Nuove regole Enac: durante i voli aerei gli animali domestici potranno viaggiare in cabina anche oltre i limiti di peso, per viaggi sempre più pet-friendly

Ci sono importanti novità per chi ama viaggiare con il proprio animale domestico durante un volo.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha approvato una nuova delibera che rivoluziona il trasporto degli animali che viaggiano con i propri padroni. A partire dal 12 maggio 2025, anche gli animali con peso superiore agli attuali limiti di 8-10 chilogrammi potranno essere ammessi in cabina e non dovranno più essere mandati in stiva, rendendo i cieli decisamente più pet-friendly. Una svolta che stavano attendendo molti viaggiatori pet lover, che potranno così finalmente condividere il volo con i loro amici a quattro zampe. Ogni compagnia aerea, tuttavia, applicherà le proprie regole. Cosa bisogna sapere.

Via libera dell’Enac: gli animali domestici possono viaggiare in cabina

Con l’approvazione della nuova delibera da parte del CdA dell’Enac cambiano e si aggiornano le regole per il trasporto aereo degli animali domestici.

Le nuove disposizioni permettono alle compagnie aeree di adottare procedure dedicate che autorizzano l’accesso in cabina degli animali anche oltre il limite di peso finora previsto. Gli amici a quattro zampe potranno così viaggiare accanto ai proprietari e condividere con loro questa esperienza in volo senza essere traumatizzati da un viaggio in stiva.

Una decisione accolta con grandissimo entusiasmo dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, che sottolinea la capacità dell’ente, quale autorità nazionale dell’aviazione civile – anche sulla base di un appoggio specifico del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini – a rispondere a un’evoluzione nelle esigenze sociali dei passeggeri aprendosi a soluzioni regolamentari nel pieno rispetto della sicurezza del volo.

Animali in cabina anche sopra i sedili, ma in totale sicurezza

Le nuove regole, elaborate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, stabiliscono l’adozione da parte delle compagnie aeree di procedure dedicate per gli animali domestici in volo.

Ecco quali saranno le direttive da seguire:

gli animali domestici dovranno essere trasportati in appositi trasportini omologati

gli stessi potranno essere posizionati anche sopra i sedili

l’importante è che, durante il volo, questi non ostacolino le uscite di emergenza né l’operatività del personale di bordo.

Ovviamente, per garantire la sicurezza del volo e il benessere dell’animale, i trasportini dovranno essere fissati con cinture o sistemi di ancoraggio specifici.

Limite di peso superato, ma sempre entro i limiti della sicurezza

Un altro aspetto innovativo della riforma riguarda il peso complessivo dell’animale e del trasportino: potrà superare i precedenti limiti imposti dalle compagnie aeree, pur senza eccedere il peso massimo ammesso per un passeggero medio.

In questo modo, si amplia la possibilità di viaggiare in compagnia di pet di taglia medio-grande, fino a oggi spesso costretti alla stiva.

Una misura pet-friendly che guarda al futuro del trasporto aereo

Il nuovo regolamento rappresenta un passo avanti nella direzione di un trasporto aereo più inclusivo e rispettoso dei legami tra persone e animali.

La decisione dell’Enac, sostenuta quindi anche dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riflette la crescente attenzione verso le importanti esigenze dei viaggiatori pet-friendly che volano insieme ai propri amici a quattro zampe e l’importanza di garantire agli animali un viaggio confortevole e sicuro.