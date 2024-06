Quali sono gli aerei più veloci del mondo? La Top 10

Fonte: 123RF | Ph. sikaraha Il Cessna Citation X+, l'aereo più veloce al mondo

In molti ricorderanno probabilmente l’iconico Concorde, un jet supersonico che per quasi 30 anni ha solcato l’oceano Atlantico a velocità incredibili: fu il secondo velivolo commerciale a raggiungere Mach 2, toccando quasi i 2.200 km/h. A causa di un drammatico incidente e dei costi notevoli per la manutenzione e il rifornimento di aerei di questo tipo, il jet è stato messo in congedo nel 2003. E da quel momento nessun altro velivolo ha saputo fare di meglio. Ad esclusione dei voli militari, quali sono ad oggi gli aerei più veloci del mondo? Scopriamolo insieme.

Gli aerei più veloci del mondo

Per i voli commerciali, è davvero difficile poter toccare certe velocità: il peso e i costi da affrontare per ridurre notevolmente i tempi in viaggio sono eccessivi, quindi le tratte transoceaniche hanno ancora una durata notevole – a discapito dei passeggeri, che comunque si sarebbero trovati a pagare cifre da record per poter viaggiare più velocemente. Molti jet privati, tuttavia, hanno pian piano adeguato la loro tecnologia per poter raggiungere almeno velocità Mach 1, pari a circa 1.225 km/h (ovvero la velocità del suono). Ecco quali sono i più veloci al mondo.

La classifica dei jet super veloci

Al decimo posto troviamo il Dassault Falcon 7X, entrato in servizio nel 2007 e ancora oggi in funzione: è stato il primo velivolo privato ad avere integrato il sistema di controllo Fly-by-Wire, che sostituisce i tradizionali comandi di volo diretti con un sistema elettronico digitale. La sua velocità? Circa 1.112 km/h, ovvero Mach 0,9. La sua autonomia è pari a meno di 9.500 km, tuttavia sufficiente per un volo diretto tra Londra e Singapore.

Il nono posto è occupato dal suo successore, il Dassault Falcon 8X: tocca una velocità di Mach 0,9 (ovvero 1.112 km/h) come il suo compagno, ma ha decisamente più autonomia – oltre 10.300 km a tratta. L’ottava posizione vede spiccare il Bombardier Global 6500, anch’egli con una velocità Mach 0,9: la “battaglia” si gioca tutto sulle distanze, visto che questo jet privato può coprire oltre 10.600 km senza bisogno di fare scalo.

Saliamo leggermente con il settimo posto, dove si classifica il Bombardier Global 7500: stavolta siamo ad una velocità Mach 0,925 (pari a 1.142 km/h), con possibilità di coprire tratte fino a quasi 12.400 km senza scalo. In sesta posizione troviamo il Gulfstream G500, che vola anch’egli a Mach 0,925 e tocca un’autonomia di poco più di 8.500 km. Mentre al quinto posto c’è il Gulfstream G600, che ha la stessa identica velocità ma una portata ben superiore – pari a più di 10.600 km.

Quarta posizione per il Gulfstream G650ER, che ha dalla sua parte una maggior autonomia (la sigla “ER”, infatti, sta per “raggio esteso”): la sua velocità è ancora Mach 0,925 e la portata è di ben 12.000 km senza scalo. Al terzo posto, toccando il podio, c’è il Gulfstream G650: con una velocità Mach 0,925 e un’autonomia di oltre 11.200 km, è un vero leader nel settore. Ancora un Gulfstream per il secondo posto. Si tratta del G700, anch’egli in grado di raggiungere Mach 0,925 e con un’autonomia di 12.000 km.

Eccoci infine al primo posto: se lo aggiudica il Cessna Citation X+, che guadagna il titolo di jet privato più veloce al mondo. La sua velocità massima è Mach 0,935, pari a circa 1.154 km/h, e ha un’autonomia decisamente ridotta (appena 5.500 km). Per i più curiosi, tuttavia, c’è un’importante novità: il prossimo anno dovrebbe decollare il Bombardier Global 8000, che probabilmente sottrarrà il titolo al Cessna. Si parla infatti di una velocità Mach 0,94 (1.160 km/h) e di un’autonomia di oltre 12.800 km.