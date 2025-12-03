Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Nel cuore pulsante di Padova, un simbolo della storia e dell’architettura della città torna ad aprire le sue porte dopo secoli e lo fa regalando un’esperienza suggestiva proprio nel periodo in cui le strade e le piazze si animano con luci e profumi natalizi.

A partire dal 10 dicembre 2025, la Torre degli Anziani, che domina dall’alto piazza dei Frutti, torna ad essere visitabile e lo fa in grande stile: dal terrazzo si può godere di un panorama unico a 360° sulla città, che soprattutto al calar del sole si illumina di magia con le atmosfere del Natale.

La Torre degli Anziani torna a risplendere

È imponente, con i suoi 47 metri di altezza (tanto che era anticamente l’edificio più alto di Padova), ed è il monumento civico più antico della città. La Torre medievale che spicca nello skyline cittadino, tra via Oberdan e piazza dei Frutti, esisteva già nel XII secolo, quando apparteneva al condottiero Tiso VI da Camposampiero che la cedette alla Città nel 1215.

Venne poi inglobata dai palazzi pubblici circostanti, ovvero Palazzo del Consiglio e Palazzo degli Anziani, da cui ha preso il nome. Ma chi vive qui sa bene che i suoi nomi sono tanti e diversi: Torre Vecchia, Torre Alta, Torre d’Ognissanti, Torre del Comune e Torre Bianca. Tanti modi per chiamare uno dei simboli della città, che per molti anni è stato quello che dettava i ritmi del lavoro e delle feste con le sue campane. La Torre degli Anziani, infatti, è stata per secoli anche un campanile pubblico, ma a causa di problemi di staticità rilevati alla fine del 1938 le campane smisero di suonare. Ora una di esse, il Campanon (o Campana Granda – una delle più grandi del Triveneto) è conservata all’interno dell’edificio.

L’Amministrazione comunale ha deciso di restaurare la Torre consentendo al pubblico di tornare a visitarla riscoprendone la storia, grazie a un progetto rispettoso delle strutture antiche: volte, travi lignee, catene storiche e il castello della campana sono stati risanati e conservati.

Il percorso di visita inizia all’ingresso con uno spazio museale multimediale che accoglie i visitatori, per proseguire poi con una prima e una seconda volta da cui si raggiunge la parte più alta della Torre. Sulla sommità, infine, è stato messo in sicurezza il terrazzo coperto da cui chi lo raggiunge può godere di una vista meravigliosa a 360 gradi su tutta la città.

Il fascino della torre durante il Natale

La possibilità di salire in cima alla torre offre un’occasione imperdibile per vedere Padova da un’altra prospettiva, soprattutto nel periodo natalizio in cui il centro storico si anima di luci e colori per il Natale: dal grande albero simbolo delle feste alle luci sui palazzi monumentali (che si accendono il 5 dicembre) di piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, piazza dei Signori e piazza Duomo, tutto si trasforma in un paesaggio incantato. Un percorso immersivo di proiezioni che esaltano le architetture degli edifici più iconici, con giochi di colore in grado di creare un’atmosfera magica: quest’anno un cielo stellato avvolge le facciate trasformandole in affascinanti paesaggi cosmici.

Ad animare il centro cittadino sono anche gli imperdibili mercatini di Natale: nelle piazze Duomo, dei Frutti, via Marsilio da Padova, via Oberdan, via Risorgimento, via S. Lucia e via Battisti, dal 6 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 20:00. Prato della Valle, invece, si veste di magia con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nel lato verso la Basilica di Santa Giustina.

Come visitare la Torre degli Anziani

Nel periodo dal 10 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, è possibile visitare la torre restaurata gratuitamente e previa prenotazione. Come? Chiamando al numero 049 2010020, accedendo direttamente al sito ufficiale Torredeglianziani.it, oppure recandosi alla biglietteria dell’ufficio turismo in piazza delle Erbe (solo per il giorno stesso, se c’è disponibilità).