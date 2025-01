In montagna, a meno di due ore da Torino

Da Torino sono tante le località montane che si possono raggiungere in poco tempo, per una gita fuori porta o per vacanze all'insegna di relax e natura. Ecco alcune mete a meno di due ore dalla città, con indicazioni su cosa fare e quando andare

Fonte: iStock Sestriere è una delle località montane vicino Torino più apprezzate, praticamente tutto l'anno

Torino gode di una posizione strategica per gli amanti dell’alta quota: ai piedi delle Alpi, è il punto di partenza ideale per esplorare le montagne che la circondano, tra le più rinomate d’Italia. Senza doversi avventurare in viaggi particolarmente lunghi, a meno di due ore di viaggio dalla città si trovano diverse località montane che offrono una vasta gamma di attività per ogni stagione. Dalle stazioni sciistiche più rinomate ai più tranquilli villaggi di montagna, queste destinazioni sono perfette per una fuga dalla routine durante tutto l’anno, con proposte per appassionati di sport, famiglie e amanti della natura.

Val di Susa e Bardonecchia

La Val di Susa è una delle destinazioni di montagna più amate dai torinesi, perché particolamente vicina, comoda e varia. Bardonecchia, in particolare, è una meta popolarissima sia in estate che in inverno per tutti coloro che vogliono coniugare natura, sport e relax.

Cosa fare

In inverno, il comprensorio sciistico di Bardonecchia vanta piste per ogni livello, snowpark, ma anche centri benessere e locali raffinati per rilassarsi dopo una giornata sulla neve. Sono tantissimi i corsi di sport invernali organizzati, per tutte le età, proprio perché le piste sono comodamete raggiungibili anche in giornata dalla città. In estate, si viene a Bardonecchia per godere del fresco e per passeggiare in esplorazione della vallata. Ma non solo natura, perché le strade del centro storico di Bardonecchia sono l’ideale per lo shopping o per una pausa caffè.

Trekking ed escursioni

Il Lago di Rochemolles è una meta imperdibile per gli amanti del trekking. Il percorso è di media difficoltà e offre paesaggi mozzafiato tra prati e cime alpine. In alternativa, in zona partendo da Bardonecchia si possono organizzare escursioni verso il Colle della Scala, un valico alpino delle Alpi Cozie in territorio francese che congiunge la Val di Susa con la Val della Clarée in Francia.

Attività per bambini

Bardonecchia è una meta ideale per le famiglie grazie alla sua offerta di attività pensate anche per i più piccoli. Durante l’estate, alcuni centri propongono programmi strutturati, estate ragazzi, aree attrezzate per giochi all’aperto e percorsi avventura. Inoltre, le aree verdi del paese sono attrezzate e curate per il gioco liero e in sicurezza. Per gli amanti degli animali, la zona offre passeggiate con pony e attività legate al mondo dell’equitazione. In inverno, le scuole di sci organizzano corsi sulla neve specifici per bambini (alcune prevedono anche la navetta da Torino), per avvicinarli agli sport invernali in modo divertente e sicuro.

Quando andare

Bardonecchia è una meta montana per tutto l’anno, che praticamente mai perde vita o si svuota. L’inverno è certamente perfetto per gli appassionati di sport sulla neve, professionisti o alle prime armi; mentre l’estate è un ottimo rifugio dal caldo, grazie alle temperature miti e piacevoli.

Come arrivare

Bardonecchia è raggiungibile in auto tramite l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. È inoltre servita da treni regionali e ad alta velocità che fermano alla stazione ferroviaria di Bardonecchia.

Sestriere e Via Lattea

Sestriere è una delle mete sciistiche più rinomate delle Alpi, situata nel cuore del comprensorio della Via Lattea. Conosciuta per le sue strutture moderne e i panorami spettacolari, è una destinazione versatile davvero tutto l’anno.

Cosa fare

Oltre alle rinomate piste da sci, in inverno è possibile praticare ciaspolate guidate nei boschi innevati, pattinaggio su ghiaccio e persino escursioni con motoslitte. Per apprezzare gli sport invernali, senza mettere gli scii ai piedi, basta assistere ad uno dei tanti eventi sportivi di alto livello organizzati regolarmente, come gare di sci e snowboard che richiamano appassionati da tutto il mondo.

In estate, il centro del paese si anima con mercatini artigianali e manifestazioni culturali, mentre i dintorni si prestano per varie attività, sportive e non. Gli amanti delle due ruote possono esplorare i percorsi per mountain bike o cimentarsi sulle salite del Giro d’Italia. Chi cerca uno sport più tranquillo può optare per il golf presso il celebre campo a 18 buche. Le passeggiate in quota, con impianti di risalita aperti anche nella stagione estiva, permettono di godere di panorami mozzafiato senza troppa fatica. Infine, le spa e i centri benessere della zona sono il luogo perfetto per rigenerarsi dopo una giornata di attività all’aperto.

Trekking ed escursioni

Tra i percorsi più apprezzati ci sono quelli che conducono al Colle del Sestriere e al Monte Fraiteve. Il sentiero verso il Colle del Sestriere attraversa boschi e pascoli alpini, con scorci e viste panoramiche sulle valli circostanti. Per chi desidera proseguire, l’ascesa al Monte Fraiteve regala un panorama spettacolare sulla Via Lattea e sui monti circostanti, con un percorso che alterna tratti impegnativi a zone più dolci, adatte anche agli escursionisti meno esperti. Durante l’estate, questi sentieri sono perfetti per avvistare animali selvatici e ammirare fioriture alpine.

Attività per bambini

Sestriere è una meta adatta anche alle famiglie grazie a una serie di attività pensate per i più piccoli. In estate, le aree verdi intorno al paese sono allestite con spazi giochi e per il picnic; e i più dinamici possono percorrere i sentieri più semplici e in sicurezza, ideali per avvicinare i bambini alla natura. Durante l’inverno, le scuole di sci organizzano corsi dedicati, con istruttori esperti che aiutano i piccoli a muovere i primi passi sulla neve. Oltre allo sci, alcune strutture locali propongono attività come tubing e discese in slittino: il divertimento di tutta la famiglia è assicurato! Infine, nei periodi di alta stagione, sia in estate che durante il periodo natalizio, vengono organizzati eventi e laboratori creativi pensati per intrattenere i più piccoli.

Quando andare

Anche Sestriere è una meta montana piacevole tutto l’anno. L’inverno è la stagione perfetta per lo sci e gli altri sport sulla neve; mentre l’estate è ideale per le attività all’aria aperta e il relax lontano dal caldo della città.

Come arrivare

Sestriere si raggiunge in auto tramite l’autostrada A32 e la SS23. È possibile arrivare in treno fino a Oulx e proseguire con un autobus diretto verso Sestriere.

Limone Piemonte e Alpi Marittime

Limone Piemonte, situata nel cuore delle Alpi Marittime subito prima del Tenda verso la Francia, è una località perfetta per una fuga dalla città.

Cosa fare

Il comprensorio sciistico della Riserva Bianca è una delle principali attrazioni invernali, con 52 km di piste ben curate, 15 impianti di risalita e moderne infrastrutture. Anche durante l’estate, il centro storico è molto animato, con negozi, bar e ristoranti.

Trekking ed escursioni

Gli amanti delle escursioni da Limone Piemonte possono esplorare il Parco Naturale delle Alpi Marittime, un’area ricca di biodiversità. Tra i percorsi più suggestivi, il cammino verso il Rifugio Garelli è un itinerario di circa 3 ore (7 km), con un dislivello di circa 600 metri. Il percorso attraversa fitte foreste di conifere e ampi alpeggi, con la possibilità di avvistare fauna locale, come camosci, marmotte e aquile. Questo trekking è di difficoltà media e adatto a escursionisti con una preparazione minima.

Per chi cerca itinerari più impegnativi, la Via del Sale è una proposta unica. Questo storico percorso, che unisce il Piemonte alla Liguria, si sviluppa lungo 8 tappe e oltre 120 km. La Via del Sale, un antico tracciato commerciale, offre spettacolari vedute sulle montagne e sul mare, attraversando paesaggi incontaminati e toccando antiche mulattiere, fortificazioni e borghi. L’itinerario ha un livello di difficoltà medio-alto, con dislivelli che variano tra i 600 e i 1200 metri e richiede una buona preparazione fisica, ma il panorama e la storia che si scoprono lungo il cammino ripagano ampiamente la fatica.

