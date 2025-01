World Pizza Day 2025, le pizze più strane del mondo

La pizza è un orgoglio del Made in Italy ma è diffusa in tutto il mondo, anche dove i pizzaioli si divertono a sperimentare

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, un’occasione per rendere omaggio alla pizza, uno dei piatti più amati e consumati a livello globale, forse quello della convivialità per eccellenza e di certo simbolo dell’italianità nel mondo.

Se la pizza tradizionale, come la Margherita o la Capricciosa, continua a essere la preferita di molti, nel panorama gastronomico si fanno però largo versioni più audaci e bizzarre che sorprendono anche i palati più esperti (e non stiamo parlando solamente della famigerata ananas sulla pizza in stile hawaiano!).

La pizza non è solo una pietanza, ma una tela sulla quale cuochi e pizzaioli da ogni angolo del mondo sperimentano con ingredienti inusuali, dando vita a combinazioni sorprendenti. Ecco alcune delle pizze più strane che potrete trovare in giro per il mondo.

Pizza con il canguro – Australia

L’Australia, famosa per la sua fauna unica, è anche patria di una delle pizze più originali che esistano: la pizza con il canguro. Questo piatto particolare, che si trova in alcune pizzerie del Paese, presenta carne di canguro come topping. La carne, dal sapore deciso e un po’ affumicato, viene abbinata al pomodoro, mozzarella e salsa allo yogurt, creando una combinazione davvero fuori dal comune.

Pizza con gli insetti – New York, USA

Gli insetti sono considerati un alimento esotico in molte culture e a New York uno chef ha deciso di portarli anche sulla pizza. Da queste parti è possibile provare una pizza davvero fuori dall’ordinario, farcita con una varietà di insetti, tra cui scorpioni e formiche. Nonostante possa sembrare un piatto strano per molti, gli insetti sono una fonte sostenibile e nutriente di proteine e in futuro potrebbero diventare una scelta gastronomica più comune. Se siete abbastanza audaci, la pizza con gli insetti è un’esperienza che vale la pena provare.

Pizza al coccodrillo – Sydney, Australia

Tornando in Australia, un’altra versione esotica della pizza è quella con carne di coccodrillo. Questo piatto può essere gustato per esempio a Sydney, dove la carne di coccodrillo, più magra rispetto a quella di manzo, viene abbinata alla base tradizionale della pizza. Il suo sapore delicato e la consistenza unica si sposano perfettamente con gli altri ingredienti, offrendo una pizza tanto inusuale quanto gustosa. Un’opzione perfetta per chi cerca qualcosa di veramente originale.

Cono pizza – Italia

Anche l’Italia, patria della pizza, non è immune a stranezze gastronomiche. Il cono pizza è una delle versioni più particolari che si trovano in alcune pizzerie italiane. Invece di essere piatta, la pizza assume la forma di un cono, rendendola perfetta per essere mangiata in movimento. Questo formato innovativo consente una farcitura creativa, che può spaziare dal tradizionale pomodoro e mozzarella a combinazioni più stravaganti, come la Nutella per i più golosi. Sebbene non tutti gli italiani apprezzino questa versione, il cono pizza è un’alternativa curiosa che merita una prova.

Pizza breakfast – Regno Unito

Nel Regno Unito la pizza assume una forma completamente diversa grazie alla pizza breakfast. Questo piatto trasforma la pizza in una colazione abbondante, combinando ingredienti tipici della prima colazione anglosassone, come pancetta, uova, salsicce, fagioli, pomodori e funghi. Alcuni ristoranti aggiungono anche toast croccanti per arricchire ulteriormente il piatto. Questa variante è ideale per chi desidera iniziare la giornata con un alimento completo e decisamente sostanzioso.

Pizza al pollo tandoori – India

La pizza al pollo tandoori è un incontro tra la cucina italiana e quella indiana. In India, questa variante della pizza è molto popolare e presenta un pollo marinato in una salsa speziata a base di yogurt, cotto nel tradizionale forno tandoor. Il risultato è una pizza dal sapore intenso, perfetta per gli amanti delle spezie e delle pietanze piccanti. Un’idea perfetta per chi cerca di esplorare la cucina fusion, dove i gusti dell’India incontrano la tradizione italiana.

Pizza Banana Curry – Svezia

In Svezia, la pizza Banana Curry (anche nota come Tropicana) è una delle più bizzarre e affermate varianti di pizza. La combinazione di banana e curry può sembrare improbabile per molti, ma in Svezia questa pizza è un vero e proprio must. La dolcezza della banana si fonde con il sapore speziato del curry, creando una combinazione che sorprende e affascina. Se vi trovate in questo Paese e volete provare qualcosa di veramente unico, la pizza Banana Curry è il piatto che fa per voi.

Pizza alla patata dolce – Corea del Sud

La pizza alla patata dolce è una delle specialità più popolari in Corea del Sud. La purea di goguma (고구마), la patata dolce coreana, viene stesa su tutta la superficie della pizza, sia sopra che sotto la mozzarella, e talvolta addirittura all’interno del cornicione. La combinazione di dolce e salato è molto apprezzata in Corea, dove molte pizzerie hanno fatto di questo particolare piatto un vero e proprio punto di forza del loro menù. Un’ottima scelta per chi ama sperimentare nuovi contrasti di sapori.

Pizza “SeeNay” – Vancouver, Canada

Se vi trovate a Vancouver e siete disposti a spendere una cifra da capogiro per una pizza davvero esclusiva, la “SeeNay” è ciò che fa per voi. Questa pizza, venduta a 850 dollari per una porzione da 30 centimetri, è un’opera gourmet preparata con ingredienti di altissimo livello: gamberi tigre, ratatouille di aragosta, steelhead affumicato, caviale russo Osetra e tartufi bianchi italiani. Un piatto da veri intenditori, che richiede una prenotazione con ben un giorno di anticipo.