Le 10 destinazioni da vedere nel Nord Italia secondo gli stranieri

Nel Nord Italia ci sono tantissime splendide località da visitare, e scegliere sembra quasi impossibile. Quali sono le, quelle assolutamente imperdibili? La prima non può che essere Venezia (in foto), una città ricca di arte, storia e cultura. Affacciata sull'omonima laguna, offre paesaggi romantici e splendide passeggiate alla scoperta dei suoi ponti più suggestivi e dei tantissimi monumenti che la caratterizzano. E poi non resta che concedersi un giro in gondola per godere di una