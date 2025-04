Le 10 cose più assurde che puoi vedere solo in Giappone

Fonte: iStock Il quartiere di Akihabara a Tokyo, dove trovare alcune delle cose più assurde in Giappone

Il Giappone, il Paese del Sol Levante. Meta turistica per eccellenza degli ultimi anni, che ha saputo rubare il cuore di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo: amanti di storia, cultura, usanze e tradizioni millenarie, ma anche cibo e manga.

Un Paese che sa come accogliere i propri visitatori e regalare ricordi indelebili nella mente di grandi e bambini. Ma tra templi antichi e città e paesaggi unici, c’è qualcosa che rende ancora più unico il Giappone.

Ecco quali sono le 10 cose più assurde che puoi vedere in Giappone! Una lista Unica è fuori dall’ordinario, che potrai trovare solo in questo affascinante angolo di mondo.

Sampuru: il cibo giapponese finto che sembra vero

Passeggiando fra le vie delle maggiori città giapponesi, e non solo, è possibile osservare le vetrine dei ristoranti e trovarsi di fronte delle riproduzioni iper-realistiche dei piatti in menù.

Queste riproduzioni si chiamano sampuru e servono per far vedere ai visitatori cosa stanno per ordinare all’interno di quello specifico ristorante. Sembra quasi di osservare cibo vero. Una tradizione nata nei primi anni del Novecento e che nel tempo è diventata una vera e propria forma d’arte, tanto che oggi esistono negozi specializzati in sampuru personalizzati.

È possibile vedere queste vere e proprie opere d’arte ovunque ed in qualsiasi città: da nigiri perfetti a piatti pieni di ogni tipo di ramen, dai famosi tonkatsu ai buonissimi onigiri. Insomma, vetrine da far venire l’acquolina in bocca!

Bar con animali esotici: lontre, gufi e capibara tutti da coccolare in Giappone

I cat cafe potrebbero sembrare una novità, ma bisogna sapere che in Giappone è possibile trovare numerosi bar dove poter mangiare con animali esotici di ogni tipo.

Alcuni locali, ad esempio, permettono di accarezzare animali come gufi, ricci, lontre e persino i capibara, un tipo di roditore gigante che in nessuna parte del mondo sarebbe mai possibile trovare all’interno di un café, se non in Giappone.

Si tratta di bar pensati appositamente per offrire un’esperienza unica nel Paese, all’interno dei quali la gestione degli animali è un aspetto decisamente importante, tanto che alcuni locali creano ambienti ad hoc per il loro benessere.

Un’attività per certi versi controversa, ma che rientra per merito fra le 10 cose più assurde del Giappone. È possibile trovare molti di questi bar passeggiando per le vie dello stravagante quartiere di Akihabara, conosciuto anche come Electric Town.

Omikuji: i biglietti della fortuna nei templi

Un’altra tradizione del Giappone assolutamente affascinante? I biglietti della fortuna nei templi giapponesi.

Gli omikuji, questo il nome di questi biglietti, si estraggono all’interno dei templi quando si visita il santuario. Spesso si chiede un contributo di pochi Yen, dopo il quale il visitatore può tentare la sorte nella sua estrazione. Per l’estrazione del biglietto fortunato, si utilizza una sorta di ampolla in legno, dalla quale uscirà un bastoncino sul quale è presente un determinato simbolo. A questo punto, si dovrà aprire un cassetto in corrispondenza di questo simbolo, che custodisce il biglietto della fortuna.

Nel momento in cui la sorte risulta favorevole, allora è possibile tenere il biglietto e portarlo sempre con sé, ma nel caso in cui sia sfavorevole, secondo la tradizione giapponese si deve legare il biglietto a un filo all’interno del tempio per scacciare la cattiva sorte.

Per questo motivo, ogni volta che si visita un tempio in Giappone, è normale vedere questi fili con numerosi biglietti annodati.

Toilette ultra tecnologiche: il futuro dei bagni giapponesi

Chi ha già viaggiato in Giappone lo sa: le toilette giapponesi sono più di un semplice WC.

Sì tratta di vere e proprie sedute ultra tecnologiche, che mettono a disposizione sedili riscaldati, con diverse intensità, getti d’acqua riscaldati per la pulizia intima, più o meno forti, musica per garantire un certo livello di privacy e, in alcuni casi, anche deodoranti automatici.

Alcuni modelli più avanzati sono addirittura in grado di monitorare la tua salute, offrendo suggerimenti su dieta e idratazione.

Inoltre, solo determinati bagni pubblici a Tokyo, sono dotati di porte trasparenti che diventano opache quando occupate, garantendo così sicurezza e igiene. Sono presenti in qualsiasi luogo, dai bagni pubblici agli hotel, fino ai ristoranti, soprattutto nelle grandi città.

Distributori automatici di ogni tipo: da gelati a bevande, da pizze a zuppe calde

In Giappone, i distributori automatici sono una vera e propria istituzione. In giro per le città è possibile trovarli in ogni dove. Da queste macchine è possibile acquistare snack vari, bevande di ogni tipo, ma anche zuppe calde, gyoza o udon, gelati, fiori freschi e, addirittura, pizze.