Attività per bambini

Per le famiglie, a Limone ci sono parchi avventura e sentieri facili adatti anche ai più piccoli. In inverno, le scuole di sci propongono corsi dedicati ai bambini. A pochi chilometri da Limone Piemonte, il pittoresco paese di Vernante è una meta imperdibile per una gita in famiglia. In Valle Vermenagna, questo piccolo borgo montano è famoso per i suoi murales che raccontano le storie di Pinocchio. Passeggiando per le vie del centro, i visitatori possono ammirare le opere colorate che decorano le facciate delle case, per ricostruire la storia del famoso burattino di legno. A Vernante durante i mesi di luglio e agosto sono organizzate tantissime attività per tutte le età, con spettacoli di musica, teatro e danza quasi tutte le sere.

Quando andare

Limone Piemonte è una meta per tutto l’anno: l’inverno è perfetto per gli sport invernali e l’estate è ideale per il trekking e le attività all’aperto.

Come arrivare

Limone è raggiungibile in auto tramite la A6 Torino-Savona e la SS20. In alternativa, è ben collegata con il treno grazie alla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia, con fermata alla stazione di Limone Piemonte.

Val Pellice e Bobbio Pellice

La Val Pellice è una valle tranquilla e autentica, perfetta per chi cerca una fuga dalla folla e una destinazione meno rinomata rispetto alle più popolari Bardonecchia o Limone Piemonte. Bobbio Pellice è un piccolo gioiello montano, dalla natura incontaminata e ricco di tradizioni locali.

Cosa fare

Il centro di Bobbio Pellice è molto tranquillo; nulla di particolarmente glamour o esuberante. Si possono fare passeggiate tra le stradine del paese, dove si trovano le tipiche case dal tetto in pietra, bar e negozi di prodotti tipici. Nei dintorni, la valle si presta a diverse escursioni nei boschi. Inoltre, proprio per il grande attaccamento alla cultura e alle tradizioni locali, durante l’anno si tengono eventi come fiere e sagre molto sentite dalla popolazione locale. Molto sentita, ad esempio, La Fìra d’la Calà e la Fira d’la Pouià, è l’evento in duplice veste (quella primaverile durante la terza domenica di maggio e quella autunnale della quarta domenica di ottobre) che festeggia la salita agli alpeggi e la successiva discesa, con sfilata del bestiame, bancarelle enogastronomiche, mostre, musica e il torneo di morra.

Trekking ed escursioni

Il Rifugio Barbara Lowrie è una delle mete più popolari per un’escursione in Val Pellice. Si trova a un’altitudine di 1.753 metri nella Val Pellice, e il percorso più comune per raggiungerlo parte da Villanova Pellice, con un dislivello di circa 700 metri e una durata di salita di circa 2 ore e 30 minuti. Un altro accesso possibile è dalla Conca del Pra, con un dislivello di circa 700 metri e una durata di salita di circa 2 ore. In entrambi i casi, il percorso è di difficoltà media.

Altro sentiero tra i più apprezzati è l’Anello Borgate e Foreste attorno a Bobbio Pellice, un percorso facile che parte dalla piazza principale del paese e poi si snoda tra le caratteristiche borgate locali e le foreste. La passeggiata dura circa 2 ore e 30 minuti, con un dislivello positivo di circa 300 metri, perfetto anche per famiglie con bambini.

L’Anello Borgate Sarsenà e Serre Cruello si sviluppa sopra il paese e porta alla scoperta di antiche borgate e regala affascinanti vedute sul Monviso e sulle vette della valle. Con una durata che varia tra le 4 e le 5 ore e 30 minuti, l’itinerario presenta un dislivello positivo che può arrivare fino a 720 metri, risultando un po’ più impegnativo.

Infine, per chi cerca una sfida più consistente, c’è l’Anello Col Cuntent ed Alpe Bancet, che parte dal villaggio di Villanova alto. Questo percorso di circa 6 ore, con un dislivello positivo di 1.040 metri, esplora gli alpeggi dei valloni di Crosenna e dei Bancet, regalando panorami spettacolari delle montagne circostanti.

