Framura: i sentieri migliori e le spiagge più belle

Framura è una piccola baia situata in Liguria, nei pressi di La Spezia, frequentata soprattutto da escursionisti, amanti di sport acquatici e praticanti di immersioni. Questo perché questo spicchio di terra a picco sul mare, è rinomato per avere fondali ricchi di flora e fauna e anche una spiaggia Bandiera Blu, composta da sabbia fine e sassolini di colore bianco, risulta particolarmente graziosa.

Storia del borgo di Framura

Framura mantiene ancora vivo l’eco della sua origine risalente alla colonizzazione delle popolazioni liguri preromane, che occuparono la Liguria estendendo il proprio territorio dal Tirreno fino al Po. Il principale nucleo abitato di Framura si formò intorno all’antica chiesa di San Martino. Dopo che le popolazioni dei Liguri furono conquistate dai Romani, nel II° secolo a.C, i porti di Framura divennero floridissimi. Successivamente, Framura e tutta la Liguria passarono sotto la dominazione Bizantina e quindi Longobarda.

Cosa vedere a Framura

Framura è un’ambita località turistica composta da appena 678 abitanti. Framura si presta particolarmente a un turismo amante di camminate in relax tra gli antichi sentieri e boschi, oltre che per le coste che nascondono splendide baie. Da visitare anche il caratteristico porticciolo di Framura, incastonato in posizione suggestiva su un’insenatura di roccia. Ci sono anche alcune chiese da visitare, come la Parrocchiale di San Lorenzo, che custodisce “La deposizione di Gesù” del pittore Luca Cambiasio. Da vedere anche le torri di guardia del XVI secolo, testimonianza della dominazione genovese.

Le spiagge di Framura

Le spiagge di Framura, spesso raggiungibili solo attraverso i sentieri, sono tutte molto caratteristiche, e regalano una sensazione di isolamento dal resto del mondo che pochi altri posti riescono a dare. Le principali spiagge sono:

la Spiaggia di fornaci, facilmente raggiungibile sia in auto da Deiva Marina o da Framura, che a piedi, attraverso il sentiero boschivo del monte Serro, o anche in treno, arrivando alla stazione di Deiva Marina. La spiaggia è attrezzata ed è tra le più turistiche del territorio;

la Spiaggetta di Torsei che, per la sua bellezza e per la sua comodità di accesso, è tra le più frequentate di Framura. Anche Torsei è facilmente raggiungibile a piedi, in corriera o in auto. La spiaggia è attrezzata con tutte le comodità come bar, servizi igienici e doccia;

la Spiaggia di Vallà, che non è una spiaggia vera e propria ma una piccola e sabbiosa insenatura protetta dai frangiflutti. Ci si può arrivare dal lato est della Spiaggia Arena o percorrendo la famosissima Via del Mare. La spiaggia non è attrezzata;

la Spiaggia di Arena è la baia più ampia di Framura e forse anche la più bella per via dei colori dei suoi ciottoli e della vegetazione verde che le fa da cornice. L’Arena è raggiungibile solo a piedi, attraverso un sentiero nei boschi che parte da Anzo, oppure percorrendo la Via del Mare. La spiaggia non è attrezzata.

I sentieri di Framura

Trekking e mountain bike in Liguria sono il modo migliore per percorrere gli antichi sentieri del territorio. Infatti, sono tantissimi i sentieri che circondano Framura. Oltre alla ciclabile e al percorso da Castagnola al porticciolo che collega tutti i cinque borghi di Framura, ricordiamo il sentiero che mette in comunicazione Castagnola con Sant’Agata, cioè con le colline dell’entroterra, e quello che da Costa conduce all’antico castellare di Vigo.

Inoltre, orgoglio della piccola località è, dalla primavera del 2016, la Via Del Mare, una panoramica passeggiata a picco sulla scogliera, che consente di raggiungere le spiagge di Torsei e La Vallà, con un percorso pedonale di circa 800 metri.

Feste estive a Framura

Non solo acqua incontaminata e natura selvaggia, Framura è famosa anche per una serie di eventi che si tengono durante l’estate. Si prima domenica di agosto con la Festa della Madonna della Neve, che parte con la processione e prosegue con spettacoli pirotecnici. Ulteriori festeggiamenti sono in programma con la Festa di San Rocco, il 16 e agosto e la Festa di Santa Lucia, in programma l’ultima domenica del mese.

Come arrivare a Framura

A Framura si può arrivare comodamente in auto percorrendo la strada provinciale 41 che gli permette il collegamento stradale con la provinciale 40, nel comune di Deiva Marina, e la provinciale 42 di Reggimonti nel comune di Bonassola. Framura è dotata anche di una stazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa, che è collegata alla zona alta di Framura (località Setta, Ravecca, Costa) tramite un servizio. Se invece vi piace pedalare, Framura è collegata al confinante comune di Bonassola grazie a una pista ciclabile.