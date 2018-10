Grecia, la crociera perfetta per chi ha poco più di vent’anni

editato in: da

Chi ha detto che il viaggio in nave da crociera sia solo per gente di una certa età? Soprattutto in questi ultimi anni, si può dire esattamente l’opposto. Sono tantissimi i giovani che amano questa modalità di vacanza e, tra le destinazioni più amate, c’è sicuramente la Grecia, prima meta mediterranea nella classifica delle crociere più belle del mondo.

Il tour delle isole greche con la nave da crociera permette, ogni giorno, di svegliarsi ed avere davanti a sé i colori dell’estate, oltre al piacere di approdare sempre su un’isola differente: Mikonos, Corfù, Santorini, ecc. Proprio per questo motivo, la Grecia è la meta più gettonata dai giovani che scelgono la crociera. Non si rimane per più di una notte all’interno della nave: tutti i giorni c’è qualcosa da vedere. A volte c’è persino la possibilità di trascorrere delle notti nel bel mezzo della movida. Cosa può desiderare di meglio un ragazzo di poco più di vent’anni?

Oltre alla possibilità di visitare, ad esempio, le splendide spiagge di Folegandros, l’isola di Santorini e la splendida isoletta di Antiparos, si può scendere dalla nave per tutta una notte ed andare a divertirsi a Mykonos, la meta per eccellenza di ragazzi e ragazze da tutto il mondo. Una crociera di questo tipo può essere quella proposta da Variety Cruises, con i suoi tour delle isole Cicladi, a bordo di un caicco.

Un altro possibile itinerario in crociera per i più giovani è quello che vede tra gli scali l’isola di Rodi, una delle mete preferite dai giramondo internazionali a cui piace non solo rilassarsi di giorno sulla spiaggia, ma anche trascorrere una notte in uno dei tanti locali di Faliraki o del centro storico della città di Rodi.

Per chi ha intenzione di toccare proprio tutte le isole greche, ci sono tour più lunghi che permettono di conoscere tutte le famose mete turistiche isolane, con la possibilità di fare brevi escursioni in luoghi davvero suggestivi e, allo stesso tempo, di godersi il lusso ed il relax di un soggiorno a bordo.

Se vuoi iniziare ad organizzare la tua vacanza su una crociera nelle Isole greche, raccogli informazioni sui porti da cui partono le navi (ad esempio, Pireo, Mykonos, Rodi, Lavrio, Heraklion), sui percorsi che desideri fare e sulle destinazioni che non vuoi assolutamente perdere.