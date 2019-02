Il Cairo è la città più economica al mondo per una breve vacanza

Il Cairo, capitale egiziana, è stata accreditata dal sito lastminute.com come la città più economica al mondo per una breve vacanza. Analizzando i vari prezzi delle principali "spese" del turista-tipo quali pranzi e cene, bevande, trasporti, alloggio, itinerari e monumenti il Cairo ha una media di 37€ al giorno. La stessa città ha inoltre guadagnato la medaglia d'argento come secondo luogo più economico al mondo per l'intrattenimento, sul podio c'è Manila, nelle Filippine.