Tra serpenti, birra e fieno: ecco i trattamenti benessere che puoi provare in viaggio

I trattamenti benessere più particolari da provare in viaggio

Vacanze all’insegna della scoperta e del relax, anche in ambito beauty. Quando si è in viaggio si ha molta più voglia di provare cose nuove, ancora di più se promettono di farci rilassare e sentire più belli. E, magari, ottenere tutto questo sperimentando trattamenti benessere diversi dal solito.

Da chi si fa bagni nel latte, a quelli che optano per birra e fieno, sino ai massaggi con i serpenti, ci sono luoghi che offrono trattamenti di bellezza davvero particolari. Forse alcuni non sono per tutti ma, spinti dal desiderio di immergersi in tradizioni diverse, oppure di testare con mano proprietà benefiche nuove, si possono superare dubbi e paure per cimentarsi con terapie particolarissime e, per noi, innovative. Alcuni dei trattamenti più particolari che si possono provare durante una vacanza in Italia, oppure in giro per il mondo: il risultato è un aspetto più fresco, rilassato, ma anche la sensazione di aver provato qualcosa di nuovo e di essersi regalati una vera e propria immersione nei segreti di bellezza e nelle tradizioni di altre culture.

I trattamenti benessere da provare in giro per l’Italia

L’Italia è un luogo dalle mille bellezze: artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche. Ma è anche il posto dove trovare oasi di pace e relax. Con tanto di particolarissimi trattamenti beauty, che potrebbero diventare un’ottima scusa per regalarsi una coccola in vacanza mentre si sperimenta qualcosa di nuovo.

Tra quelli più peculiari che si possono trovare in Italia c’è il bagno nel fieno. Tradizione antica e contadina, questo trattamento regala benefici per la pelle, ma anche a chi soffre di dolori alle ossa e di reumatismi. In genere ci si immerge in una vasca di legno con del fieno in fermentazione e la temperatura che si raggiunge è piuttosto alta. Si tratta di un servizio tipico delle zone dell’Alto Adige.

È possibile sperimentare la vinoterapia, invece, in diverse zone d’ Italia (ma non solo): consiste in bagni o maschere che sfruttano le sue proprietà tonicizzanti e detossinanti. Non guasta anche il fatto che questi trattamenti in genere vengono proposti da strutture che offrono anche percorsi enogastronomici.

Dal vino alla birra con i bagni che promettono di rilassare il corpo e di regalare una pelle più bella. Il percorso, a volte, prevede l’immersione in vasche di birra calda, sauna, nuovamente immersione, ma questa volta in tini per rinfrescarsi, e massaggi. Le strutture che offrono questi pacchetti benessere si trovano in Alto Adige, oppure nell’Europa del Nord.

E infine il bagno più amato dalle donne celebri del passato: quello nel latte. In particolare d’asina, ma in giro per l’Italia si trovano anche di altre tipologie da quello di bufala, all’uso di prodotti derivati. Dal nord al sud della penisola si può sperimentare questo trattamento amato sin dai tempi più antichi.

Dall’oro al caviale: i trattamenti più lussuosi

Lusso sfrenato, ma anche benessere e bellezza: ci sono trattamenti che sono amatissimi dalle star e che si possono provare per farsi un regalo durante una vacanza o un viaggio. I più famosi sono ormai noti in tutto il mondo e stanno prendendo piede in diverse strutture che offrono pacchetti completi, del resto quando un un prodotto regala risultati soddisfacenti allora è normale che diventi all’ultima moda tra i vip, ma non solo.

Tra i più celebri, quelli realizzati con l’uso di oro 24 carati. Ma quali sono i suoi benefici? Rende più giovane la pelle riducendo i segni del tempo e migliorandone l’elasticità: ci sono diversi istituti in tutto il mondo che offrono trattamenti a base di questo metallo prezioso. Il costo è abbastanza elevato, ma sembra che ne valga la pena: è amato anche dalle star.

E se invece si utilizzasse il caviale? Da sempre considerato un alimento di lusso, forse non è noto a tutti che è anche un perfetto alleato in campo beauty. I suoi super poteri sono quelli di riuscire a far rigenerare e nutrire la pelle, ma è anche ottimo per i capelli. Viene proposto in centri benessere di tutto il mondo come Parigi dove, nella spa dell’Hotel Giorgio V, offrono un pacchetto di bellezza che prevede l’uso di caviale (in questo caso verde), Chardonnay e oro.

I trattamenti più particolari nel mondo

Serpenti, cactus o lumache per rilassarsi e regalarsi momenti speciali per rigenerare il corpo e lo spirito? Assolutamente sì. Serve un pizzico di coraggio e la voglia di sperimentare rituali di bellezza che appartengono ad altre culture. Del resto viaggiare, oltre a regalarci la possibilità di esplorare il mondo e immergersi in luoghi bellissimi e sempre diversi, significa anche scoprire cose nuove, comprendere altre culture e magari carpirne i segreti. Un po’ come accade quando si decide di partire per il Marocco o la Turchia e di sperimentare lì i percorsi benessere proposti dai tantissimi hammam: rituali antichi, che promettono purificazione dalle tossine, una pelle più bella e relax per il corpo e per la mente.

Ma dove provare tecniche nuove e, magari, davvero uniche? Ci sono diversi paesi che propongono rituali bizzarri e non per tutti.

Ecco che, allora, il massaggio con i serpenti non solo può essere un’esperienza ringenerante ma anche un ricordo da portare sempre con sé. Dove farlo? A Jakarta, capitale dell’Indonesia, ma sembra essere apprezzato anche in Israele e in Thailandia. E sarebbero proprio le forti emozioni che si provano, come la paura e l’adrenalina, ad avere effetti sul benessere del corpo aiutandolo a rilassarsi.

A Tokyo in Giappone, invece, ha preso piede la moda di farsi massaggiare dalle lumache: gli animali vengono fatti strisciare sul volto regalando alla pelle un vero e proprio peeling. Anche in questo caso, però, bisogna superare la paura.

Nessun timore, invece, per il massaggio con i cactus che arriva direttamente dal Messico. Di che cosa si tratta? Vengono passate sul corpo le foglie, private in precedenza delle spine, riscaldate e che rilasciano sulla pelle tutte le loro proprietà benefiche. Una coccola rigenerante e rilassante per corpo e mente, che regala anche una pelle più idratata e pura. Un rituale di bellezza perfetto, privo di controindicazioni (come la paura) e adatto a tutti.