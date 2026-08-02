Per chi ama viaggiare, poter raggiungere una destinazione senza fare scalo significa spesso risparmiare molto tempo, ridurre il rischio di perdere le coincidenze e avere molte più possibilità di scelta. Ma quali sono gli aeroporti europei che offrono il maggior numero di collegamenti diretti? A dare una risposta è l’ultima analisi di OAG, società specializzata nell’analisi del traffico aereo mondiale, che ha aggiornato la classifica degli scali più connessi del continente.
Indice
Istanbul è l’aeroporto con più voli diretti: 1° in classifica
Dopo gli aeroporti più trafficati d’Europa, scopriamo quali sono quelli che permettono di girare il mondo senza fare scalo. Con ben 294 destinazioni raggiungibili senza scalo, l’aeroporto di Istanbul conquista il primo posto in Europa tra i più connessi. Il risultato è legato soprattutto al ruolo di hub di Turkish Airlines, compagnia che detiene anche il Guinness World Record per il maggior numero di Paesi serviti da una singola compagnia aerea.
Dallo scalo turco è possibile volare direttamente verso centinaia di destinazioni, che spaziano dalle principali città europee fino a mete intercontinentali come Città del Messico e Sydney, ma si può volare direttamente anche verso alcune delle destinazioni più affascinanti e lontane del pianeta: dalle spiagge tropicali di Mauritius, Maldive e Zanzibar ai tesori della Via della Seta come Samarcanda, fino alle metropoli asiatiche come Tokyo, Seul e Bangkok.
Due scali italiani sono in classifica
Anche l’Italia può contare su due aeroporti tra i più connessi d’Europa. Nella classifica appaiono Roma Fiumicino e Milano Malpensa: il primo conquista il 5° posto della classifica grazie a 230 destinazioni raggiungibili con voli diretti, mentre lo scalo meneghino si piazza al 12° posto, a pari merito con l’aeroporto di Manchester, con 188 destinazioni servite senza scalo.
Per i viaggiatori italiani si tratta di una buona notizia: una rete sempre più estesa di collegamenti diretti permette infatti di raggiungere molte destinazioni senza dover cambiare aereo, rendendo gli spostamenti più rapidi e spesso anche più convenienti.
La top 25 completa
Alle spalle dell’aeroporto di Istanbul si piazzano, a pari merito, gli scali Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol, entrambi con 262 destinazioni dirette, seguiti dall’aeroporto di Francoforte sul Meno.
Ecco la classifica dei 25 aeroporti europei con più destinazioni dirette, aggiornata a luglio 2026. Per ogni aeroporto si riporta il numero di destinazioni dirette garantite.
- Aeroporto di Istanbul (Turchia): 294;
- Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle (Francia): 262;
- Aeroporto di Amsterdam Schiphol (Paesi Bassi): 262;
- Aeroporto di Francoforte (Germania): 258;
- Aeroporto di Roma Fiumicino (Italia): 230;
- Aeroporto di Madrid-Barajas (Spagna): 227;
- Aeroporto di Barcellona-El Prat (Spagna): 220;
- Aeroporto di Monaco di Baviera (Germania): 211;
- Aeroporto di Londra Heathrow (Regno Unito): 210;
- Aeroporto di Londra Gatwick (Regno Unito): 200;
- Aeroporto di Dublino (Irlanda): 193;
- Aeroporto di Manchester (Regno Unito): 188;
- Aeroporto di Milano Malpensa (Italia): 188;
- Aeroporto di Zurigo (Svizzera): 187;
- Aeroporto di Antalya (Turchia): 187;
- Aeroporto di Palma di Maiorca (Spagna): 185;
- Aeroporto di Vienna (Austria): 182;
- Aeroporto di Copenaghen Kastrup (Danimarca): 176;
- Aeroporto di Atene Eleftherios Venizelos (Grecia): 169;
- Aeroporto di Malaga (Spagna): 166;
- Aeroporto di Parigi Orly (Francia): 156;
- Aeroporto di Lisbona (Portogallo): 153;
- Aeroporto di Istanbul Sabiha Gökçen (Turchia): 149;
- Aeroporto di Oslo Gardermoen (Norvegia): 142;
- Aeroporto di Mosca Sheremetyevo (Russia): 124.