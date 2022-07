Le spiagge meno note della Sicilia: paradisi intatti

Con l'avvento di Internet trovare spiagge "segrete" è diventato pressoché impossibile. Ma ci sono dei luoghi che, nonostante tutto, rimangono meno noti di altri. In Sicilia uno di questi è Le Solette (in foto) che è situata a ovest di Porto Palo in provincia di Agrigento. Il mare, ovviamente, è super cristallino.