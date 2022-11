Sul tetto di questo hotel c’è un orto. La vista è mozzafiato

Fonte: Ufficio Stampa Martinengo L'orto sul tetto di un hotel a Milano

Situato al settimo piano di altezza, con vista sui tetti di tutta la città, esiste un angolo di natura davvero incredibile destinato a incantare chiunque salga fin quassù. Un orto dove si coltivano erbe aromatiche, fiori, frutta e verdura di stagione che vengono poi utilizzati per creare piatti e manicaretti freschi e genuini da portare in tavola.

Ma non solo, in questa oasi urbana situata proprio nel cuore della città, è possibile anche fermarsi in solitaria o in compagnia per un aperitivo all’insegna del benessere e della bellezza.

Ci troviamo esattamente nell’orto sul tetto dell’Hotel Milano Scala, al settimo piano di una struttura ricettiva in via dell’Orso, nel cuore del vivace e artistico quartiere Brera. È qui che cittadini e viaggiatori in visita a Milano possono vivere un’esperienza green, sostenibile e sicuramente unica.

Bentornati a Milano per l’esperienza più green di sempre

Organizzare un viaggio a Milano è sempre un’ottima idea. La capitale mondiale della moda e del design, infatti, è una metropoli scintillante e vivace che non smette mai di sorprendere per quell’offerta variegata e straordinaria rivolta a cittadini e viaggiatori di tutto il mondo. Ci sono i ristoranti e i negozi esclusivi, c’è il Duomo, uno degli edifici in stile gotico più belli del nostro Paese, e poi ancora il convento di Santa Maria delle Grazie che ospita la celebre Ultima Cena di Leonardo da Vinci, testimonianza dell’eredità artistica e culturale della città e di tutta l’Italia.

Ma Milano è anche quella metropoli che, negli ultimi anni, guarda sempre di più alla sostenibilità come dimostrano le foreste urbane e i grattacieli verticali, e tutte quelle azioni di valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu. Ed è proprio a chi vuole vivere un’esperienza green che oggi ci rivolgiamo, segnalando la presenza in città di un hotel straordinario. Perché le esperienze, lo sappiamo, passano anche e inevitabilmente per gli alloggi.

Ci troviamo nell’elegante quartiere di Brera, il fulcro della scena artistica urbana, tra la Pinacoteca che ospita opere d’arte di fama internazionale, gallerie, negozi alla moda e boutique di lusso. È qui, in via dell’Orso, che sorge una struttura ricettiva perfetta per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza green e totale.

Si tratta dell’Hotel Milano Scala, il primo hotel a zero emissioni della città che sin dalla sua inaugurazione si è prefissato, come obiettivo, di ridurre al minimo l’impatto ambientale della sua attività, ma non solo. L’hotel che si articola intorno a un cortile interno snodandosi per 7 piani, ha creato un orto sul tetto dove coltiva frutta, verdura e prodotti di stagione che vengono poi utilizzati per proporre un menu fresco e genuino.

L’orto è accessibile anche agli ospiti dell’hotel che vogliono immergersi in un’esperienza green e unica tra la natura, nel cuore della città.

L’orto con vista su Milano

L’orto urbano dell’Hotel Milano Scala è situato al settimo piano della struttura e garantisce una vista incredibile sui tetti della città e sul Duomo di Milano. Si tratta di un vero e proprio angolo naturale, un’oasi urbana aperto a tutti gli ospiti della struttura che vogliono vivere un’esperienza green e sostenibile.

Tra erbe aromatiche, fiori, frutta e verdura, prodotti che vengono utilizzati poi dalla cucina dell’hotel, è possibile ammirare la città di Milano dall’alto, e tutti i suoi panorami urbani, sentendosi in un’oasi verdeggiante e incontaminata. L’esperienza continua poi con la ristorazione e con tutti i progetti di cucina green e local.