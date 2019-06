Le 5 isole greche migliori per un viaggio di nozze

editato in: da

Il viaggio di nozze rappresenta il coronamento di un sogno, il matrimonio tra due persone che celebrano il proprio amore, perciò è importante organizzare una luna di miele perfetta scegliendo un posto adeguato. Una delle migliori soluzioni è un viaggio di nozze alle isole greche, una vacanza in grado di offrire un’ampia scelta di destinazioni romantiche, paesaggi unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo, con luoghi per soddisfare ogni gusto ed esigenza. Ecco dunque 5 isole greche per una luna di miele perfetta.

1. Viaggio di nozze in Grecia: l’isola di Santorini

Considerata una delle isole greche più belle e suggestive, Santorini è la meta più ambita da chi vuole passare un viaggio di nozze in Grecia. Questo elegante atollo appartiene all’arcipelago delle isole Cicladi, di cui fanno parte anche Mykonos, Ios, Antiparos e Naxos. Santorini può essere raggiunta in aereo, grazie alla presenza di un aeroporto internazionale localizzato nei pressi del capoluogo Fira, con voli diretti dall’Italia o con scalo ad Atene, altrimenti è possibile arrivare in nave, tramite un traghetto dal porto di Atene oppure prenotando una crociera alle isole Cicladi.

Uno dei punti di forza di Santorini sono i magnifici paesaggi presenti sull’isola, conosciuti come la Caldera, con le caratteristiche abitazioni bianche a picco sul mare, l’acqua di un blu intenso e la vista panoramica che si apre sul Mar Egeo. Uno degli spettacoli più graditi dai novelli sposi è proprio il tramonto a Santorini, un’esperienza in grado di regalare momenti unici durante la luna di miele in Grecia. Sull’isola si possono visitare cittadine come Oia e Fira, dove trovare ottimi ristoranti e resort esclusivi, oppure i borghi tipici come Firostefani e Imerovigli.

Santorini offre veramente un pacchetto completo per gli sposi, dai siti archeologici di Fira e Akrotiri ai musei di Santozeum e Thera Presistorica, dalle gite in barca alle vicine isole di Anafi e Sikinos, fino alle degustazioni di vini autoctoni, soprattutto bianchi. Ovviamente sono presenti diverse spiagge da cartolina, tra cui quelle più adatte per chi cerca un ambiente romantico e intimo sono Amoudi Bay a nord, Red Beach e White Beach, mentre la più tranquilla è senza dubbio la spiaggia di Perivolos, con la sua sabbia di colore nero e l’acqua di un azzurro intenso.

2. Luna di miele nelle isole greche a Creta

Una delle destinazioni più apprezzate da chi vuole passare una luna di miele nelle isole greche è Creta, la più grande della Grecia, un’isola ricca di storia e fascino in grado di offrire tantissime attrazioni e scenari romantici ai novelli sposi. Creta dispone di ben 3 aeroporti con ben due scali internazionali, l’aeroporto Ioannis Daskalogiannis di Chania e l’aerostazione Nikos Kazantzakis di Heraklion, perciò risulta facilmente raggiungibile dall’Italia in aereo con una durata del viaggio di appena 2 ore e mezza.

Le province principali sull’isola sono 4, Hania a ovest, Lassithi a est, Rethimno a centro-est e Iraklio nel centro-ovest di Creta. Tra le città più suggestive c’è Chania, conosciuta anche come Hania, la seconda per grandezza dopo la capitale Heraklion, caratterizzata da uno splendido lungomare ideale per fare lunghe passeggiate, palazzi d’epoca e tantissimi ristoranti tipici, dove degustare specialità tradizionali greche e ottimi piatti a base di pesce fresco. Per chi preferisce i luoghi alla moda e più affollati c’è invece la cittadina di Agios Nikolaos, dove trovare resort lussuosi, negozi chic e meravigliose boutique.

Altrimenti, per incontrare un’atmosfera più romantica è possibile optare per la città di Rethimno, con il suo stupendo centro storico, i ristoranti con vista sul mare, le chiese e i palazzi storici. Per quanto riguarda le spiagge Creta è una destinazione perfetta per un viaggio di nozze in Grecia, infatti sono presenti dei veri e propri angoli di paradiso, come la spiaggia di Elafonissi e la laguna di Balos situate nei pressi di Hania, oppure le solitarie spiagge di Sougia e Aglos Pavlos nei dintorni di Rethimno. Tuttavia per le giovani coppie le scelte migliori sono le spiagge di Tripetra, Agiofarago e un’escursione all’isola di Chrissi, un piccolo atollo ideale per rilassarsi e godersi i primi giorni di matrimonio.

3. Viaggio di nozze in Grecia: l’isola di Alonissos

Nonostante sia meno famosa rispetto alle più turistiche Mykonos e Creta, molti novelli sposi scelgono di trascorrere il proprio viaggio di nozze ad Alonissos. Si tratta di un’isola poco conosciuta dal turismo di massa, eppure è un luogo di una bellezza sconvolgente, inserito all’interno dell’arcipelago delle isole Sporadi. Alonissos è una meta ideale per chi cerca relax, tranquillità e un ambiente romantico, per trascorrere piacevoli giornate tra stupende spiagge, ristoranti tipici ed escursioni in barca per scoprire le grotte e le baie più nascoste dell’isola.

Alonissos è caratterizzata da un intimo rapporto tra natura e mare, un connubio che resiste ai principali flussi turistici verso la Grecia, che non hanno ancora raggiunto questo posto unico. L’isola è piuttosto piccola, infatti conta appena una ventina di chilometri da nord a sud, tuttavia propone un paesaggio quasi incontaminato e insieme alla vicina isola di Peristera fa parte del Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi settentrionali. Per raggiungere questo piccolo paradiso è possibile prendere un aereo fino a Skhiatos e proseguire in barca, oppure partire dal porto di Atene e arrivare direttamente via mare.

