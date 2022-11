In quali luoghi del mondo stanno girando i tuoi film preferiti?

Fonte: iStock Central Park, New York

Sono tanti i motivi che ci spingono a viaggiare intorno al mondo ogni giorno. A volte lo facciamo per raggiungere quelle attrazioni turistiche di fama globale, le stesse che sono diventate il simbolo di città e Paesi interi. Altre volte ci mettiamo in viaggio per andare alla scoperta di tutti quei capolavori plasmati sapientemente da Madre Natura. E poi, ancora, per vivere le esperienze più incredibili di una vita intera.

Alcuni viaggi, però, hanno un obiettivo diverso da quelli elencati qui sopra e si trasformano in vere e proprie missioni. Ci riferiamo a tutte quelle partenze organizzate per raggiungere città, paesi e villaggi che hanno fatto da sfondo ai nostri film preferiti e a tutte quelle serie tv che ci hanno fatto emozionare.

Conoscere tutte le destinazioni che si sono trasformate nei set cinematografici delle nostre pellicole del cuore è una missione assai ardua, ma non impossibile. Soprattutto perché c’è uno strumento che può facilitare di gran lunga questa ricerca: un’app (più di una) che svela dove stanno girando i vostri film preferiti.

Diventare protagonista di un film viaggiando intorno al mondo

Tutti abbiamo sognato almeno una volta nella vita di indossare i panni dei protagonisti dei nostri film del cuore, quelli che sono apparsi sul piccolo e sul grande schermo, o nelle serie televisive. E organizzare un viaggio verso tutte quelle destinazioni che hanno fatto da cornice alle storie più avvincenti che abbiamo visto può farci vivere, almeno in parte, un’esperienza simile.

Non è un caso che il cineturismo, quella modalità di viaggiare che spinge le persone a visitare i luoghi dove sono stati girati i film, sia stato abbracciato negli ultimi anni da tantissime persone. Lo dimostra il caso della Nuova Zelanda, per esempio, che è stata letteralmente invasa da tutti gli appassionati della trilogia de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, dato che è qui che sono state girate le pellicole. Ma sono tanti i luoghi rimasti nel cuore delle persone, e altrettanti sono destinati a entrarci.

Come abbiamo anticipato, i set cinematografici reali sono tantissimi, e sono sparsi intorno al mondo. Ad aiutarci a riconoscerli, e a raggiungerli, ci pensano alcuni strumenti web davvero indispensabili per gli amanti del cineturismo. Si tratta di applicazioni per smartphone che permettono di scoprire dove vengono girati film e serie televisive in tutto il mondo.

Alla ricerca dei set cinematografici

Gli appassionati dei cult di Hollywood sanno bene che negli Stati Uniti sono tantissime le strade, le città e i quartieri che hanno fatto da sfondo ai film più celebri della storia del cinema. I luoghi più filmati in assoluto sono sicuramente New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco e Las Vegas, ma non sono gli unici. Se avete in mente di organizzare un viaggio negli States, e volete mettere appunto un itinerario cinefilo, lasciatevi aiutare dall’applicazione “What’s Filming Now”. L’app in questione, disponibile sia per iOS che per Android, permette di scoprire, anche in tempo reale, dove vengono girati film e serie televisive in tutto il Paese.

Se la vostra ricerca di set cinematografici riguarda tutto il mondo, allora, lo strumento perfetto per voi è “Movie Map”. Si tratta di una web app che permette di scoprire i luoghi del cinema di tutto il mondo. Da Roma a New York, passando per Parigi e Londra: quale sarà la vostra prossima destinazione? Per scoprirlo vi basterà inserire nella casella di ricerca il titolo della vostra pellicola del cuore oppure procedere con una ricerca manuale per Paese.

Se state organizzando un viaggio nella capitale italiana e volete trasformarvi nei protagonisti delle pellicole cult girate nella città eterna, allora, lasciatevi guidare da “CinemaRoma”. Anche in questo caso si tratta di una web app che mappa la città attraverso tutti quei luoghi che hanno fatto da sfondo ai film più celebri girati a Roma.

Un’altra app, da avere sempre a portata di smartphone, è “Movieloci”. Si tratta di un’applicazione che permette di scoprire in tempo reale quali film sono stati girati intorno a noi (anche sotto casa)e nel resto del mondo. L’app permette anche di confrontare la scena del film con il luogo appena visitato.