Pietrapertosa, il borgo della Basilicata perla delle Dolomiti Lucane

editato in: da

Pietrapertosa è tra i borghi più belli d’Italia e non si fa fatica a capire il perché. Le Dolomiti lucane l’abbracciano e al di là della vallata la osserva Castelmezzano, con cui è collegata dal volo d’angelo.

Pietrapertosa è una gemma incastonata tra le Dolomiti lucane. Un luogo quasi incantato, che si fa fatica a credere possa esistere realmente. I profili montuosi infatti regalano un paesaggio unico, quasi abbracciando il borgo, avvolgendolo come se fosse la scenografia artificiale di un presepe di Natale.

Tantissimi i turisti che ogni anno si recano qui, così come a Castelmezzano, borgo dalle caratteristiche simili, separato da Pietrapertosa da una splendida vallata. Queste sono tappe imprescindibili in un viaggio in Basilicata, dove la natura domina e chiunque può restare a bocca aperta dinanzi ai suoi fantastici spettacoli. Italiani e stranieri si recano qui per ammirare la posizione strategica dei due borghi, che sembrano davvero dei giganteschi presepi intagliati nella montagna.

Le loro strade però sono vive, pregne di storie e tradizioni tutte da scoprire. Come detto, i due paesi sono separati da un’enorme vallata, che è possibile ammirare dall’alto, qualora ci si armasse di un po’ di coraggio. Si dovrebbe infatti accettare di cimentarsi nel volo dell’angelo, che è una delle attrazioni moderne più apprezzate della regione. In pratica un cavo d’acciaio collega i due borghi, da una parte all’altra della valle, consentendo ai visitatori di spiccare il volo e raggiungere l’altra sponda.

Emozioni fortissime, con una velocità massima di 120 km/h raggiunti. Se di solito si consiglia di non guardare giù mentre si è in punti elevati, in questo caso il senso è proprio quello. Testa bassa e occhi sulle bellezze del panorama, anche se lo strapiombo di circa 800 metri potrebbe provocare un po’ d’agitazione.

A tutto ciò si aggiungono gli elementi di carattere culturale e storico, con Pietrapertosa che vanta una roccaforte saracena, posta sulla cima del paese. Entrambi i paesi fanno parte della lista dei Borghi più belli d’Italia, con Castelmezzano inserito anche dal Budget Travel tra le migliori località del pianeta di cui non si è mai sentito parlare.

Non resta dunque che mettersi in viaggio e scoprire questi posti da sogno, immersi nel Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, che si estende con il suo verde per 27.000 ettari. Al suo interno è possibile cimentarsi in escursioni, visite guidate e orienteering. È inoltre una meta imprescindibile per gli amanti del bouldering, considerando la qualità della roccia e la grande varietà di passaggi arrampicabili.