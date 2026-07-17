Gli aeroporti più trafficati d’Europa: ecco quali guidano la classifica

La classifica degli aeroporti europei più trafficati nel 2025 secondo i dati ACI World: Heathrow guida la graduatoria davanti a Istanbul, Parigi e Amsterdam

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Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Gli aeroporti più trafficati d’Europa: ecco quali guidano la classifica
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Londra, aeroporto di Heathrow

Con quasi 10 miliardi di passeggeri trasportati nel mondo nel 2025, il traffico aereo ha raggiunto livelli record. Anche gli aeroporti europei hanno confermato il loro ruolo strategico nei collegamenti internazionali, occupando diverse posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali.

I dati diffusi da Airports Council International (ACI) World, elaborati sul numero di passeggeri in arrivo e in partenza – i viaggiatori in transito vengono invece considerati solo una volta – mostrano quali sono gli scali che hanno registrato i volumi di traffico più elevati in Europa.

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