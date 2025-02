Cosa fare a Zermatt: il paradiso alpino da vivere tutto l’anno

Fonte: iStock Veduta panoramica di Zermatt

A 1.606 metri d’altitudine, tra le imponenti vette del Canton Vallese, sorge Zermatt, un piccolo gioiello alpino che conserva intatta la sua anima tradizionale. Qui la vita sembra scorrere davvero più lentamente tra vicoli acciottolati, chalet in legno e antichi fienili di larice risalenti ai secoli XVI-XVIII.

Ma non è soltanto il fascino d’altri tempi a renderla: si tratta di una destinazione green all’avanguardia, pedonale fin dal 1947. Nessun motore a combustione, solo silenziose auto elettriche e romantiche carrozze trainate da cavalli.

Ad abbracciare la cittadina, un anfiteatro naturale di 38 cime che superano i 4.000 metri, con il maestoso Cervino a vegliare sul panorama. Che sia inverno o estate, Zermatt sa conquistare con avventura, relax e scenari da fiaba.

Dove si trova e come arrivare

Zermatt si trova nella Svizzera occidentale, nel distretto di Visp, nel cuore del Canton Vallese. Protetta dalle Alpi, è una delle mete di montagna più celebri al mondo. Tuttavia, essendo una città interamente pedonale, raggiungerla richiede un pizzico di organizzazione.

Se viaggiate in auto, dovrete fermarvi a Täsch, distante circa 6 chilometri, dove troverete parcheggi a pagamento e un’efficiente linea ferroviaria che vi condurrà a Zermatt in soli 15 minuti, con treni in partenza ogni 20 minuti.

Per chi preferisce il treno, è possibile arrivare da Visp (circa un’ora di viaggio) o Briga (un’ora e mezza). Se partite dall’Italia, il collegamento ferroviario più comodo è quello da Milano Centrale: un treno diretto vi porterà a Visp, da cui potrete proseguire verso Zermatt.

Gli aeroporti più vicini sono quelli di Ginevra (230 chilometri) e Zurigo (215 chilometri).

Cosa vedere a Zermatt

Fonte: iStock

Zermatt, un tempo un semplice villaggio di montagna, si è trasformata in una delle località più esclusive delle Alpi. Il suo fascino risiede non solo nella posizione privilegiata ai piedi del Cervino, ma anche nella perfetta armonia tra tradizione e modernità. Passeggiando per le vie del centro storico, l’Hinterdorf, ci si immerge in un’atmosfera senza tempo, tra edifici in legno che raccontano secoli di storia e boutique eleganti che riflettono l’anima cosmopolita.

Con ben 300 giorni di sole all’anno e un panorama incantevole in ogni stagione, Zermatt offre molto da vedere.

Museo del Cervino

Per comprendere appieno l’anima di Zermatt, una visita al Museo del Cervino – Zermatlantis Matterhorn Museum è d’obbligo. Qui, tra ricostruzioni dettagliate del villaggio com’era un tempo, fotografie d’epoca e oggetti storici, si scopre come questo angolo di Svizzera sia passato dall’essere una comunità agricola a una meta turistica di fama mondiale.

Il museo narra anche le epiche sfide dell’alpinismo sul Cervino, con testimonianze di scalatori e studiosi che nel corso dei decenni hanno affrontato la montagna. Tra i cimeli più toccanti, spicca la corda spezzata della prima storica scalata del 14 luglio 1865, che costò la vita a quattro alpinisti. Ogni anno Zermatt commemora l’evento, celebrando il successo della spedizione ma ricordando anche il tragico epilogo.

Lago Schwarzsee

Un viaggio in funivia fino a 2.583 metri di altitudine regala un panorama straordinario sul Lago Schwarzsee, il cosiddetto “Lago Nero”, le cui acque riflettono le maestose vette dalle tonalità scure e misteriose.

Da vedere anche la suggestiva Cappella di Santa Maria delle Nevi, raccolto santuario alpino dove molti scalatori si fermano a pregare prima di affrontare la salita al Cervino.

La zona pullula di sentieri panoramici ideali per escursioni estive e l’accesso diretto alle piste da sci in inverno, con percorsi adatti anche alle ciaspolate per chi desidera godersi il paesaggio innevato in modo più rilassato.

Gole del Gorner

Fonte: iStock

A meno di venti minuti dal centro di Zermatt, le Gole del Gorner rappresentano un autentico spettacolo della natura.

