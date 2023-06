Il mare più bello d’Italia del 2023: le Cinque Vele Legambiente

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Anche per il 2023 torna la Guida Blu alle migliori località costiere di mare (e di lago) a cura di Legambiente e del Touring Club Italiano.

Per la ventitreesima edizione, “Il Mare più bello d’Italia 2023” prende in considerazione più di 400 comuni costieri italiani premiando con le “Cinque Vele”, il massimo riconoscimento, tutti quelli che hanno saputo coniugare territori d’eccellenza con strategie di sviluppo sostenibile all’avanguardia.

Sono 21 le località marine che possono fregiarsi dell’ambito vessillo, dislocate in sette regioni.

Le Cinque Vele Legambiente: sul podio la Sardegna

In questa edizione delle Cinque Vele Legambiente, la regione più premiata è stata la Sardegna che si classifica al primo posto e può fregiarsi di ben sette località vincitrici, prima su tutte Baunei, in provincia di Nuoro, che ha da tempo adottato il numero chiuso definito “numero comodo” per porre un limite alla capienza in modo da tutelare l’ambiente e permetterne una migliore fruizione.

A seguire, ottengono le Cinque Vele Domus de Maria, nel sud dell’isola, dove il litorale è plasmato da dune di sabbie punteggiate da ginepri millenari, maestosi picchi granitici e colline ricoperte di macchia mediterranea, Bosa e Cabras, in provincia di Oristano, con l’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l’Isola di Mal di Ventre, Posada, arroccato borgo medievale dalla spiaggia dorata lambita dal mare verde-azzurro, Budoni, idilliaco paesino sulla costa nord-est dallo straordinario mare turchese, e Santa Teresa di Gallura, un vero paradiso terrestre con panorami e scorci mozzafiato.

4 riconoscimenti alla Toscana

Le Cinque Vele sventolano anche in Toscana, in particolare tra le provincie di Grosseto e Livorno.

Troviamo, così, Castiglione della Pescaia, nella Maremma Grossetana, dalle lunghissime spiagge di sabbia finissima accarezzate da un mare incontaminato che si estendono fino alla rinfrescante pineta, il gettonato borgo medievale di Capalbio, meta vip con uno degli stabilimenti più famosi d’Italia, “L’Ultima Spiaggia”, e un fondale sabbioso e basso che si snoda per chilometri in parallelo alla fitta e rigogliosa vegetazione mediterranea, l’Isola del Giglio, la seconda più grande dell’Arcipelago Toscano, e l’Isola di Capraia, isola vulcanica dalle aspre scogliere e duecento abitanti.

Puglia, tra conferme e new entry

Conquista il podio in Puglia e nella classifica generale Nardò, in provincia di Lecce, perla barocca le cui marine sono un sogno con spiagge da cartolina e mare pulitissimo per una vacanza di puro relax, e si riconferma Porto Cesareo, rinomata località turistica del Salento lungo la costa ionica, sede dell’omonima area naturale marina protetta e della riserva naturale regionale orientata Palude del Conte e Duna Costiera.

New entry, invece, premiata per la prima volta, l’affascinante Vieste sulla punta est del promontorio del Gargano, dagli scorci davvero incredibili, apprezzata per il windsurf e il kitesurf.

Le Cinque Vele in Campania

La Campania si fregia delle Cinque Vele di Legambiente lungo la rinomata e spettacolare costa del Cilento, in particolare con Pollica-Acciaroli-Pioppi, terza nella classifica generale, dove trovare le “spiagge più belle d’Italia” e viste spettacolari, San Giovanni a Piro, a dominio del Golfo di Policastro, e San Mauro Cilento, il borgo sul mare incastonato in una natura a dir poco lussureggiante.

La magnifica Maratea, Basilicata

Si conferma anche per il 2023 Maratea, l’unico centro balneare della Basilicata ad affacciarsi sul Tirreno, in provincia di Potenza.

Il litorale corre per circa 32 chilometri, caratterizzato da piccole baie, spiagge sabbiose, scogli e isolotti.

Sicilia, la bandiera su due comuni

Infine, in Sicilia il vessillo sventola su due comuni isolani: l’isola vulcanica di Pantelleria, “perla nera del Mediterraneo“, e Santa Maria Salina, in provincia di Messina, sull’isola di Salina nell’arcipelago delle Eolie con sei spiagge incontaminate che non si possono perdere.