Attività per bambini

Le passeggiate nei prati e nei boschi della valle sono adatte a famiglie con bambini piccoli, anche se alcune aree sterrate potrebbero essere più difficili da percorrere con i passeggini. In zona si trovano diversi centri e strutture che organizzano attività didattiche sulla flora e fauna locali, come laboratori e passeggiate guidate pensate per i più piccoli; nottate in tenda; wild camp e tanto altro. Sono diverse le aree allestite con parchi giochi e di avventura nella natura o per il picnic.

Quando andare

La primavera e l’estate sono le stagioni migliori per le escursioni, mentre l’autunno, con i suoi colori, è un altro buon periodo per visitare la valle, fare passeggiate nei boschi e raccogliere o degustare i funghi della zona.

Come arrivare

Si può raggiungere in auto seguendo la SP161 da Torino, con un tragitto di circa un’ora e mezza. Non ci sono collegamenti diretti in treno, ma da Pinerolo ci sono autobus locali che servono la tratta.

Val Chisone e Fenestrelle

La Val Chisone è un’altra meta da tenere a mente per chi cerca una gita fuori porta a poca distanza da Torino. Fenestrelle, uno dei principali comuni della valle, è conosciuto per il suo imponente Forte, una delle fortificazioni più grandi e affascinanti d’Europa.

Cosa fare

Il Forte di Fenestrelle, costruito tra il XVII e il XVIII secolo, è una delle principali attrazioni turistiche della valle, grazie alla sua imponente struttura che si sviluppa su più livelli, con oltre 3.000 gradini che collegano i vari bastioni e fortificazioni. Le visite guidate permettono di scoprire la storia della costruzione, i segreti delle sue mura e la vita dei soldati che vi sono stati stazionati.

Per gli sportivi, durante l’inverno la zona di Pragelato, poco distante da Fenestrelle, è molto apprezzata per lo sci di fondo e i suoi percorsi ben mantenuti. Dalla mountain bike alle arrampicate, anche in estate Fenestrelle e le aree circostanti offrono numerose proposte per gli amanti degli sport outdoor.

Trekking ed escursioni

La Val Chisone è famosa per i suoi sentieri immersi nella natura, che offrono esperienze adatte sia agli escursionisti esperti che ai principianti. Tra i percorsi più apprezzati c’è quello che conduce al Lago delle Rane, un’escursione di media difficoltà, della durata di 3-4 ore, che offre vedute panoramiche sulla valle e sui monti circostanti. Il sentiero si snoda tra boschi di conifere e prati alpini, regalando a chi lo percorre un contatto diretto con la natura incontaminata della zona.

Esistono anche percorsi più facili, per chi vuole godere della natura senza affrontare percorsi troppo impegnativi. I sentieri sono ben segnalati e adatti a tutte le stagioni, anche se durante l’autunno e la primavera la varietà di colori che offre la vegetazione rende questi periodi particolarmente suggestivi per le escursioni.

Attività per bambini

Fenestrelle è anche una destinazione montana ideale per le famiglie con bambini. I sentieri facili e ben segnalati, immersi nella natura, sono perfetti per una passeggiata in compagnia dei più piccoli. Inoltre, nelle aree verdi e nei parchi giochi locali, le famiglie possono trascorrere piacevoli momenti di svago all’aria aperta.

Per i bambini, il Forte di Fenestrelle offre anche laboratori didattici che permettono di scoprire in modo coinvolgente la storia e le tradizioni locali. Questi laboratori sono un’opportunità educativa che permette ai più giovani di apprendere divertendosi, imparando a conoscere la cultura e la storia della regione.

Quando andare

Fenestrelle e la Val Chisone sono destinazioni ideali per ogni stagione, grazie alla varietà di attività offerte. L’inverno è perfetto per gli amanti degli sport sulla neve, con Pragelato che diventa un punto di riferimento per lo sci di fondo. La primavera e l’estate sono ideali per chi ama le escursioni e le attività all’aperto, mentre in autunno la valle si dipinge dei colori caldi che tingono i boschi. Le strutture locali sono attrezzate per accogliere i visitatori durante tutto l’anno.

Come arrivare

La valle si raggiunge facilmente in auto tramite la SS23. L’alternativa all’automobile è un po’ più complicata: in treno si può arrivare fino a Pinerolo e proseguire con autobus locali verso le destinazioni della valle.