Le piazze più belle d’Italia da vedere assolutamente

Cuore pulsante di molte delle città più belle d'Italia, luogo dove storia e architettura si incrociano, punto d'incontro di tradizioni e culture: ogni paese, borgo o metropoli che sia, ha il suo nucleo più vivo in una splendida piazza, in cui si respira un'atmosfera particolare. Ed è per questo che oggi vogliamo andare alla scoperta delle piazze più suggestive della nostra penisola, in un viaggio che ci condurrà tra incantevoli testimonianze di epoche remote e pregiati capolavori architettonici tra i più famosi al mondo.