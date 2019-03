“Angeli e Demoni”: il percorso tra le location

editato in: da

Un percorso alla scoperta delle location del film Angeli e Demoni, il film del 2009 con Tom Hanks, Ewan McGregor e Pierfrancesco Favino per rivivere le emozioni del best seller di Dan Brown.

Ma anche per seguire il sentiero degli Illuminati, risolvendo gli enigmi nascosti tra le opere d’arte. Per visitare Roma in maniera diversa dal solito. Una panoramica della città unica e tutta incentrata sulla storia del Ciambellano, dello studioso americano e degli efferati omicidi consumati intorno al Vaticano.

Una passeggiata tra le più belle chiese e piazze di Roma, alla scoperta delle opere del Bernini e della simbologia cristiana e pagana mescolate insieme. Una vera e propria caccia al tesoro nella città Eterna, tra indizi e enigmi. Chiesa di Santa Maria del Popolo, Piazza del Popolo, Piazza San Pietro, la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, il Pantheon, Piazza della Minerva, Piazza Navona, Castel Sant’Angelo e il “Passetto” sono i luoghi principali di questa avventura. Nella Roma del 1600, tra politica, potere, religione e inquisizione.

Stando al racconto di Dan Brown, poi finito sul grande schermo, proprio in quel periodo sarebbe nata a Roma una delle società segrete più influenti della storia: gli Illuminati. Gian Lorenzo Bernini e Galileo Galilei, due Maestri della setta, nascosero in giro per la Capitale enigmi che, una volta decifrati, avrebbero condotto i novizi Illuminati a un covo segreto. I quattro altari della scienza, che rappresentano i quattro elementi – Terra, Aria, Fuoco e Acqua – e un testo misterioso di John Milton sono gli indizi principali che, una volta risolti, permetteranno di percorrere il Cammino dell’Illuminazione passo dopo passo.

La trama del film e del libro ormai la conoscono tutti, non solo gli appassionati di Dan Brown: a Roma il conclave si è riunito per l’elezione del nuovo Papa, ma quattro tra i più papabili Vescovi vengono rapiti e uccisi uno a uno. Tom Hanks, professore di Harvard, deve risolvere gli enigmi degli Illuminati per salvarli, in una lotta contro il tempo. Perché, come se non bastasse, c’è una bomba di enorme potenza nascosta sotto piazza San Pietro che minaccia i fedeli e Roma. Il tour farà rivivere tutte le emozioni del libro e del kolossal hollywoodiano che ha fatto storcere il naso al Vaticano.