Plasmate nel corso di migliaia di anni dalle acque impetuose del fiume Gornervispe, propongono un percorso indimenticabile tra pareti rocciose scolpite dal tempo.

Aperte ai visitatori dalla fine dell’Ottocento, oggi si possono esplorare in due modi: il percorso inferiore, accessibile a tutti, permette di attraversare la gola in sicurezza, mentre la parte superiore è riservata agli escursionisti più esperti, con attrezzatura e guida alpina.

Matterhorn Glacier Paradise

A 3.883 metri di altitudine, il Matterhorn Glacier Paradise è la stazione di montagna più alta d’Europa, e appare sospesa tra cielo e terra.

Qui svetta la Galleria del Breithorn, che ospita il Cinema Lounge, il cinema più alto del continente, dove vengono proiettati filmati dedicati all’alpinismo, alla fauna e ai percorsi escursionistici della regione.

Il panorama che si apre dalla vetta è a dir poco straordinario: dalle sue terrazze si possono ammirare le cime di tre Paesi – Svizzera, Italia e Francia – in un colpo d’occhio mozzafiato.

Per gli amanti dello sci, il paradiso alpino vanta la pista più lunga d’Europa, un tracciato di 25 chilometri che scende dal Piccolo Cervino fino a Zermatt. In estate, grazie al ghiacciaio del Plateau Rosà, è possibile praticare sci anche nei mesi più caldi.

Cosa fare a Zermatt

Zermatt è quel luogo dove la natura si esprime nella sua forma più spettacolare e unisce avventura, sport e relax in un connubio perfetto che affascina in ogni stagione.

Inverno a Zermatt

Fonte: iStock

Come accennato, Zermatt è una delle destinazioni sciistiche più rinomate al mondo e mette a disposizione un’ampia varietà di attività invernali. Con gli impianti che raggiungono i 3.883 metri di altitudine e la pista più lunga d’Europa, è un vero eden degli sciatori e gli snowboarder di ogni livello.

Le due principali aree sciistiche sono Täsch e Riffelalp. Täsch, più estesa, dispone di piste per principianti, intermedi ed esperti, oltre a una scuola di sci, un ristorante e una piscina all’aperto. Riffelalp, più intima e raccolta, è perfetta per le famiglie e consta di una seggiovia che permette di accedere con facilità ai pendii innevati. Per raggiungere le piste si può optare per il panoramico treno del Gornergratbahn, la cabinovia per il Rothorn o il collegamento diretto tra Zermatt e il Matterhorn Glacier Paradise.

Per un’esperienza suggestiva, si può provare una discesa in slitta trainata da cavalli, un’attività divertente e adatta a tutti, per emozioni uniche tra i paesaggi innevati. Zermatt presenta anche la pista per slittini più alta delle Alpi, lungo le pendici del Gornergrat, un percorso a dir poco spettacolare.

Dopo una giornata sulla neve, il relax è assicurato nelle terme di lusso degli hotel, molte delle quali dispongono di piscine riscaldate all’aperto con vista sul Cervino, saune e trattamenti benessere.

Estate a Zermatt

Anche in estate Zermatt si rivela un tappa d’eccellenza per gli amanti della natura. Con una rete di sentieri panoramici di varia difficoltà, gli escursionisti possono scoprire panorami con viste privilegiate sul Cervino.

Uno dei percorsi più suggestivi è il Sentiero dei Cinque Laghi, che attraversa alcuni dei paesaggi più affascinanti del Paese, costeggiando cinque specchi d’acqua (Stellisee, Grindjisee, Grünsee, Moosjisee e Leisee) che riflettono le vette innevate per scenari da cartolina.

Per un’esperienza ad alta quota, il Matterhorn Glacier Paradise è accessibile anche in estate, così da esplorare i ghiacciai, cimentarsi in escursioni e arrampicate oppure godersi il panorama da una prospettiva inedita.

Infine, chi ama il viaggio slow dovrà segnare in agenda la ferrovia a cremagliera del Gornergrat: in 33 minuti si sale fino a 3.100 metri, tra foreste, valli rocciose e ponti vertiginosi. Una delle fermate più affascinanti è quella dell’Iglu-Dorf Zermatt, un villaggio di igloo dove si può assaporare il tipico Glühwein (vin brulé) e una deliziosa fonduta svizzera con vista sulle montagne.