Le pianure più belle d’Italia: distese d’infinite bellezze

Sapevate che le pianure in Italia occupano circa il 23% del territorio e che in esse si concentra la maggior parte delle attività agricole ed economiche del Paese? Una vera ricchezza, quindi, e offrono anche tante meraviglie da scoprire come quelle presenti nella Pianura Padana (in foto), che con la sua ampiezza stimata di 46.000 chilometri quadrati è compresa tra l’arco delle Alpi, il mar Adriatico e l’Appennino settentrionale. Vi basti pensare che da queste parti c'è il numero più elevato di siti tutelati dall’Unesco e inseriti nel Patrimonio Universale dell’Umanità di tutto il mondo.