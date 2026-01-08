Oggi, però, qualcosa sta cambiando: complice anche l’attenzione internazionale legata alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026, lo sguardo dei viaggiatori e della stampa estera si sta spostando verso un Veneto meno conosciuto , capace di sorprendere lontano dalle rotte più battute. È in questo contesto che The Times accende i riflettori su luoghi inattesi , tra cui un borgo alpino che rivendica con orgoglio la nascita del gelato .

Eppure, il Veneto è una regione che non vive di sola Venezia . All’ombra del suo mito, per decenni sono rimasti sottovalutati borghi, città d’arte e paesaggi che raccontano una storia altrettanto ricca, fatta di palazzi eleganti, piazze scenografiche e montagne che sembrano dipinte.

Venezia continua a esercitare un fascino magnetico sui turisti provenienti da tutto il mondo, ma chi la vive oggi lo sa: La Serenissima è spesso tutto fuorché “serena”. Ogni anno, circa 30 milioni di visitatori affollano calli e campielli, molti dei quali arrivano solo per poche ore, concentrandosi sugli stessi luoghi, da Palazzo Ducale a Piazza San Marco. Il risultato è un equilibrio sempre più fragile, in cui l’overtourism rischia di appiattire l’esperienza di viaggio e di oscurare tutto ciò che si trova appena oltre la laguna.

Pieve di Cadore, patria di Tiziano e del gelato

Porta d'accesso alle Dolomiti, Pieve di Cadore sorge in una valle fitta di boschi che per secoli ha fornito il legname indispensabile alle fondamenta di Venezia. Oggi appare come una tappa silenziosa sulla strada per Cortina, ma il suo cuore conserva un’eleganza rinascimentale sorprendente.

Qui nacque Tiziano Vecellio, uno dei più grandi pittori della storia: la sua casa natale, una tipica abitazione cadorina in pietra e legno del Quattrocento, è oggi un museo essenziale e suggestivo, affacciato sulle montagne che segnarono il suo immaginario. Nella chiesa di Santa Maria Nascente si trovano opere attribuite a lui e ai suoi familiari artisti, mentre Piazza Tiziano è un raffinato salotto urbano incorniciato da palazzi storici.

Accanto svetta il Palazzo della Magnifica Comunità del Cadore, custode dell’identità locale e del Museo Archeologico Cadorino. Ma Pieve è anche terra d’origine di una tradizione meno nota e dolcissima: da queste montagne partirono nell’Ottocento gli artigiani gelatieri che portarono il gelato nel mondo, sfruttando materie prime locali e il naturale "freddo" alpino.

Gli altri luoghi del Veneto da scoprire

Per The Times, il Veneto si rivela come un mosaico di città e paesaggi di straordinaria varietà. Padova conquista con i suoi portici medievali, uno dei mercati alimentari più grandi d’Italia e capolavori assoluti come la Cappella degli Scrovegni di Giotto. Vicenza è un manifesto del Rinascimento: il genio di Andrea Palladio plasma palazzi, teatri e ville che si estendono fino ai Colli Euganei, oggi Patrimonio Unesco.

Verona, al di là dell’Arena, svela la sua anima più autentica tra vicoli storici e i raffinati giardini rinascimentali di Giardino Giusti. A nord della città, le colline della Valpolicella raccontano una regione diversa, fatta di vigne e grandi rossi.

Bassano del Grappa unisce arte, paesaggio e tradizione distillatoria, mentre Chioggia offre un volto lagunare popolare e genuino, scandito dal ritmo dei pescherecci. Tra le montagne, Cortina d’Ampezzo resta regale in ogni stagione, mentre Conegliano, elegante e raccolta, custodisce l’eredità pittorica di Cima da Conegliano e l’inconfondibile charme della Marca Trevigiana.