Città d’arte, la bellezza da riscoprire adesso

Mare, monti, borghi, natura e meravigliose cittadine. L'Italia è una terra affascinante, ricca di storia e cultura, amatissima in tutto il mondo. Ed ora che i turisti stranieri non affollano le vie delle città d'arte più belle, è il momento giusto per scoprirle a fondo ed ammirarle in tutto il loro splendore.