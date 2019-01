Esiste forse qualcosa di più romantico, che ammirare il tramonto in mezzo al mare? Qualcosa di più magico di un risveglio in un luogo sempre diverso, della possibilità di nuotare in acque cristalline in compagnia della propria dolce metà, di vivere ogni giorno un'esperienza nuova? Probabilmente no. Ed è per questo motivo che i viaggi di nozze in crociera sono sempre più diffusi. Ma quali sono le mete più gettonate?