Sono presenti ovunque Paese, anche nelle zone più remote, e offrono prodotti che variano a seconda della stagione o dell’occasione. Alcuni distributori sono tematici, con prodotti speciali in base al periodo dell’anno o in base ad eventi particolari, come ad esempio il lancio di determinati manga o film d’animazione.

Un consiglio? Tenere sempre a portata di mano monete e Yen!

Treni super veloci e sempre puntuali: gli Shinkansen

I Giapponesi sono famosi per la loro estrema puntualità. Non da meno lo sono i trasporti pubblici e, soprattutto, gli Shinkansen: i famosi treni proiettile.

Sono mezzi conosciuti in tutto il mondo per la loro incredibile velocità e puntualità e che sono arrivati, nel 2015, anche ad una velocità record di 603 chilometri orari. Si tratta di treni unici, in grado di ridurrei tempi di viaggio in modo impressionante.

E la puntualità? I treni giapponesi sono noti per arrivare con un ritardo che si misura in pochi secondi. Quando un treno arriva in ritardo, le compagnie ferroviarie rilasciano persino certificati di scuse per i passeggeri.

Questo è qualcosa di davvero assurdo. Qualcosa di davvero importante per chi deciderà di visitare il Giappone e vorrà visitare tutte le maggiori città del Paese come Kyoto e Osaka con pochi giorni a disposizione.

Ristoranti tematici fuori di testa: un’esperienza enogastronomica unica

Alcuni ristoranti del Giappone non sono semplici luoghi dove mangiare, ma vere e proprie esperienze! Infatti, negli ultimi anni, è possibile cenare in ristoranti completamente robotici, dove i camerieri sono autonomi e ti servono piatti preparati da macchine.

Allo stesso tempo, è possibile mangiare in ristoranti a tema, dove a servire gli ospiti saranno camerieri travestiti da samurai o ninja.

Esistono anche ristoranti che offrono esperienze horror, con ambientazioni spettrali e camerieri che interpretano personaggi da film dell’orrore. Uno dei più celebri è il “Robot Restaurant” di Tokyo, dove uno spettacolo di luci e robot giganti accompagna la cena, per un’esperienza enogastronomica decisamente unica e irripetibile.

Karaoke privati e stanze a tema per una serata indimenticabile

I giapponesi hanno rivoluzionato il concetto di karaoke. Tra le cose più assurde da trovare in Giappone si trovano proprio queste strutture, dove non si canta davanti ad un pubblico, ma in stanze private.

Si chiamano Karaoke Box e qui ognuno può esibirsi con amici in totale libertà e intimità.

Le sale sono spesso a tema, con ambientazioni che vanno dalle foreste incantate ai locali futuristici. Alcune strutture offrono anche costumi e scenografie per un’esperienza ancora più coinvolgente e divertente, assolutamente da provare.

Attraversamenti pedonali perfettamente sincronizzati: Shibuya

Nella metropoli di Tokyo si trova il famoso incrocio di Shibuya, il più affollato incrocio pedonale al mondo, dove si stima transitano, ogni due minuti e nelle ore di punta, dalle 1000 alle 2500 persone.

Un vero e proprio spettacolo da seguire sia dall’alto, dai vari lookout in bar e ristoranti della zona, ma anche dal suo interno, attraversando di persona questo famosissimo incrocio perfettamente sincronizzato. È possibile osservare questo fantastico incrocio anche dalle vetrate della vicina stazione: la soluzione ideale per chi non vuole pagare una consumazione nei vari locali oppure l’ingresso ai punti panoramici di Shibuya.

Questo incrocio è diventato un’icona del caos organizzato di Tokyo, tanto da essere spesso ripreso in tempo reale su webcam visitate da milioni di persone ogni anno.

Hotel gestiti da robot: l’ospitalità del futuro

Il Giappone è decisamente all’avanguardia nell’ospitalità.

In alcuni hotel, infatti, come l’Henn-na Hotel, la tecnologia la fa da padrona. In questa struttura, il personale è composto interamente da robot e intelligenze artificiali, che sono in grado di accogliere gli ospiti alla reception, si occupano del check-in e sono persino in grado di servire cibo.

Esistono anche diversi capsule hotel dove all’interno delle capsule sono presenti alcuni sensori in grado di analizzare, durante la notte, la qualità del sonno. Queste analisi vengono poi condivise con i visitatori, dando importanti indicazioni per migliorare la salute del sonno e le proprie abitudini.

Sono esperienze ultramoderne, che fanno immergere gli ospiti delle strutture nel futuro della tecnologia e dell’ospitalità.

Il Giappone è una destinazione unica al mondo, dove passato e futuro si incontrano in modo armonioso e sorprendente, creando un mix unico ed indimenticabile.

Per chi sta organizzando un viaggio il Giappone diamo un unico consiglio: prepararsi a vivere esperienze incredibili che non sarà possibile trovare da nessun’altra parte.