Fonte: iStock Pista ciclabile a Limone sul Garda tra i migliori itinerari in bici

Il 3 giugno si festeggia ufficialmente la giornata mondiale della bicicletta e proprio per questa occasione abbiamo pensato di stilare una selezione dei migliori itinerari imperdibili da fare in sella alla propria due ruote. In Italia, ma non solo, godiamoci la magia della natura, il turismo lento e la libertà che solo questa tipologia di experience sa regalare. Dalle colline ai borghi fino alle piste ciclabili lungo il lago o che costeggiano il mare: ecco i percorsi più belli da scoprire.

Giornata mondiale della bicicletta 2025

Dal 2018 è stata riconosciuta ufficialmente la giornata mondiale della bicicletta, che ci ricorda quanto questo mezzo di trasporto sappia essere economico, sostenibile, affidabile e faccia bene alla salute oltre che all’ambiente. il bike tourism, in Italia e all’estero, cresce sempre di più e a favorirlo sono le numerose piste ciclabili, le ciclovie e i sentieri che propongono itinerari imperdibili. Ecco i nostri preferiti.

Ciclovia del Po

Il primo percorso da non perdere? La ciclovia del Po: un viaggio di oltre 600 chilometri per veri appassionati che parte da Torino e si snoda verso sud-est toccando prima Cremona e poi Ferrara. Un itinerario lungo ma dolce, fatto per chi ama lo slow tourism e pedalare senza fretta. La sua magia? Il fatto che i paesaggi cambino svelando le varie caratteristiche dei luoghi fino al delta del Po, dove aironi e fenicotteri sono pronti a stupire. Una volta raggiunto il traguardo, non ci si può che concedere un buon piatto di tortelli, di culatello o di altre specialità del territorio.

Ciclopista sospesa di Limone

Tra le piste ciclabili in Italia dal panorama più bello e facili da percorrere c’è quella di Limone del Garda. Nel 2018 è stata riconosciuta come la pista ciclabile più bella d’Europa e nonostante sia lunga solo 2,5 chilometri regala autentiche emozioni grazie alla passerella a strapiombo sul lago.

Via Francigena

Molti percorrono la via Francigena a piedi, ma è possibile seguire l’itinerario anche in bici. Collega l’Italia dalla Valle d’Aosta fino a Roma attraversando colline, borghi e raccontando storie. Si passerà l’Oltrepo pavese, l’iconica val d’Orcia con i suoi cipressi per poi toccare Siena, Viterbo e Lucca. Tanta fatica va premiata, gustando i piatti della tradizione ad ogni tappa.

Giro delle Dolomiti

Un altro itinerario imperdibile su due ruote? Il giro delle Dolomiti. Certamente impegnativo e da fare possibilmente con una bici a pedalata assistita o e-bike è perfetto per gli amanti della montagna. Si attraverseranno i passi Sella, Pordoi e Gardena mettendo alla prova le gambe. I panorami sono mozzafiato: pareti rocciose che si infuocano al tramonto, vallate verdi punteggiate da malghe, aria frizzante che sa di libertà. E dopo la fatica? Una pausa in rifugio con polenta fumante, canederli e un sorriso di chi vive la montagna ogni giorno. Attenzione, il sentiero è indicato soprattutto per persone piuttosto allenate.

Fonte: iStock

Ciclovia dei trabocchi

Una vecchia ferrovia rinasce: è la ciclovia dei Trabocchi un percorso studiato sulla costa abruzzese che profuma di mare, sale e sogni d’estate. Il percorso collega da Ortona a San Vito Chietino regalando scorci da cartolina con gli imperdibili trabocchi che punteggiano l’orizzonte. 43 chilometri pianeggianti rendono l’itinerario adatto a tutti, anche ai bambini. Ancora più facile se si noleggia una e-bike.

Ciclovia delle ville venete

Tra le cose da non perdere in Veneto ci sono le ville e proprio per questo è stato creato un itinerario ciclabile conosciuto come la ciclovia delle ville venete. Collega veri e propri gioielli palladiani tra Vicenza, Treviso e Venezia come villa Rotonda e villa Barbaro in un paesaggio che ricorda tanto un patchwork di vigneti, fiumi e campi per un’esperienza rilassata e culturale.

Cycling Riviera

Premiata come la miglior pista ciclabile del 2025, la Cycling Riviera è un percorso ligure nato con intenti green che ha rubato il cuore di tutti, appassionati di bici e principianti. Nasce come progetto di riqualifica di una vecchia ferrovia in disuso e collega alcune delle località più belle del Ponente, come Sanremo, Arma di Taggia e Riva Ligure fino a Imperia. L’itinerario ampio e pianeggiante è perfetto per tutti, famiglie con bambini incluse. In più, essendo nato in sinergia con il trasporto ferroviario, chi si stanca può fermarsi e salire in treno raggiungendo così la propria destinazione.

Ciclovia meridiana

In Basilicata è invece interessante il percorso a doppio anello conosciuto come ciclovia meridiana. Parte da Potenza e si snoda attraversando i borghi del parco nazionale dell’Appennino lucano. Tra oasi protette, sentieri e siti archeologici, ci si gode la meraviglia di questo territorio lontano dall’overtourism.

Fonte: Ufficio Stampa

Il percorso ciclistico sul lago di Costanza

Non solo Italia, ci spostiamo in Europa e tra i sentieri da percorrere c’è quello che costeggia il lago di Costanza. Con sguardo fisso sulle Alpi, il percorso si snoda toccando Germania, Austria e Svizzera su piste ciclabili curatissime. Le distanze sono perfette per chi viaggia lentamente e vuole fermarsi a scoprire varie località dormendo ogni notte in un posto diverso. Tra le tappe imperdibili c’è Lindau, un piccolo borgo che sembra uscito da un libro di fiabe.

Ciclovia della Loira

Chi cerca un itinerario capace di mixare storia, eleganza e natura dovrà visitare la Loire a Vélo, ovvero la ciclovia della Loira in Francia. Segue il corso da Nantes fino a Orléans toccando castelli, borghi e paesaggi fluviali. Seppur si estenda per 750 chilometri non è obbligatorio percorrerlo nella sua totalità; in più le piste sono quasi tutte pianeggianti, quindi, facili da percorrere persino da chi è meno allenato.

Ciclovia del Danubio

Altrettanto da non perdere la ciclovia del Danubio, un percorso di ben 2.860 chilometri tanto da essere considerata la più leggendaria tra le ciclovie europee. Tra i tratti più suggestivi quelli da Linz a Vienna per poi continuare verso Bratislava, Budapest e Belgrado fino al delta sul Mar Nero.

In Olanda sulle orme di Van Gogh

In Olanda la bicicletta è una cosa seria e non solo un intrattenimento turistico. Tra gli itinerari più belli? Quello di 60 chilometri che ripercorre la vita e i luoghi più amati dal pittore Vincent Van Gogh. Campi di girasoli, mulini e cieli coloratissimi… sembrerà di pedalare dentro un quadro. Perfetto soprattutto in primavera ed estate, è pianeggiante e non difficoltoso, quindi adatto a tutti.