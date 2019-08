Si chiama Kopi Luwak, ed è il caffè più costoso e bizzarro del mondo

editato in: da

Si chiama Kopi Luwak ed è il caffè più strano al mondo, berlo sarà una vera e propria esperienza di gusto e di coraggio.

Il nome stesso del caffè fa riferimento alla sua principale materia prima o meglio a chi la procura: se Kopi si può tradurre con caffè, Luwak fa riferimento a un piccolo carnivoro molto simile ad un gatto selvatico asiatico.

La sua alimentazione prevede l’assunzione di bacche di caffè, ma anche di insetti, piccoli mammiferi, uova e rettili di piccole dimensioni. Ma cosa c’entra il Luwak con il nostro caffè?

L’ingrediente principale della bibita è composto dalle feci di questo animale. Dato che il Luwak non riesce a digerire la bacca interna del caffè, gli enzimi digestivi si concentrano solo sulla parte esterna, eliminando ogni traccia di amarezza, fornendo un gusto di cioccolato e caramello.

Le principali isole coinvolte nella preparazione di questo caffè sono Sumatra, Giava, Bali e Sulawesi e per loro si tratta di una vera fortuna. Stiamo parlando infatti di una delle bibite più costose e prelibate al mondo, sono tantissimi gli estimatori di questo prodotto.

Negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, un chilo di Kopi Luwak può costare anche 1000 dollari, quindi per provare il caffè defecato, potreste arrivare a pagare una tazzina anche 70 dollari.

Il costo elevato del prodotto, dipende anche dalla sua produzione, che come è facilmente intuibile, può diventare complicata, vista la dipendenza nei confronti dei bisogni fisiologici dell’animale carnivoro.

Chi lo ha provato però ammette che si tratta in assoluto del caffè più buono al mondo con un’aroma davvero unico.

Tuttavia la produzione del Kopi Luwak però, porta alla luce un altro problema, ovvero quello della creazione di allevamenti intensivi in Indonesia dei piccoli Luwak da parte di aziende disposte a tutto pur di creare il magico caffè.

Alcuni ricercatori al momento, sono impegnati per provare a riprodurre questa fantastica bevanda artificialmente all’interno dei laboratori per renderlo a portata di tutti, ma anche per ridurre lo sfruttamento di questi animali.

Riusciranno a ricreare lo stesso intenso sapore del Kopi Luwak? Non ci resta che attendere e sperare.