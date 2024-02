Scoprire l’Amazzonia Peruviana: il viaggio da fare assolutamente

La Foresta Amazzonica offre uno dei pochi scenari ancora davvero incontaminati al mondo, ed è un luogo selvaggio e ricco di sorprese inaspettate. Avete mai pensato di andare alla sua scoperta, in un viaggio mozzafiato? È la meta migliore se amate i panorami suggestivi e le esperienze wild: sicuramente non ve ne pentirete. Ecco quali sono alcune delle attività imperdibili da fare nell’Amazzonia Peruviana.

Alla scoperta dell’Amazzonia Peruviana

La regione dell’Amazzonia Peruviana è un’ampia area naturale che, come gli esperti continuano a sottolineare, rappresenta un vero e proprio paradiso per la biodiversità. Sempre più turisti scelgono di visitarla, per regalarsi una vacanza all’insegna dell’avventura: tra le mete migliori c’è sicuramente la parte settentrionale della foresta, là dove nasce il Rio delle Amazzoni. Il fiume, che attraversa l’intera zona, è considerata una delle Sette Meraviglie della Natura. Ma anche la regione meridionale è ormai diventata molto turistica, grazie allo sviluppo della Riserva della Biosfera del Manu e della Riserva Nazionale di Tambopata.

Le esperienze da non perdere

Se avete intenzione di esplorare la Foresta Amazzonica, ci sono diverse esperienze che non potete davvero perdervi. Una di queste è senza dubbio la crociera fluviale, una vera e propria avventura per ammirare il panorama da un punto di vista diverso. Numerosi operatori turistici organizzano gite a bordo di imbarcazioni super attrezzate, per un viaggio confortevole in grado di soddisfare ogni esigenza. Si può scegliere una crociera di lusso, che vi porterà per 3 o 4 notti nel cuore della foresta pluviale, o un’esperienza più intima da vivere in compagnia di una guida esperta, per apprendere di più sulla fauna e la flora locale.

Nella parte settentrionale dell’Amazzonia Peruviana, ci sono diverse avventure che vi attendono. Potete approfittarne per visitare la città di Iquitos, dove si trovano alcuni splendidi capolavori architettonici che vi lasceranno a bocca aperta. Poi, tornando nel bel mezzo della natura, non lasciatevi sfuggire l’opportunità per fare una passeggiata sulla cima degli alberi: Canopy Walkway è una serie di lunghe passerelle sospese a circa 10 metri d’altezza, per attraversare la vegetazione e godere di una vista unica nel cuore della foresta.

Se siete amanti degli animali, non vi resta che visitare il Centro di Recupero Amazzonico, situato a poca distanza da Iquitos. Qui, numerosi volontari ed esperti soccorrono animali acquatici in difficoltà, tra cui gli affascinanti trichechi, prima di reintrodurli nel loro habitat naturale dopo aver prestato loro tutte le cure necessarie per la sopravvivenza. Potrete accompagnarli in questo viaggio incredibile, facendo la conoscenza di ospiti amorevolmente curati in un ambiente protetto e scoprire tante curiosità sul loro conto.

È invece nella regione meridionale della Foresta Amazzonica che potrete andare alla scoperta di un mondo meraviglioso: l’area è abitata da oltre 221 specie di mammiferi, ben 4.385 specie vegetali e più di 250 specie di alberi. Presso la Riserva della Biosfera di Manu, avrete la possibilità di conoscere le comunità locali, piccole popolazioni autoctone che vivono in maniera completamente isolata, con usanze e tradizioni davvero molto affascinanti. E, naturalmente, potrete ammirare alcuni dei panorami più suggestivi della zona, come i laghi Cotococha e Sandoval.