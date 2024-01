Champoluc, un angolo d’Italia che è un paradiso invernale ed estivo

Champoluc è il centro turistico più rinomato della Val d'Ayas, un vero paradiso per chi cerca relax, divertimento e avventure nella natura in ogni stagione

Fonte: iStock Champoluc, gioiello della Valle d'Aosta

In una conca ampia e soleggiata, con gli scenografici ghiacciai sullo sfondo, brilla Champoluc. Basta immergere gli occhi nello scenario naturale a dir poco spettacolare che circonda questa splendida località, il centro turistico più rinomato della Val d’Ayas, per innamorarsene in ogni stagione. D’estate offre sentieri escursionistici adatti a tutti, tra lussureggianti foreste di larici e pini, perfetti per rigenerarsi con piacevoli passeggiate nella natura, mentre d’inverno è frequentata per gli ottimi impianti del famoso Monterosa Ski. Scopriamo più da vicino questo gioiellino della Valle d’Aosta.

Champoluc, cosa fare in inverno

Se siete appassionati di montagna e sport invernali, Champoluc vi soddisferà pienamente. Da questa incantevole frazione di Ayas, situata a 1568 metri d’altezza, parte la telecabina che porta alla ski area del Crest, mentre, a qualche chilometro di distanza, la funicolare conduce agli impianti di Frachey – Alpe Ciarcerio.

Come detto, Champoluc fa parte del Monterosa Ski, un vasto comprensorio con 180 km di piste, dei quali 170 km coperti da innevamento artificiale. Con le sue piste varie, adatte a ogni tipo di sciatore e sempre stimolanti, offre la possibilità di godere di panorami unici, soprattutto se ci si allunga sino alla località di Frachey. Moderni impianti collegano Champoluc con la Valle di Gressoney attraverso il valico alpino del Colle della Bettaforca a 2705 metri. Per il divertimento dei bambini, vi troverete anche una pista naturale di slittino e bob, in prossimità del parco giochi, e un Baby Snow Park, serviti da 3 tapis roulants.

I fondisti trovano 3 km di pista facile, la Villy, e possono anche comodamente raggiungere la vicina Brusson, un rinomato centro per lo sci nordico. Numerosi anche i percorsi per ciaspolate al cospetto di paesaggi fantastici. Per i principianti, è consigliata la passeggiata nel vallone di Mascognaz, che attraversa una pineta secolare e conduce al borgo Walser di Mascognaz, con vista su Monte Rosa e Cervino. I più esperti, invece, possono avventurarsi per il percorso che parte da St. Jacques verso le falde del Ghiacciaio di Verra, passando da una folta pineta e conducendo fino ai prati innevati del Pian di Verra inferiore, fino a giungere alla magnifica vista del Lago Blu.

Alpinisticamente, Champoluc è un punto di partenza ideale per avventurarsi sul gruppo del Monte Rosa. Da non perdere, a 15 minuti dal borgo, una entusiasmante arrampicata su ghiaccio, al Pissun Di Mascognaz, a 1630 metri, oppure a Le Bilance, nell’alta valle di Cuneaz, a circa 2100 metri.

Scoprire Champoluc in estate

Champoluc è un sogno anche per le vacanze estive sulle montagne della Valle d’Aosta. Una volta qui, si ha innanzitutto l’occasione di entrare in contatto con la cultura Walser, che risale ai coloni tedeschi e che ha influenzato in modo significativo la regione del Monte Rosa. A monte di Champoluc, a oltre 1800 metri di altitudine si trova il villaggio Mascognaz, un gioiello da visitare per la particolare architettura Walser e per il magnifico panorama sull’alta Val d’Ayas, che oggi si è trasformato in un albergo diffuso dove la pace e la quiete sono le protagoniste assolute.

Per fare, poi, una piena immersione nella natura, poco distante da Champoluc vi aspetta il bosco di Pian Villy. Questo incanto naturale è quasi completamente composto da abeti rossi, mentre il sottobosco è costellato di ginepro, erica, barberis e mirtillo. In questo incanto naturale si trova un’area attrezzata per pic-nic e un percorso pedonale adatto a tutti – perfetto anche per una passeggiata serale in quanto è illuminato – che costeggia il torrente Evançon, passa dietro l’Ufficio delle Guide di Ayas, fino ad arrivare al parcheggio del centro termale Spa Monterosa.

Il caratteristico arco in legno con intagliata la scritta “Area Pian Villy” invoglia grandi e piccini alla scoperta del meraviglioso bosco nascosto, nel quale si possono ammirare le bellissime e particolari sculture in legno e pietra ollare create dai più famosi artisti valdostani in occasione della settimana dell’artigianato. L’occasione perfetta per passare una giornata in famiglia in tutta tranquillità, a contatto con la natura respirando l’inebriante aria di montagna.