi a disposizione vicino al centro storico.