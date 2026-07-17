I dati diffusi da Airports Council International (ACI) World, elaborati sul numero di passeggeri in arrivo e in partenza – i viaggiatori in transito vengono invece considerati solo una volta – mostrano quali sono gli scali che hanno registrato i volumi di traffico più elevati in Europa .

Con quasi 10 miliardi di passeggeri trasportati nel mondo nel 2025, il traffico aereo ha raggiunto livelli record. Anche gli aeroporti europei hanno confermato il loro ruolo strategico nei collegamenti internazionali, occupando diverse posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali.

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L'aeroporto più trafficato d'Europa

Con 84,48 milioni di passeggeri transitati nel 2025, London Heathrow si conferma l'aeroporto più trafficato d'Europa e il settimo al mondo per traffico complessivo. Lo scalo londinese ha registrato una crescita dello 0,7% del traffico passeggeri rispetto al 2024 e del 4,4% rispetto al 2019, a conferma della ripresa del settore.

Se si considera esclusivamente il traffico internazionale, Heathrow mantiene il primato europeo e conquista il secondo posto nella classifica mondiale con quasi 79,9 milioni di passeggeri, confermandosi uno dei principali hub per i voli a lungo raggio.

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Aeroporti europei più trafficati

Subito dietro Heathrow si trova l'aeroporto di Istanbul, che nel 2025 ha accolto 84,43 milioni di passeggeri, sfiorando il primato europeo. Lo scalo turco è ottavo nella graduatoria mondiale e ha compiuto un notevole balzo rispetto al 2019, quando occupava soltanto la 28ª posizione.

Il terzo posto spetta a Parigi Charles de Gaulle, con 72 milioni di passeggeri. L'aeroporto francese è cresciuto del 2,5% rispetto al 2024, pur rimanendo sotto i livelli del 2019 (in calo del 5,4%), e si è classificato al 14° posto nel ranking globale.

Quarta posizione per Amsterdam Schiphol, che ha registrato 68,77 milioni di passeggeri. Lo scalo olandese è 17° al mondo e continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento per i collegamenti internazionali, risultando inoltre il secondo aeroporto europeo per traffico internazionale. Anche l'aeroporto di Amsterdam ha registrato un +2,9% rispetto al 2024 ma un -4,1% rispetto al 2019.

Chiude la top 5 Madrid-Barajas, con 68,11 milioni di passeggeri e il 18° posto nella classifica mondiale. Tra i grandi aeroporti europei è quello che ha mostrato una delle crescite più significative, con un aumento del 3% rispetto al 2024 e del 10,4% rispetto al 2019.

Analizzando invece il solo traffico internazionale, nella top 10 mondiale figurano anche Francoforte, Roma Fiumicino, Barcellona, Londra Gatwick e Monaco di Baviera, a dimostrazione del ruolo centrale dell'Europa nei collegamenti aerei globali. Secondo ACI World, molti di questi hub operano ormai vicino al limite della capacità disponibile, pur continuando a sostenere una domanda in costante crescita.

La top 10 d'Europa

Prendendo in considerazione esclusivamente i passeggeri che viaggiano su rotte internazionali, la top 10 stilata da Airports Council International (ACI) World per il 2025 è la seguente: