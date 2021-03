Puoi salire a bordo di un Taxi e scoprire Singapore. Da casa

editato in: da

Le esperienze virtuali sono ormai entrate a far parte della nostra quotidianità. E se prima queste, rappresentavano l’unico modo per evadere dalla routine, per sognare di essere altrove solo con la sguardo e per viaggiare in posti sconosciuti, oggi sono diventate uno strumento prezioso di conoscenza e scoperta.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo potuto viaggiare virtualmente in luoghi inaspettati: siamo andati su Marte e poi sulla Luna, in luoghi sacri e mistici, abbiamo visitato musei e gallerie d’arte e abbiamo osservato da vicino persino un’eruzione vulcanica. E siamo certo che quella dei viaggi virtuali è una tendenza che ci terrà compagnia ancora a lungo.

Tra i Paesi che più si stanno impegnando per dare un accesso universale delle grandi bellezze locali troviamo sicuramente Singapore. L’Ente del turismo della città-stato a sud della Malesia, infatti, sta portando le esperienze virtuali su un altro livello configurandosi un po’ pioniere di determinate esperienze.

Singapore Tourism Board ha infatti da poco lanciato una spettacolare iniziativa unica nel suo genere: fare un giro virtuale su un taxi e scoprire Singapore. Tutto questo gratuitamente: basta connettersi a Twitch, la piattaforma di live streaming sulla quale l’ente del turismo ha aperto il canale SingaporeByStream.

Proprio su questo verranno trasmesse delle dirette live dove i partecipanti potranno salire a bordo del taxi e scoprire i punti di riferimento, le attrazioni turistiche e i luoghi più belli dell’incredibile territorio malesiano.

Il tassista, insieme a un host locale, trasformeranno il giro in taxi in un vero e proprio tour alla scoperta dell’anima più autentica di Singapore. Condivideranno con i viaggiatori a bordo dell’autovettura consigli e suggerimenti su cosa vedere, cosa fare e dove mangiare le miglior prelibatezze locali.

Le persone connesse alla piattaforma, durante i live streaming, potranno interagire con il tassista durante la corsa, chiedendo anche di essere portati in posti specifici, per avere la sensazione di trovarsi davvero nella città del leone.

Non è la prima volta che il Singapore Tourism Board apre le porte del Paese ai viaggiatori di tutto il mondo grazie alle tecnologie virtuali. Qualche mese fa, infatti, l’Ente ha annunciato la collaborazione con Airbnb Experience mettendo a disposizione i Virtual Trips a Singapore.

L’obiettivo è presto detto, quello di poter consentire alle persone di scoprire il territorio per poi pianificare un viaggio e toccare con mano tutto quello che prima avevano vissuto solo virtualmente.