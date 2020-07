Esplorare, sognare, amare: questo è il viaggio

editato in: da

Ci sono cose che solo chi ha fatto del viaggio una ragione di vita può comprendere. Lontano dai luoghi popolari e dalle destinazioni più turistiche si trovano loro, uomini e donne che hanno necessità di muoversi, esplorare, crescere ed evolversi.

La verità è che il cambiamento è intriso in ogni essere vivente, ma solo i più coraggiosi riescono a trasformare in atto pratico questa volontà. E qualsiasi sia la strada da intraprendere, tutto passa per il viaggio.

Si può viaggiare in tanti modi diversi: con il corpo, con la mente e con la fantasia e ancora con il cuore e con i sensi. Si può partire anche con il gusto o con l’olfatto, chi non ha attraversato tempi e luoghi lontani semplicemente sentendo un profumo?

“Non sono le persone che fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”, scriveva John E. Steinbeck, e aveva ragione. A qualsiasi individuo lo scrittore si riferisse è evidente come ogni crescita ed evoluzione passa per il viaggio, del resto è risaputo che non si torna mai uguali a prima dopo essere partiti.

Perché in qualunque posto andiamo, o ovunque noi siamo, tutto quello che facciamo lascia segni indelebili nella nostra esistenza. La condivisione con gli estranei, la sperimentazione di una nuova lingua, la scoperta affascinante di culture differenti e modi di vivere lontani dai nostri o semplicemente l’esplorazione della città che abitiamo e che conosciamo, vista però sotto tutta un’altra prospettiva.

Chi sa abbandonarsi al vero senso del viaggio, quello che riguarda l’anima, prima del corpo, è fortunato. Questi individui sono definiti Wanderlust, altri Fernweh e altri ancora Flâneur, tutte persone legate da un unico denominatore, quello di esplorare, sognare a mare.

Aveva davvero ragione allora, Angeles Mastretta, a dire che “Viaggiare, sognare, innamorarsi, sono tre inviti per la stessa cosa. Tre modi per andare in luoghi che non sempre riusciamo a capire”.

Non si contano gli aforismi e le celebri frasi sul viaggio, scritte e pronunciate da personaggi illustri, perché ne sono tantissime e tutte rivelatrici del bisogno atavico dell’uomo di esplorare. Perché è al viaggio che sono legate le esperienze più belle, quelle che riguardano il cuore e la mente, quelle che muovono ogni muscolo del nostro corpo, che solleticano i sensi e che ancora, ci mettono faccia a faccia con i nostri limiti. Quelle che danno un senso alla nostra vita.