Il gigante della Valle di Faul emerge da un prato. Questa è la sua storia

C’era una volta una statua gigante, una scultura dalle dimensioni titaniche che ha viaggiato un po’ prima di trovare la sua casa. Questa è la storia de Il Risveglio.

La grande scultura che prende il nome di The Awakening è stata creata da J. Seward Johnson, Jr. nel 1980 per l’International Sculpture Conference Exhibition. Appena realizzata, la grande opera d’arte fu installata nell’East Potomac Park, nel distretto di Washington DC., nel Maryland.

Correva l’anno 2008 e il gigante di Seward Johnson venne traslocato nel porto Nazionale di Prince George’s County, nel Maryland dove si trova attualmente. Ma se Il Risveglio è ora negli Stati Uniti, perché possiamo vederlo a Viterbo?

Dovete sapere che del famoso gigante realizzato in alluminio esiste una copia in vetro resina che l’artista ha creato nel 2009 in occasione del G8 che si tenne in Sicilia. Da Siracusa la grande statua fu spostata a Roma Eur e per un po’ di tempo ha tenuto compagnia gli abitanti della capitale.

Eppure quella non era ancora la sua casa. L’opera infatti fu spostata di nuovo, un’ultima volta, il 3 maggio 2011 e venne posizionata nella Valle di Faul a Viterbo, polmone verde del centro storico esteso tra il colle del Duomo e l’area di parcheggio del Sacrario.

Questa zona della città è oggi adibita in parte ad area posteggio e in parte a giardino, con fontane e sentieri nel verde. C’è anche un comodo ascensore che porta direttamente al centro storico. È qui che spicca in tutta la sua bellezza l’impressionante istallazione di Steward Johnson. Il Gigante emerge dalla terra sporgendo il viso e alcune parti del corpo in maniera molto suggestiva.

L’opera, che adesso si trova appunto a Viterbo, è stata collocata in quella zona come simbolo di un segnale di risveglio culturale in un’area molto importante della città. Quando il sindaco Marini scelse di far posizionare The Awakening nella Valle di Faul si lasciò ispirare proprio al significato originario della scultura attribuita dal suo creatore.

Con The Awakening, Seward Johnson ha voluto simboleggiare il risveglio dell’uomo e della sua coscienza in maniera nobile e viva.