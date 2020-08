Nostalgia di Mauritius? Porta l’isola in tavola con i consigli degli chef del posto

editato in: da

Ci sono luoghi nel mondo che fanno sognare e altri che invece dominano prepotentemente i nostri sogni, come Mauritius, l’isola incantata contraddistinta da una bellezza straordinaria.

Situata di fronte al Madagascar, e bagnata dalle splendide acque dell’oceano Indiano, l’isola di Mauritius e i suoi atolli corallini fanno innamorare ogni giorno migliaia di persone.

Tutto merito di quel paesaggio caratterizzato da una varietà di colori e suggestioni che incantano la vista e riempiono il cuore.

Dalla vegetazione alle lunghe spiagge di sabbia finissima, passando per la lussuosa architettura della capitale Port Louis, terminando con uno sguardo fisso sulla ricchezza del mare e sulla meravigliosa barriera corallina; non stupisce che i viaggiatori provino una certa nostalgia nei confronti dell’isola di Mauritius.

Ecco quindi che, proprio per risollevare gli animi di chi sogna questo paradiso tropicale, alcuni chef dei resort mauriziani si sono riuniti per suggerire delle ricette per una serata in stile tropicale.

Risultato di un crogiuolo di culture, la cucina mauriziana ha saputo armonizzare tradizioni, culture e pochi e semplici ingredienti, sapientemente combinati, arrivando a risultati molto apprezzati dai viaggiatori.

Michael Scioli, Executive Chef del Constance Prince Maurice, invita a cucinare e ad assaporare il Samosa con Gateau – Piments, con un chutney di menta e pomodoro; deliziosi fagottini di acqua e farina con ripieno di curry di patate.

Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa di Mauritius, propone invece la ricetta per preparare un delizioso piatto di pollo alla citronella. L’aggiunta di questo ingrediente, unito alla papaya verde e allo zenzero, assicurano un gusto unico e delizioso.

Un’altra specialità da non perdere, variante della ricetta suggerita sopra, è il tradizionale pollo al curry mauriziano, ricetta celebre e apprezzata in tutto il mondo.

Non mancano poi i contorni, se volete qualche idea lasciatevi ispirare dall’insalata al fiore di banano proposta dal resort Shanti Maurice.

Una cena a tema tropicale che si rispetti, deve essere accompagnata anche da un cocktail, e in questo caso avete l’imbarazzo della scelta tra Ti Punch, Sunrise, Chamarel Royal o Saigon Dream. Il vostro pasto è servito: Mauritius è in tavola.