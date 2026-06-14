iStock Apre a Fiumicino il primo Dog Relais d'Italia

Partire per un viaggio è sempre emozionante, ma per chi vive con un cane c’è spesso un momento meno piacevole, quello della separazione. Infatti, non sempre portare con sé il proprio amico a quattro zampe è la scelta migliore: tra voli lunghi, cambi di fuso orario, temperature elevate e ambienti sconosciuti, viaggiare può risultare stressante e faticoso per molti animali. Per questo motivo l’aeroporto di Fiumicino ha introdotto un servizio davvero innovativo, dando vita al primo Dog Relais mai realizzato all’interno di un aeroporto italiano. Una soluzione pensata per permettere ai proprietari di partire serenamente, sapendo che il proprio cane si trova in un ambiente sicuro, accogliente e progettato interamente per il suo benessere.

Il servizio, gestito da Fly Le Dog, offre due diverse possibilità: il Dog Relais per soggiorni di più giorni e l’Asilo Diurno per chi necessita di un’accoglienza solo durante la giornata.

Il Dog Relais

Il Dog Relais è molto più di una semplice pensione per cani. Durante il giorno gli ospiti partecipano alle attività dell’asilo, socializzano e giocano in spazi dedicati, mentre la notte possono riposare in lodge esclusivi progettati per garantire comfort e tranquillità. Le sistemazioni sono realizzate in legno e dispongono di un’area interna di 4 metri quadrati e di uno spazio esterno di 10 metri quadrati, suddiviso tra zone coperte e scoperte. Ogni lodge è dotato di climatizzazione a pannelli radianti, abbeveratoio automatico e perfino filodiffusione musicale per creare un ambiente rilassante. Insomma, meglio di un hotel a cinque stelle!

Le opzioni disponibili partono dalla formula Standard, con alloggio singolo, fino alla soluzione Double, che può ospitare fino a quattro cani compatibili. Per chi desidera un trattamento ancora più esclusivo è disponibile la formula Premium, che include servizi aggiuntivi come aromaterapia e una giornata SPA. Uno degli aspetti più interessanti del servizio è la possibilità di restare in contatto con il proprio cane anche a distanza: grazie a un’app dedicata infatti, i proprietari possono effettuare videochiamate e verificare in qualsiasi momento come sta trascorrendo la giornata il proprio animale. Una soluzione che aiuta a ridurre l’ansia della separazione e permette di vivere il viaggio con maggiore serenità.

L’Asilo Diurno

Per chi non deve necessariamente partire, ma è alla ricerca di un luogo sicuro dove lasciare il proprio cane durante la giornata, c’è anche un servizio di asilo diurno. Gli animali hanno accesso a circa 1.000 metri quadrati di aree esterne, suddivise in spazi verdi organizzati in base alla taglia e al temperamento dei cani. In caso di maltempo o necessità particolari, è disponibile anche un’area interna dove giocare e riposare al coperto. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18:30, e rappresenta una soluzione pratica per chi lavora o ha bisogno di affidare il proprio cane a professionisti qualificati per alcune ore. È importante sottolineare che entrambe le offerte permettono di personalizzare ulteriormente il soggiorno, con trattamenti come grooming, manipolazione con arnica e altri servizi dedicati al benessere dell’animale.

Insomma, se il tuo prossimo viaggio parte da Fiumicino, potresti non essere l’unico a vivere un’esperienza speciale!