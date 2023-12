In montagna senza sciare: tutte le attività che si possono fare

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

La montagna d’inverno offre una serie di entusiasmanti attività all’aria aperta per chi non vuole inforcare gli sci. Le alternative per i viaggiatori amanti dell’alta quota, ma non appassionati di impianti di risalita e piste, per fortuna non mancano, e sono davvero tante le esperienze che si possono fare per regalarsi una settimana bianca da sogno, godendo di paesaggi straordinari ed emozioni irripetibili.

Dalle ciaspolate alla fat bike: le attività sulla neve

Le ciaspolate sono un modo unico per vivere appieno la magia della montagna innevata. Semplici da utilizzare e adatte a tutti, le racchette da neve sono l’alleato ideale per magiche escursioni invernali. Si può partecipare a ciaspolate anche notturne, al chiaro di luna, per vivere un’esperienza emozionante sulle tracce di una guida esperta, partecipando a un’escursione programmata o prenotando una ciaspolata privata.

Da sperimentare anche il ‘nordic walking’, la camminata nordica sempre più praticata sulle nostre montagne. In Val di Sole, ad esempio, sono numerosi i centri specializzati e attrezzati per questa attività sportiva che si pone come valida alternativa alle classiche escursioni su sentieri battuti o allo sci di fondo.

Un’altra emozione da concedersi nel paesaggio innevato è quella offerta dallo sleddog, ovvero la corsa con i cani da slitta. Questa speciale disciplina offre l’opportunità di condurre una muta di Husky – assistiti da un istruttore – godendo appieno di un’avventura immersiva nella natura.

Se, invece, siete amanti delle due ruote, allora lo potreste diventare anche della fat bike sulla neve. Si tratta di biciclette dalle ruote larghe adatte al manto candido e soffice e alle basse temperature, ideali per chi vuole pedalare anche nella stagione fredda, avendo la sensazione di ‘galleggiare’ sulla neve. Pedalare su percorsi studiati per questo tipo di bici, in autonomia o con una guida, muoversi agilmente tra abeti e larici, nel silenzio del bosco imbiancato, è un sogno alla portata di tutti, grazie anche alla disponibilità di fat bike elettriche a pedalata assistita. Da non perdere gli itinerari in Trentino, situati nella zona di Folgaria, Lavarone, Luserna e Vigolana, tra i più suggestivi del territorio.

Tra le attività all’aria aperta in inverno più amate da adulti e bambini c’è, senza dubbio, il pattinaggio sul ghiaccio. La maggior parte delle località montane si organizza con piste suggestive, alcune delle quali si snodano tra i boschi, per regalare un’esperienza indimenticabile. In Lombardia, ad esempio, sono moltissime le stazioni sciistiche attrezzate con piste di ghiaccio naturali o artificiali, offrendo anche la possibilità di noleggiare i pattini. Nel centro di Aprica, in Valtellina, si pattina su una grande pista all’aperto, fruibile anche di sera grazie all’impianto d’illuminazione. Il palazzetto del ghiaccio di Bormio, invece, permette di praticare oltre al pattinaggio, anche le discipline di curling e hockey.

La perfetta conclusione di una giornata in montagna in inverno? Un aperitivo in un bosco innevato al tramonto, dopo un emozionante percorso in motoslitta.

In Val d’Ega, tra slittino e Day Spa

Berretto, guanti, sciarpa, scarponcini e tanta voglia di divertirsi: per slittare non serve null’altro. Immerse nel panorama dolomitico, tra le aree sciistiche Obereggen e Carezza si snodano numerose piste come la celebre Hubertus e l’Alpine Coaster Gardonè da 500 metri, quella di Pampeago, lunga 400 metri e la pista Obereggen da 2,5 chilometri, aperta anche la sera, tre volte alla settimana, dove è possibile lanciarsi sullo slittino su una pista illuminata fino alle 22:00. Chilometri di divertimento assoluto per i piccoli e per i grandi che vogliono tornare bambini.

La cabinovia Ochsenweide è il mezzo per raggiungere direttamente la malga Epircher Laner, punto di partenza per un’avventura lunga 2,5 km, con 280 m di dislivello. Le emozioni proseguono a monte della telecabina Predazzo-Gardoné, dove parte un percorso con un bob a due posti su rotaia, fatto di veloci curve e paraboliche.

Ma una vacanza in montagna significa anche abbandonarsi al totale relax lasciandosi cullare in uno dei tanti centri benessere. Un Day Spa con lo spettacolo della neve oltre le vetrate in Val d’Ega, ad esempio, vuol dire scoprire meravigliose piscine, sky pool vista Latemar e Catinaccio, l’inebriante senso di calma nell’idromassaggio, una sauna rilassante, un massaggio o un trattamento di bellezza. E poi, avvolti in un soffice accappatoio, distendersi nella sala relax profumata al legno di pino cembro e liberare la mente da ogni pensiero, sorseggiando una tisana, una spremuta o fare uno spuntino pomeridiano. Per passare qualche ora di totale benessere, circondati dall’abbraccio dei monti.