Da vedere assolutamente durante la luna di miele è il borgo di Voisi, il quale si affaccia su una delle baie più belle dell’isola, con alcuni ristorantini tradizionali, spiagge attrezzate e un’acqua blu turchese. Tra le spiagge migliori di Alonissos c’è Milia, una delle più nascoste e appartate indicata per una giornata di puro relax, la spiaggia di Leptos Yialos con la vegetazione che crea una cornice spettacolare, oppure la spiaggia di Chrisi Milia, dove incontrare una sabbia dorata e un mare limpido e cristallino.

4. Vacanze di nozze alle isole greche: Rodi

Tra le isole greche consigliate per trascorrere una luna di miele c’è anche Rodi, localizzata nell’arcipelago del Dodecaneso, un’isola storica con un passato glorioso, caratterizzata da splendidi paesaggi e alcune delle spiagge più belle della Grecia. Per raggiungerla è possibile prendere un volo diretto dall’Italia oppure fare scalo ad Atene, con una durata del viaggio di circa 2 ore e mezza. In alternativa è possibile arrivare a Rodi via mare, imbarcandosi su un traghetto con partenza dal porto di Atene.

Una volta giunti sull’isola esistono tantissime attrazioni, quindi non resta che l’imbarazzo della scelta per passare una meravigliosa luna di miele alle isole greche. Sicuramente merita una visita la città storica di Rodi, dove è possibile ammirare la Fortezza, i resti dell’antica acropoli e la Citta Vecchia, una zona protetta dall’UNESCO. Da vedere sono il Palazzo del Gran Maestro, il museo archeologico e la caratteristica via dei Cavalieri, mentre per una passeggiata più rilassante un ottimo punto è il porto di Mandraki, dove incontrare i migliori ristoranti dell’isola.

Per allietare il viaggio di nozze molte coppie scelgono di passare qualche ora alle terme di Calitea, le quali oltre alle piscine termali e ai trattamenti rilassanti offrono anche un accesso privilegiato in spiaggia. A Rodi sono presenti diverse spiagge veramente uniche, tra cui la sabbia dorata di Faliraki dove degustare un aperitivo al calare del sole, la spiaggia di Prassonissi per scattare fotografie ricordo e praticare sport acquatici, oppure la famosa Baia di Anthony Quinn, la spiaggia più celebre di Rodi.

5. L’isola greca di Patmos per un viaggio di nozze perfetto

L’ultima delle 5 isole greche consigliate per i viaggi di nozze è Patmos, localizzata anch’essa nel Dodecaneso occidentale. Si tratta di una piccola isola della Grecia, un luogo semplice e spensierato, una meta spesso sottovalutata ma di rara bellezza, un luogo sempre più apprezzato da chi cerca una destinazione romantica, tranquilla e adatta a una luna di miele. A Patmos regna il bianco della abitazioni tipiche dell’isola, presente dappertutto, una tonalità che rende ancora più suggestivo il paesaggio, specialmente al tramonto.

L’isola è un posto raffinato ed elegante, dove è possibile trovare un turismo educato e poco rumoroso, uno scenario perfetto per vivere appieno uno splendido e rilassante viaggio di nozze in Grecia. Da non perdere una visita alla Grotta dell’Apocalisse, dove le tradizioni narrano che l’apostolo Giovanni ascoltò la voce di Dio, riportando le parole del Signore all’interno delle Rivelazioni. Altrettanto vale per i mulini a vento di Patmos, costruzioni tipiche che offrono spunti interessanti per scattare eccellenti foto ricordo.

Tra le spiagge più belle dell’isola c’è Diafokti, una baia estremamente appartata dove trascorrere una piacevole giornata al mare senza alcun disturbo, Petra con i suoi ciottoli e l’acqua di un blu intenso, oppure la meravigliosa spiaggia di Psili Ammos, raggiungibile via terra con una piccola escursione di 30 minuti oppure dal mare in barca. Per arrivare a Patmos dall’Italia basta prendere un traghetto dal Porto di Atene, oppure andare in aereo alle vicine isole di Kos e Samos, proseguendo via mare per l’ultimo tratto.

Viaggio di nozze alle isole greche: consigli utili

La Grecia offre tantissime opportunità e destinazioni per chi decide di organizzare una luna di miele alle isole greche, perciò non rimane che l’imbarazzo della scelta. Infatti, oltre alle 5 isole indicate, sono presenti molte altre mete ideali per un viaggio di nozze, tra cui scegliere a seconda delle proprie esigenze e del budget a disposizione. Allo stesso tempo è consigliabile evitare i posti più frequentati dai turisti, soprattutto in estate, optando per le isole minori e meno conosciute, che offrono un ambiente più consono per una romantica luna di miele.

Inoltre è importante prenotare con largo anticipo, per soggiornare nelle strutture più suggestive e romantiche sempre molto gettonate, pianificando l’itinerario nei dettagli. Spesso la soluzione migliore è spostarsi ogni 3-4 giorni, inserendo nell’itinerario della luna di miele 4 o 5 isole, un modo per non annoiarsi mai e scoprire tutto ciò che questo posto incredibile ha da offrire. Infine non bisogna perdere le numerose attività da praticare, oltre alla spiaggia e alle cene romantiche a lume di candela, come immersioni, gite in barca, visite a borghi storici ed escursioni in mezzo alla natura.